Oven

Čas, ki je pred vami, vam bo omogočil nepričakovana odkritja, ki vas bodo močno razveselila. Polni boste upanja in zagona za prihodnost, kar bo dobrodošla sprememba še posebej pri vseh tistih, ki ste pred kratkim doživeli razočaranje na zasebnem področju. Ne pozabite na najbližje.

Bik

Stvari se bodo spremenile in znaki bodo danes zelo očitni. Vse, kar je včasih bilo trdno in stabilno, se bo podrlo. Vsi imamo radi, da so stvari predvidljive večino časa, a včasih je tudi dobro, da pride nekdo mimo in malo premeša stvari, da se lahko znebimo odvečnih in nepotrebnih stvari.

Dvojčka

S problemom ste se borili kar nekaj časa. Dobili boste dragocen vpogled v celotno zadevo in še danes boste vedeli, kako jo boste rešili. Odgovor bo prišel od nepričakovanega vira. Kako boste odreagirali na novo informacijo v vaši situaciji, bo odvisno od tega, kako odprti boste za spremembe.

Rak

To bo dan, ko boste imeli korist, ker se boste bolj zavedali vašega čustvenega stanja. Čeprav boste izkusili občutke, ki jih raje ne bi, nikar ne skrbite. Naučili se boste veliko o sebi, končno boste videli sebe in svoje probleme. Prilagodite perspektivo tako, da boste videli večjo sliko.

Lev

Čas bo pravi, da začnete deliti vaša čustva. Komunikacijske linije bodo odprte. Že težke teme boste obravnavali preprosto in rešili boste kar nekaj problemov. Sledite vašim občutkom in vsi problemi se bodo rešili. Vsekakor pa preden se boste za kaj odločili, dobro premislite o poti do rešitve.

Devica

Danes vas bodo drugi kritizirali, ker kar naprej iščete njihovo odobritev. Pripravite se na stres, do prepirov bo prihajalo tudi med vami in vašim partnerjem. Partner vam bo želel predstaviti vaš potencial. Ne vzemite tega kot kritiko, drugi v vas vidijo le več potenciala. Prisluhnite jim.

Tehtnica

Poskušajte danes ostati mirni. Če bo potrebno, se ugriznite v jezik. V teh dneh previdno ravnajte tudi z denarjem; včasih ste malce preveč radodarni do drugih in do sebe. Še posebej danes se izognite večjim izdatkom in naložbam. Vsakič premislite, če neko stvar res potrebujete.

Škorpijon

Razmišljali boste o naslednjem koraku, intuicija pa vas bo vodila k pravilni odločitvi. Če čutite, da je prav, kar počnete, potem se na dajte motiti. Zaželeli si boste drugačne družbe od dosedanje, kar pa bo lahko povzročilo nekaj težav. Kar pogumno naredite korak naprej, nova poznanstva vam bodo koristila.

Strelec

Danes boste tako zaposleni sami s seboj, da vam bo za druge preprosto zmanjkalo časa. Jutri tega nikar ne ponovite. Nekoga boste pustili na cedilu, svoje potrebe boste postavili v ospredje – malce sebično, a iskreno opravičilo bo zadostovalo. Resno razmislite o tem, koliko vam te oseba sploh pomeni.

Kozorog

Danes vam bo pri neki stvari na pomoč priskočila oseba, ki vam veliko pomeni in zaradi tega boste še kako dobre volje. Videli boste, da le ne gre tako hitro obupati, saj se stvari lahko spremenijo iz danes na jutri. Tudi večer bo za vas minil v znamenju dobre volje. Preživeli ga boste v krogu družine.

Vodnar

To bo čas, ko boste še posebej idealistični. Polni boste upanja. Zaradi duhovnih izkušenj boste v oblakih. Vaša intuicija bo tudi močna. Razmišljali boste o potovanju v oddaljene kraje ali v tuje dežele, mogoče bo povezano z duhovno tradicijo. Vsekakor počakajte dan ali dva in se pogovorite s prijatelji.

Ribi

V tem obdobju boste še posebej intuitivni, optimistični in duhovni. Nad vsem boste naravnost navdušeni in to energijo usmerite tudi v pravkar pričete projekte. Vaša razmerja bodo dobra. Vaše povečano razumevanje potreb drugih vas bo naredilo sočutne in pomagali boste tam, kjer boste lahko. Uživajte v čudovitem dnevu.