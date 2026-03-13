Petek, 13. 3. 2026, 17.08
Francosko prvenstvo, 26. krog
Nepošteni privilegiji za PSG? Lens lahko spet prevzame vodstvo.
Nogometaši Lensa lahko v 26. krogu francoske ligue 1 z zmago na sobotnem gostovanju pri Lorientu znova skočijo na vrh lestvice. PSG bo namreč tekmo z Nantesom odigral v kasnejšem terminu, obračun je bil prestavljen na željo Parižanov, ki bodo tako spočiti za povratno tekmo lige prvakov proti Chelseaju. Odločitev vodstva lige je med navijači Nantesa sprožila ogromno jeze, podporniki so jezni tudi na vodstvo lastnega kluba, ki je pristalo na prošnjo PSG. Krog v petkovem večeru odpirata Marseille in Auxerre.
Marseille se s 46 točkami po zaslugi boljše razlike v zadetkih drži na tretjem mestu prvenstvene lestvice. Mason Greenwood ostaja prvi strelec lige s 15 goli, napadalni učinek pa dopolnjuje tudi Pierre-Emerick Aubameyang, ki je pri osmih. Z domačo zmago bi varovanci Habiba Beyeja vsaj začasno ustvarili dodaten pritisk na najbližja zasledovalca, Lyon in Rennes.
Francosko prvenstvo, 26. krog:
Najboljši strelci:
15 – Greenwood (Marseille)
14 – Panichelli (Strasbourg)
13 – Lepaul (Rennes)
10 – Saïd (Lens), Barcola (PSG), Šulc (Lyon)
9 – Édouard (Lens)
8 – Thauvin (Lens), Kebbal (Paris FC), Del Castillo (Brest), Aubameyang (Marseille), Pagis (Lorient), Fati (Monaco), Dembélé (PSG)
7 – Ajorque (Brest), Diop (Nice), Tolisso (Lyon), Balogun (Monaco), Godo (Strasbourg)
6 – Soumaré (Le Havre), Sinayoko (Auxerre), Gboho (Toulouse), Embolo (Rennes), Hein (Metz)