Avtor:
M. P.

Petek,
2. 1. 2026,
12.30

Osveženo pred

1 ura

Francusko prvenstvo Ligue 1

Francosko prvenstvo, 17. krog

Lens igra že za sedmo zaporedno zmago

Lens ima 12 zmag, en remi in tri poraze ter zaseda prvo mesto v francoski ligi.

Lens ima 12 zmag, en remi in tri poraze ter zaseda prvo mesto v francoski ligi.

Foto: Reuters

Po treh tednih se nadaljuje francosko nogometno prvenstvo. Po 16 odigranih tekmah vodi Lens, ki ima točko več od prvaka PSG. Sledita Marseille in Lille, ki imata še štiri točke manj. Lens tekmo 17. kroga igra že v petek zvečer, ko gostuje v Toulousu.

Desire Doue Metz PSG
Sportal Lens se ne da, PSG ponovno drugi

Lens je v nizu šestih zmag, na zadnjih desetih tekmah pa je izgubil samo enkrat. V prejšnji sezoni Lens Toulousa ni premagal. To sezono je Toulouse na osmem mestu, ima 15 točk manj od Lensa. Po seriji slabših tekem je dobil zadnja dva obračuna.

Francosko prvenstvo, 17. krog:

Petek, 2. januar:

Sobota, 3. januar:

Nedelja, 4. januar:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

11 - Greenwood (Marseille)
- Lepaul (Rennes), Panichelli (Strasbourg)
- Edouard (Lens)
- Del Castillo (Brest), Diop (Nice), Kebbal (Paris), Said (Lens), Sinayoko (Auxerre), Šulc (Lyon)

