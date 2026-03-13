Nepošteni privilegiji za PSG? Lens lahko spet prevzame vodstvo.

Nogometaši Lensa lahko v 26. krogu francoske ligue 1 z zmago na sobotnem gostovanju pri Lorientu znova skočijo na vrh lestvice. PSG bo namreč tekmo z Nantesom odigral v kasnejšem terminu, obračun je bil prestavljen na željo Parižanov, ki bodo tako spočiti za povratno tekmo lige prvakov proti Chelseaju. Odločitev vodstva lige je med navijači Nantesa sprožila ogromno jeze, podporniki so jezni tudi na vodstvo lastnega kluba, ki je pristalo na prošnjo PSG. Krog v petkovem večeru odpirata Marseille in Auxerre.