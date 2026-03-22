Nedelja, 22. 3. 2026, 20.31

Nemško prvenstvo, 27. krog

Albert Riera doživel razočaranje v Mainzu

Bayern München | Bayern je visoko zmagal. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Vodilni Bayern je v 27. krogu nemške bundelisge na Allianz Areni s 4:0 opravil z berlinskim Unionom. Spodrsnilo pa je Bayerju, ki je igral le 3:3 z zadnjim Heidenheimom. Borussia Dortmund je proti Hamburgerju zaostajala že z 0:2, na koncu pa slavila s 3:2. V Leipzigu se je nekdanja ekipa Benjamina Šeška v petek v neposrednem obračunu za mesta, ki vodijo v ligo prvakov, pomerila s Hoffenheimom in zmagala s 5:0. Albert Riera je z Eintrachtom ostal praznih rok v Mainzu (1:2).

Vodilni Bayern se ne ustavlja, stroj Vincenta Kompanyja je na Allianz Areni tokrat s 4:0 ugnal Union iz Berlina. Za novo gladko zmago Bayerna ob koncu prvega polčasa sta zadela Michael Olise (43.) in Serge Gnabry (45.+1), v drugem delu pa je v polno meril še Harry Kane (49.), končni izid pa je s svojim drugim zadetkom na tekmi postavil Gnabry (67.). Bavarci so, ne le vse bližje 35. lovoriki v zgodovini kluba, pač pa tudi lastnemu strelskemu rekordu. Zdaj so namreč že pri 97 golih, do lastnega rekorda (101 gol) iz sezone 1971/72 jim tako manjkajo le še štirje. Do konca sezone je še sedem tekem.

Zvečer je dolgo kazalo na presenečenje, saj je HSV vodil proti Dortmundu z 2:0, Felix Nmecha pa je še zapravil najstrožjo kazen. A so se Porurci vrnili v drugem delu, ko so med 73. in 84. minuto zadeli trikrat. Dva gola so dosegli z bele točke, le da je bil tokrat bolj zanesljiv Ramy Bensebaini, vmes pa je iz igre zadel še Serhou Guirassy.

Borussia Dortmund se je pred domačimi navijači vrnila od zaostanka z 0:2. Foto: Guliverimage

Bayer Leverkusen je med tednom izpadel iz lige prvakov, zdaj pa doživel še razočaranje pri zadnjeuvrščenem Heidenheimu. Lekarnarji so vodili z 2:0 in po izenačenju domačih spet s 3:2, ko je drugi gol na tekmi v 79. minuti dosegel Patrik Schick. A je v 85. tudi z drugim na tekmi odgovoril Marcus Pieringer.

Leipzig do zmage

Leipzig, ki je v petek vsaj začasno skočil na tretje mesto, je proti Hoffenheimu že v prvem polčasu opravil večino posla, potem ko sta po dvakrat zadela Brajan Gruda (17., 44.) in Christoph Baumgartner (21., 30.). V drugem polčasu je v 78. minuti piko na i postavil še Benjamin Henrichs.

Albert Riera je po Bayernu v Nemčiji izgubil tudi proti Mainzu. Foto: Guliverimage

Nemško prvenstvo, 27. krog:

Petek, 20. marec:

Sobota, 21. marec:

Nedelja, 22. marec:

Lestvica

Najboljši strelci:

31 – Kane (Bayern)
16 – Undav (Stuttgart)
15 – Luis Díaz (Bayern)
13 – Guirassy (Borussia Dortmund)
12 – Baumgartner (Leipzig)
11 – Olise (Bayern), Tabaković (Borussia Mönchengladbach)
10 – Amiri (Mainz), Diomande (Leipzig), El Mala (Köln), Kramarić (Hoffenheim)
9 – Burkardt (Eintracht Frankfurt), Schick (Bayer Leverkusen)
...

