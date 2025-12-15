Kralji na zahtevnem gostovanju

Ponedeljek v najmočnejši hokejski ligi prinaša pet obračunov, na delu bodo tudi hokejisti Los Angeles Kingsov, ki se bodo tretjemu zaporednemu porazu poskušali izogniti v Teksasu. Čaka jih zahtevno gostovanje, moštvo Dallas Stars je trenutno na drugem mestu zahodne konference, zbralo je deset točk več od šestih Kraljev, a ob tem odigralo dve tekmi več. Tudi gostitelji so zadnji dve tekmi izgubili.