Petek, 20. 3. 2026, 11.06
Vikersund, smučarski poleti, trening in kvalifikacije (ženske)
Kvalifikacije v znamenju Norvežank, Nika Vodan z daljavo dneva uresničila veliko željo
Popoln norveški dan na premiernih kvalifikacijah na letalnici v Vikersundu. Do kvalifikacijske zmage je poletela Eirin Maria Kvandal, za njo sta se v 1,8 točke zvrstili Anna Odine Ström in Silje Opseth. Tik za norveško trojico je končala najboljša Slovenka Nika Vodan, ki je že na treningu prvič v karieri preletela 200 metrov, v kvalifikacijah pa pristala pri osebnem rekordu in daljavi kvalifikacij 219,5 ter s tem preletela najdaljši polet svojega moža Aljaža Vodana (217,5 metra). Nika Prevc, ki je imela na treningu prvo in drugo oceno, je v kvalifikacijah poletela 197,5 metra in končala na šestem mestu. Med 27 kvalifikantkami je bila tudi debitantka na letalnicah Katra Komar, osebni rekord 148,5 metra je zadoščal za 25. mesto, tako da se ni uvrstila na sobotno tekmo (9.30). Na tej bo nastopilo 20 najboljših iz kvalifikacij, v finale se jih bo uvrstilo 15. V nedeljo bo tu še druga posamična tekma.
Najboljše smučarske skakalke do konca sezone svetovnega pokala čakajo le še tri tekme, vse na letalnicah. Trenutno so zbrane v Vikersundu na Norveškem, kjer bosta v soboto in nedeljo posamični preizkušnji, v soboto, 28. marca, pa bodo najboljše iz seštevka premierno tekmovale še v Planici na Letalnici bratov Gorišek.
Pravico nastopa v petkovih kvalifikacijah je imelo najboljših 30 iz svetovnega pokala, letelo jih je 27, med temi tudi tri Slovenke. Na prvih treh mestih so končale domačinke. Zmagala je Eirin Maria Kvandal, ki je s 23. naleta poletela 208,5 metra in za 0,4 točke prehitela Anno Odine Ström (208 metrov z 21. naleta), Silje Opseth (210,5 metra; 23. nalet) pa je na tretjem mestu zaostala 1,8 točke.
Vodan na treningu prvič prek 200, v kvalifikacijah preletela moža
Takoj za norveško falango je z daljavo dneva, 219,5 metra, končala Nika Vodan, ki je danes na treningu prvič preletela 200 metrov (211). Vodan je za Kvandal zaostala le 2,1 točke, z daljavo pa uresničila še eno željo - preletela je najdaljši polet svojega moža Aljaža, ki je pred leti v Planici poletel do 217,5 metra.
Nika Prevc je kvalifikacije končala na šestem mestu. Peta je bila s švedskim rekordom (218) Frida Westman, na šestem pa je končala Nika Prevc, ki še čaka, da v letošnjem Vikersundu preleti 200. Zmagovalka sezone je v kvalifikacijah z 21. naleta poletela 197,5 metra, za zmagovalko je zaostala 13,5 točke.
Od Slovenk je nastopila še Katra Komar, ki je kot debitantka na letalnicah v četrtek lahko preizkusila napravo. Komar je skočila do osebnega rekorda 148,5 metra in na 25. mestu ostala brez vstopnice za sobotno tekmo, na katero se je uvrstilo najboljših 20 tekmovalk.
Sobotna tekma se bo začela ob 9.30. V nedeljo bo tu še ena posamična tekma deklet, na finalu v Planici pa bo imelo pravico nastopa najboljših 15 iz svetovnega pokala.
Vikersund, poleti, kvalifikacije:
Prevc na treningu prva in druga, Vodan prvič prek 200
Prvo serijo za trening so začeli s 24. zaletnega mesta, svetovna rekorderka (236 metrov) Nika Prevc pa jo je končala s poletom s 16. zaletnega mesta. Vse preostale so skočile z vsaj 20. Prevc je zmogla 197 metrov in bila prepričljivo prva. Za skoraj 24 točk je prehitela Gydo Westvold Hansen, ki je s šestih zaletišč višje poletela 210,5 metra, kar je njen osebni rekord.
Še nekoliko več je zaostala Švedinja Frida Westman (212,5 metra), sledili sta Anna Odine Ström (188) in Nika Vodan (189). Katra Komar, ki je v četrtek prvič letela, je pristala pri 141,5 metra, kar je zadostovalo za 25. mesto med 27 tekmovalkami.
V drugi seriji za trening je bila prva Ström (215,5 metra). Prevc, ki je skočila s treh zaletnih mest nižje, je pristala pri 199,5 metra in za desetinko zaostala za Norvežanko. Tretja je bila Westvold Hansen (214 metrov – osebni rekord). Veliko željo je uresničila Nika Vodan, ki je prvič v karieri preletela 200 metrov, z 211 metri je bila šesta. Komar je v drugo skočila 134 metrov in bila pri repu. Najdaljši polet je z novim švedskim rekordom uspel Fridi Westman, poletela je 217,5 metra.
Prvič za mali kristalni globus
V Vikersundu ni nekdanje svetovne rekorderke Eme Klinec, ki se je po zdravstvenih težavah sicer vrnila v tekmovalni ritem, a ni med najboljšimi tridesetimi v svetovnem pokalu, zato nima pravice do nastopa.
Skakalke se bodo prvič potegovale za mali kristalni globus v smučarskih poletih, ki pa ga bodo podelili le, če bodo izpeljane vse tri predvidene tekme – dve v Vikersundu in ena v Planici, kjer bo lahko nastopilo le 15 najboljših iz svetovnega pokala.
Ob 16. uri bodo trening opravili še skakalci, uro pozneje, kot je bilo predvideno, ob 18. pa bodo na sporedu kvalifikacije. Moško slovensko zasedbo ob svetovnem rekorderju Domnu Prevcu sestavljajo še Anže Lanišek, Timi Zajc, Rok Oblak in Žak Mogel.
