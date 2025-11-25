Potop Barcelone v Londonu, Manchester City izgubil doma, prva zmaga Juventusa

Nadaljuje se nogometni ples v ligi prvakov. V vrhuncu torkovega večera sta se pomerila Chelsea in Barcelona, glavni sodnik na tekmi pa je bil Slavko Vinčić, ki je ravno danes praznoval 46. rojstni dan. Londončani so zmagali s 3:0. Manchester City je doma z 0:2 priznal premoč Bayerju Leverkusnu, prve zmage v letošnji ligi prvakov pa so se veselili nogometaši Juventusa, ki so se na severu Evrope namučili z norveškim Bodo/Glimtom. Dogajanje na evropskih zelenicah se je sicer začelo že ob 18.45 s tekmama v Amsterdamu in Istanbulu. Benfica je bila z 2:0 boljša od Ajaxa, v Istanbulu pa je belgijski Royale Union pripravil presenečenje in z 1:0 premagal Galatasaray.

Liga prvakov, ligaški del (5. krog):

Torek, 25. november:

Na derbiju večera sta se udarila Chelsea in Barcelona. Londončani so poleti v ZDA postali svetovni klubski prvaki, Katalonci pa so osvojili la ligo. Glavni sodnik na derbiju je bil Slavko Vinčić, ki danes praznuje 46. rojstni dan. Vse najboljše!

Že v četrti minuti se je prvič zatresla mreža gostov, a zadetek Chelseaja ni veljal. Vinčić je takoj pokazal, da je pred zadetkom z roko igral branilec domačih Wesley Fofana. V 23. minuti je zadel Enzo Fernandez, a je bil pred tem eden od domačih igralcev v prepovedanem položaju, zato tudi ta zadetek ni obveljal. V 28. pa je akcija za vodstvo domačim le uspela, zadetek pa je bil uradno pripisan Barceloninemu Julesu Koundeju, torej je za vodstvo Londončanov poskrbel avtogol. Že v prvem polčasu je Barca ostala z igralcem manj, po drugem rumenem kartonu je moral namreč zelenico zapustiti Ronald Araujo. Londončani so tudi v drugem polčasu pritiskali, dosegli še en neveljaven gol (spet prepovedan položaj), v 55. minuti pa je vodstvo le povišal Estevao. V 75. minuti je bilo že 3:0 za domače, strelec pa Liam Delap.

Za vodstvo Bayerja z 2:0 na Etihadu je zadel Patrik Schick. Foto: Reuters

Manchester City izgubil doma

Manchester City je na Etihadu gostil Bayer Leverkusen in neslavno končal niz neporaženosti na domačih tekmah ligaškega (skupinskega) dela lige prvakov, ki je trajal osupljivih 23 tekem. Nemška ekipa je že po prvem polčasu vodila z 1:0, gol pa je v 23. minuti zabil španski branilec Alejandro Grimaldo, v drugem polčasu je vodstvo gostov povišal še Čeh Patrik Schick za končno zmago z 2:0. Domači adut, Norvežan Erling Haaland, je ostal že brez zadetka na sobotnem spopadu v Newcastlu (1:2), danes pa ni izkoristil priložnosti, da se v ligi prvakov vpiše med strelce še na šesti tekmi zapored. To mu je v sezoni 2020/21 sicer uspelo v dresu Borrusie Dortmund.

Rumeno-črni v Porurju po dveh zadetkih Serhoua Guirassyja in enem Karima Adeyemija udobno vodijo proti Villarrealu, Napoli je doma z 2:0 (strelca Scott McTominay in Marko Janković z avtogolom) premagal Qarabag, ki mu gre sicer letos odlično v ligi prvakov in je na uvodnih štirih nastopih osvojil sedem točk.

Juventus je le prišel do prve zmage. Foto: Reuters

Juventus trpel na mrzlem severu Evrope

Juventus je dočakal prvo zmago v tej sezoni. V prvem polčasu se je na zahtevnem izpitu na skrajnem severu Norveške, kjer umetna travnata podlaga tekmecem norveškega prvaka Bodo/Glimt ponavadi predstavlja kar nekaj težav, mučil. Domači so z zadetkom Oleja Blomberga povedli v 27. minuti, v drugem pa so Torinčani z zadetkom Loisa Opendaja izenačili. V 55. minuti je bil njihov gol za vodstvo razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, v 59. minuti pa jih je Weston McKennie le popeljal v vodstvo. A domači se niso predali in v 87. minuti izenačili z enajstih metrov (najstrožjo kazen je izvajal Sondre Fet). Za zmago gostov je v sodnikovem dodatku vendarle zadel Kanadčan Jonathan David.

Če je bilo na severu Norveške hladno, pa je bilo veliko bolj vroče na jugu Francije na Velodromu, kjer je Marseille gostil Newcastle in od šeste minute (zadel je Harvey Barnes) zaostajal z 0:1. V drugem polčasu je z dvema hitrima zadetkoma domače rešil Pierre-Emerick Aubameyang.

Benfica je z 2:0 slavila na gostovanju pri Ajaxu v Amsterdamu. Drugi gol je zabil Leandro Barreiro. Foto: Reuters

Benfica slavila v Amsterdamu, v Istanbulu pa presenečenje

Današnje dogajanje v nogometni ligi prvakov se je začelo ob 18.45 v Amsterdamu in Istanbulu. Na Nizozemskem sta se pomerila nekdanja evropska prvaka Ajax in Benfica, ki pa jima v tej sezoni ne gre po načrtih. Po štirih nastopih sta bila še brez točk, a to se je zdaj spremenilo. Benfica, ki jo vodi sloviti trener Jose Mourinho. je namreč slavila zmago z 2:0 in poskočila na lestvici. Ajax ostaja prikovan na dno. Gola sta dosegla Šved Samuel Dahl (6.) in Luksemburžan Leandro Barreiro (90.).

V Istanbulu je presenetljiv poraz doživel turški prvak Galatasaray. Z 1:0 ga je premagal belgijski prvak Royale Union Saint-Gilloise, edini gol na tekmi pa je v 57. minuti dosegel Kanadčan Promise David.

Najboljši strelci: 6 – Osimhen (Galatasaray)

5 – Haaland (Man City), Kane (Bayern), Mbappe (Real)

4 – Barnes (Newcastle), Gordon (Newcastle), Martinez (Inter), Rashford (Barcelona)

3 – Aubameyang (Marseille), Burkardt (Eintracht), Diaz (Bayern), Estevao (Chelsea), Fermin (Barcelona), Guirrasy (Dortmund), Guruzeta (Athletic), Leandro Andrade (Qarabag), Llorente (Atletico Madrid), Martinelli (Arsenal), McTominay (Napoli), Nmecha (Borussia D.), Paixao (Marseille), Vlahović (Juventus)

Arsenal bo v sredo na derbiju petega kroga lige prvakov gostil Bayern. Foto: Reuters

V sredo bo odigrana še druga polovica tekem petega kroga ligaškega dela lige prvakov. Ne bo manjkalo poslastic, v spopadu vodilnih in v tej sezoni nedotakljivih velikanov se bosta pomerila Arsenal in Bayern München, branilec naslova PSG bo gostil Tottenham, Atletico Madrid pa Inter. Nastop edinega slovenskega udeleženca lige prvakov v tej sezoni, vratarja Atletica Jana Oblaka, je zaradi poškodbe pod vprašajem.

Liga prvakov, ligaški del (5. krog):

Torek, 25. november

Sreda, 26. november

