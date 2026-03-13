Ž. L.

13. 3. 2026,
17.08

1 ura, 2 minuti

Lyon Marseille Lens PSG francosko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Petek, 13. 3. 2026, 17.08

Francosko prvenstvo, 26. krog

Nepošteni privilegiji za PSG? Lens lahko spet prevzame vodstvo.

PSG | PSG ta konec tedna ne bo igral tekme državnega prvenstva. | Foto Reuters

PSG ta konec tedna ne bo igral tekme državnega prvenstva.

Foto: Reuters

Nogometaši Lensa lahko v 26. krogu francoske ligue 1 z zmago na sobotnem gostovanju pri Lorientu znova skočijo na vrh lestvice. PSG bo namreč tekmo z Nantesom odigral v kasnejšem terminu, obračun je bil prestavljen na željo Parižanov, ki bodo tako spočiti za povratno tekmo lige prvakov proti Chelseaju. Odločitev vodstva lige je med navijači Nantesa sprožila ogromno jeze, podporniki so jezni tudi na vodstvo lastnega kluba, ki je pristalo na prošnjo PSG. Krog v petkovem večeru odpirata Marseille in Auxerre.

Marseille se s 46 točkami po zaslugi boljše razlike v zadetkih drži na tretjem mestu prvenstvene lestvice. Mason Greenwood ostaja prvi strelec lige s 15 goli, napadalni učinek pa dopolnjuje tudi Pierre-Emerick Aubameyang, ki je pri osmih. Z domačo zmago bi varovanci Habiba Beyeja vsaj začasno ustvarili dodaten pritisk na najbližja zasledovalca, Lyon in Rennes.

Francosko prvenstvo, 26. krog:

Petek, 13. marec:

Sobota, 14. marec:

Nedelja, 15. marec:

Lestvica

Najboljši strelci:

15 – Greenwood (Marseille)
14 – Panichelli (Strasbourg)
13 – Lepaul (Rennes)
10 – Saïd (Lens), Barcola (PSG), Šulc (Lyon)
9 – Édouard (Lens)
8 – Thauvin (Lens), Kebbal (Paris FC), Del Castillo (Brest), Aubameyang (Marseille), Pagis (Lorient), Fati (Monaco), Dembélé (PSG)
7 – Ajorque (Brest), Diop (Nice), Tolisso (Lyon), Balogun (Monaco), Godo (Strasbourg)
6 – Soumaré (Le Havre), Sinayoko (Auxerre), Gboho (Toulouse), Embolo (Rennes), Hein (Metz)

Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.