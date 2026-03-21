PSG z zanesljivo zmago spet na vrh

V 27. krogu francoskega prvenstva je PSG v soboto zvečer s 4:0 nadigral Nico in se znova zavihtel na vrh ligue 1, kjer ima spet točko prednosti pred Lensom, ki je v petek s 5:1 premagal Angers. Na francoskih prvoligaških zelenicah pa bo zelo zanimivo tudi v nedeljo.

V Nici so Parižani prišli do prednosti v 42. minuti, ko je najstrožjo kazen unovčil Nuno Mendes, Desire Doue pa je v 49. podvojil prednost gostov. Tem je nato pot do zmage olajšala še izključitev Youssoufa Ndayishimiyeja, številčno prednost pa je najprej v 81. minuti izkoristil še Dro Fernandez s svojim prvim golom v ligi, v 86. pa še Warren Zaire-Emery.

PSG sicer ostaja prvi favorit za osvojitev francoskega naslova. Parižanom gre imenitno v Evropi, kjer tudi branijo naslov. V osmini finala so nadigrali Chelsea, zdaj jih čaka še eden predstavnik otoškega nogometa, Liverpool. Trener Luis Enrique je vesel, da je vratar Lucas Chevalier prejel vpoklic v francosko reprezentanco, zaradi poškodb pa ne bosta na voljo Bradley Barcola in Joao Neves.

Lens je v petek že v prvem polčasu dosegel tri zadetke, med strelce so se vpisali Florian Thauvine v 13., Odsonne Edouard v 25. in Mamadou Sangare v 39. minuti. V drugem delu sta za domače zadela še enkrat Edouard in pa Matthieu Udol, medtem ko je edini gol za goste v 62. minuti prispeval Lanroy Machine.

V nedeljo bosta v ospredju dvoboja Lyon – Monaco in Marseille – Lille še kako pomembna v boju za evropske vozovnice.

