Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Francosko prvenstvo, 27. krog

PSG z zanesljivo zmago spet na vrh

PSG | PSG je zanesljivo prišel do novih treh točk. | Foto Reuters

PSG je zanesljivo prišel do novih treh točk.

Foto: Reuters

V 27. krogu francoskega prvenstva je PSG v soboto zvečer s 4:0 nadigral Nico in se znova zavihtel na vrh ligue 1, kjer ima spet točko prednosti pred Lensom, ki je v petek s 5:1 premagal Angers. Na francoskih prvoligaških zelenicah pa bo zelo zanimivo tudi v nedeljo.

Vinicius
V Nici so Parižani prišli do prednosti v 42. minuti, ko je najstrožjo kazen unovčil Nuno Mendes, Desire Doue pa je v 49. podvojil prednost gostov. Tem je nato pot do zmage olajšala še izključitev Youssoufa Ndayishimiyeja, številčno prednost pa je najprej v 81. minuti izkoristil še Dro Fernandez s svojim prvim golom v ligi, v 86. pa še Warren Zaire-Emery.

PSG sicer ostaja prvi favorit za osvojitev francoskega naslova. Parižanom gre imenitno v Evropi, kjer tudi branijo naslov. V osmini finala so nadigrali Chelsea, zdaj jih čaka še eden predstavnik otoškega nogometa, Liverpool. Trener Luis Enrique je vesel, da je vratar Lucas Chevalier prejel vpoklic v francosko reprezentanco, zaradi poškodb pa ne bosta na voljo Bradley Barcola in Joao Neves.

Lens je v petek že v prvem polčasu dosegel tri zadetke, med strelce so se vpisali Florian Thauvine v 13., Odsonne Edouard v 25. in Mamadou Sangare v 39. minuti. V drugem delu sta za domače zadela še enkrat Edouard in pa Matthieu Udol, medtem ko je edini gol za goste v 62. minuti prispeval Lanroy Machine.

V nedeljo bosta v ospredju dvoboja Lyon – Monaco in Marseille – Lille še kako pomembna v boju za evropske vozovnice.

Francosko prvenstvo, 26. krog:

Petek, 13. marec:

Sobota, 14. marec:

Nedelja, 15. marec:

Lestvica

Najboljši strelci:

15 – Greenwood (Marseille)
14 – Lepaul (Rennes), Panichelli (Strasbourg)
12 – Edouard (Lens),
10 – Barcola (PSG), Saïd (Lens), Šulc (Lyon)
9 – Thauvin (Lens)
...

PSG
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.