Kvalifikacije v znamenju Norvežank, Nika Vodan z daljavo dneva uresničila veliko željo

Popoln norveški dan na premiernih kvalifikacijah na letalnici v Vikersundu. Do kvalifikacijske zmage je poletela Eirin Maria Kvandal, za njo sta se v 1,8 točke zvrstili Anna Odine Ström in Silje Opseth. Tik za norveško trojico je končala najboljša Slovenka Nika Vodan, ki je že na treningu prvič v karieri preletela 200 metrov, v kvalifikacijah pa pristala pri osebnem rekordu in daljavi kvalifikacij 219,5 ter s tem preletela najdaljši polet svojega moža Aljaža Vodana (217,5 metra). Nika Prevc, ki je imela na treningu prvo in drugo oceno, je v kvalifikacijah poletela 197,5 metra in končala na šestem mestu. Med 27 kvalifikantkami je bila tudi debitantka na letalnicah Katra Komar, osebni rekord 148,5 metra je zadoščal za 25. mesto, tako da se ni uvrstila na sobotno tekmo (9.30). Na tej bo nastopilo 20 najboljših iz kvalifikacij, v finale se jih bo uvrstilo 15. V nedeljo bo tu še druga posamična tekma.

Najboljše smučarske skakalke do konca sezone svetovnega pokala čakajo le še tri tekme, vse na letalnicah. Trenutno so zbrane v Vikersundu na Norveškem, kjer bosta v soboto in nedeljo posamični preizkušnji, v soboto, 28. marca, pa bodo najboljše iz seštevka premierno tekmovale še v Planici na Letalnici bratov Gorišek.

Pravico nastopa v petkovih kvalifikacijah je imelo najboljših 30 iz svetovnega pokala, letelo jih je 27, med temi tudi tri Slovenke. Na prvih treh mestih so končale domačinke. Zmagala je Eirin Maria Kvandal, ki je s 23. naleta poletela 208,5 metra in za 0,4 točke prehitela Anno Odine Ström (208 metrov z 21. naleta), Silje Opseth (210,5 metra; 23. nalet) pa je na tretjem mestu zaostala 1,8 točke.

Vodan na treningu prvič prek 200, v kvalifikacijah preletela moža

Takoj za norveško falango je z daljavo dneva, 219,5 metra, končala Nika Vodan, ki je danes na treningu prvič preletela 200 metrov (211). Vodan je za Kvandal zaostala le 2,1 točke, z daljavo pa uresničila še eno željo - preletela je najdaljši polet svojega moža Aljaža, ki je pred leti v Planici poletel do 217,5 metra.

Peta je bila s švedskim rekordom (218) Frida Westman, na šestem pa je končala Nika Prevc, ki še čaka, da v letošnjem Vikersundu preleti 200. Zmagovalka sezone je v kvalifikacijah z 21. naleta poletela 197,5 metra, za zmagovalko je zaostala 13,5 točke.

Od Slovenk je nastopila še Katra Komar, ki je kot debitantka na letalnicah v četrtek lahko preizkusila napravo. Komar je skočila do osebnega rekorda 148,5 metra in na 25. mestu ostala brez vstopnice za sobotno tekmo, na katero se je uvrstilo najboljših 20 tekmovalk.

Sobotna tekma se bo začela ob 9.30. V nedeljo bo tu še ena posamična tekma deklet, na finalu v Planici pa bo imelo pravico nastopa najboljših 15 iz svetovnega pokala.

Katra Komar je kvalifikacije končala na 25. mestu, tako da je na sobotni tekmi ne bo.

Vikersund, poleti, kvalifikacije: