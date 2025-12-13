Osrednji obračun na Kodeljevem

V 15. krogu rokometne lige NLB bo v ospredju obračun na Kodeljevem, kjer bo Slovan gostil Celje Pivovarno Laško. Ekipi na lestvici na drugem in tretjem mestu ločita dve točki, ob tem pa ima Celjani sicer odigrano tekmo več. Vodilni rokometaši Trimo Trebnjega se bodo pomerili z Ormožem, Gorenje pa čaka gostovanje pri Slovenj Gradcu.