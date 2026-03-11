Pep Guardiola ob ranjenem Realu opozarja: V Madridu nas zavajajo

Po pestrem torkovem večeru sreda v ligi prvakov prinaša nov sveženj udarnih obračunov. Pep Guardiola se z Manchester Cityjem vrača v Madrid, kjer ga pričakuje oslabljeni Real, aktualni prvak PSG bo v francoski prestolnici gostil Chelsea, norveško senzacijo Bodo/Glimt pa čaka obračun s Sportingom. V zgodnjem terminu večer odpirata Bayer Leverkusen in Arsenal.

Real Madrid in Manchester City bosta še v peti zaporedni sezoni lige prvakov med seboj obračunala za napredovanje v naslednjo fazo izločilnih bojev. Kraljevi klub je bil v tem obdobju uspešnejši; v sezoni 21/22 se je mimo sinjemodrih prebil na poti do svojega 14. evropskega naslova, dve leti kasneje so bili uspešnejši še na poti do številke 15. Po zaslugi hat-tricka Kyliana Mbappeja so se galaktiki napredovanja proti četi Pepa Guardiole veselili tudi v lanski sezoni, ko sta se kluba po skromnem ligaškem delu srečala že v dodatnem play-offu.

Manchester City je bil medtem uspešnejši v sezoni 2022/23, ko je na koncu tudi sam prišel do prve trofeje v elitni ligi prvakov, za že deveto srečanje v manj kot štirih letih pa je poskrbel žreb letošnjega ligaškega dela. Na Santiago Bernabeuu so bili sredi decembra uspešnejši Angleži.

Zaradi poškodbe je Mbappe zadnje medsebojno srečanje pospremil s klopi za rezerviste, povsem možno pa je, da bo francoski zvezdnik tudi v tokratni nogometni poslastici zgolj opazovalec. Poškodba prvega strelca tekmovanja (13 zadetkov) pa še zdaleč ni edina skrb Alvara Arbeloe.

Rodrygo bo zaradi poškodbe kolena izpustil tudi letošnje svetovno prvenstvo. Foto: Reuters Za nastop na nocojšnji tekmi so vprašljivi ali pa povsem prečrtani še številni drugi pomembni člani njegovega kadra, s sezono je po operaciji kolena že zaključil Rodrygo, težave s stegensko mišico imata Jude Bellingham in Eder Militao, mečna mišica povzroča težave pri Daniju Ceballosu in Alvaru Carrerasu, zaradi podobnih težav je pod vprašajem tudi nastop Davida Alabe.

Pep Guardiola ima v svojih rokah precej krajši spisek zdravstvenih težav; poškodovani so Joško Gvardiol, Mateo Kovačić in Rico Lewis. Katalonec pred gostovanjem v španski prestolnici poudarja, da se njegova ekipa ne bo ujela v past. "V Madridu bi nas radi uspavali. Mediji v en glas ponavljajo, da bo Real močno oslabljen in da smo favoriti. Ne bomo dovolili, da bi nas to uspavalo, ne sprejmemo tega. Real je vedno Real. Čeprav ne bo povsem kompleten, ima dovolj kakovosti," pravi Guardiola.

Na delu branilci naslova in prvi favoriti

V sredo bodo na delu tudi branilci naslova. PSG bo na domačih tleh gostil londonski Chelsea, to bo ponovitev lanskega finala svetovnega klubskega prvenstva, v katerem so slavili Angleži.

Parižani so tudi s skromnim ligaškim delom letošnje lige prvakov predali vlogo glavnega favorita. Pred začetkom osmine finala so stavnice največ možnosti za lovoriko v elitnem tekmovanju pripisale Arsenalu, ki bo že ob 18.45 gostoval pri Bayerju iz Leverkusna. Topničarji, ki kraljujejo tudi na vrhu lestvice angleškega prvenstva, so ligaški del kot edini zaključili s popolnim točkovnim izkupičkom.

Na Norveškem bo skušal evropsko pravljico nadaljevati Bodo/Glimt, ki je po senzacionalnih zmagah nad Cityjem in Atleticom v play-offu ugnal še Inter. Naslednjo oviro predstavlja lizbonski Sporting.

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme):

Torek, 10. marec

Sreda, 11. marec

Lestvica (ligaški del):

Najboljši strelci: 13 – Mbappe (Real)

10 – Gordon (Newcastle)

8 – Kane (Bayern)

7 – Haaland (Man City), Osimhen (Galatasaray), Alvarez (Atletico Madrid)

6 – Hauge (Bodö/Glimt), Martinelli (Arsenal), Barnes (Newcastle)

5 – Balogun (Monaco), Duran (Qarabag), Fermin (Barcelona), Guruzeta (Atl. Bilbao), Rashford (Barcelona), Sørloth (Atletico Madrid), Vitinha (PSG)