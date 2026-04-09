Ko moda sreča ustvarjalnost: Deichmann navdušil z novo pomladno-poletno kolekcijo #foto

Ljubljana je za en dan zadihala v ritmu mode, ustvarjalnosti in osebnega izraza. Na ekskluzivnem dogodku je Deichmann predstavil svojo novo kolekcijo obutve za pomlad/poletje 2026, ki združuje lahkotnost, eleganco in drznost sodobnega urbanega sloga.

V navdihujočem ambientu NEUbara so se gostje prepustili raziskovanju najnovejših trendov, obenem pa skozi ustvarjalno delavnico moodboardov odkrivali svoj osebni modni izraz. Dogodek je potekal v posebnem letu, saj Deichmann v Sloveniji praznuje 20 let prisotnosti.

Nova kolekcija pomlad/poletje 2026 temelji na kontrastih – prepleta igrivost in sofisticiranost, nežnost in drznost. V ospredju so balerinke s paščki, romantični modeli z nizko peto in pentljami ter brezčasni mokasini, ki ostajajo sinonim za eleganco. Kolekcijo dopolnjujejo lahkotne superge za vsakodnevno gibanje, sproščene espadrile ter sandali in natikači za različne priložnosti – od mestnih ulic do poletnih pobegov.

Poseben poudarek je tudi na modnih dodatkih, kjer so v ospredju nežne pastelne torbice, ki dopolnijo vsak stajling in omogočajo individualen izraz. Kolekcija je zasnovana za dinamičen vsakdan in posebne trenutke, od jutra do večera.

Foto: Deichmann

Moda kot prostor ustvarjalnosti

Dogodek je presegel klasično predstavitev kolekcije in goste povabil k aktivnemu soustvarjanju. Med delavnico moodboardov so udeleženci skozi barve, teksture in podobe ustvarjali vizualne zgodbe, ki odražajo njihovo razpoloženje, stil in navdih.

Ustvarjalni koncept se navezuje na projekt Beyond the Sole, ki združuje modo in umetnost. V okviru projekta je priljubljeni ulični umetnik Azram bele superge preobrazil v unikatne poslikane kose, navdihnjene z moodboardi ambasadorjev. Tudi na dogodku so gostje lahko v živo spremljali nastajanje edinstvenega para superg, ena izmed udeleženk pa je prejela prav poseben, personaliziran modni kos.

Foto: Deichmann Znane vplivnice so z navdušenjem delile svoja pričakovanja ob prihodu pomladi. "Spomladi se najbolj veselim ustvarjanja novih stajlingov – zame je to vedno neki svež začetek, priložnost za eksperimentiranje in osvežitev garderobe z novimi kosi," je povedala Rebecca Gliha, ki bo svojo omaro to sezono dopolnila s pastelno rumenimi in modrimi odtenki.

Svežih barv in lahkotnih materialov se veseli tudi Tjaša Kokalj Jerala: "Pred kratkim sem si omislila res posebne mokasinke v rjavi barvi – izjemno mehke in neverjetno vsestranske, saj jih lahko kombiniram praktično z vsakim outfitom."

Gostje so domov odšli z novimi modnimi idejami, svežim navdihom in sporočilom, da je moda več kot le izbira obutve – je način izražanja, ustvarjanja in doživljanja sveta.

Naročnik oglasne vsebine je DEICHMANN D. O. O.