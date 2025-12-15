Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sportal

Ponedeljek,
15. 12. 2025,
22.46

8 ur, 38 minut

hokej Anže Kopitar Los Angeles Kings NHL liga NHL

Liga NHL, 15. december

Kralji na zahtevnem gostovanju

Sportal

Los Angeles Kings, Anže Kopitar | Kralji gostujejo pri Dallasu. | Foto Reuters

Kralji gostujejo pri Dallasu.

Foto: Reuters

Ponedeljek v najmočnejši hokejski ligi prinaša pet obračunov, na delu bodo tudi hokejisti Los Angeles Kingsov, ki se bodo tretjemu zaporednemu porazu poskušali izogniti v Teksasu. Čaka jih zahtevno gostovanje, moštvo Dallas Stars je trenutno na drugem mestu zahodne konference, zbralo je deset točk več od šestih Kraljev, a ob tem odigralo dve tekmi več. Tudi gostitelji so zadnji dve tekmi izgubili.

Liga NHL, 15. december

Lestvice

hokej Anže Kopitar Anže Kopitar Los Angeles Kings NHL liga NHL
