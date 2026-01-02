Lens igra že za sedmo zaporedno zmago

Po treh tednih se nadaljuje francosko nogometno prvenstvo. Po 16 odigranih tekmah vodi Lens, ki ima točko več od prvaka PSG. Sledita Marseille in Lille, ki imata še štiri točke manj. Lens tekmo 17. kroga igra že v petek zvečer, ko gostuje v Toulousu.

Lens je v nizu šestih zmag, na zadnjih desetih tekmah pa je izgubil samo enkrat. V prejšnji sezoni Lens Toulousa ni premagal. To sezono je Toulouse na osmem mestu, ima 15 točk manj od Lensa. Po seriji slabših tekem je dobil zadnja dva obračuna.

Francosko prvenstvo, 17. krog:

Petek, 2. januar:

Sobota, 3. januar:

Nedelja, 4. januar:

Lestvica: