Avtor:
Š. L.

Sobota,
13. 12. 2025,
7.38

Osveženo pred

18 ur, 7 minut

LL Grosist Slovan RK Slovan RK Gorenje Velenje RK Trimo Trebnje Celje Pivovarna Laško Liga NLB

DP v rokometu, liga NLB, 15. krog

Osrednji obračun na Kodeljevem

Kenan Pajt Slovan | Slovan bo gostil Celjane. | Foto Jure Banfi

Slovan bo gostil Celjane.

Foto: Jure Banfi

V 15. krogu rokometne lige NLB bo v ospredju obračun na Kodeljevem, kjer bo Slovan gostil Celje Pivovarno Laško. Ekipi na lestvici na drugem in tretjem mestu ločita dve točki, ob tem pa ima Celjani sicer odigrano tekmo več. Vodilni rokometaši Trimo Trebnjega se bodo pomerili z Ormožem, Gorenje pa čaka gostovanje pri Slovenj Gradcu.

Liga NLB, 15. krog

Sobota, 13. december:

Lestvica:

