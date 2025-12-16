Trump: Ta droga je hujša od vsake bombe

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek v Beli hiši podpisal izvršni ukaz, s katerim je fentanil razglasil za orožje za množično uničenje in menil, da je ta droga hujša od vsake bombe, poroča televizija ABC.

Trump je ukaz podpisal v prisotnosti ministra za obrambo Peta Hegsetha ter načelnika štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA generala Dana Caina. Predsednikov ukaz State Departmentu in ministrstvu za finance naroča, naj zasegata finančno premoženje posameznikov, skupin, organizacij, finančnih ustanov in vseh, ki so vpleteni v trgovino s fentanilom.

Sintetična mamila so prepovedana

Ministrstvu za domovinsko varnost je naročil, naj pri odkrivanju mrež za tihotapljenje fentanila uporablja tudi obveščevalne agencije ZDA. Sintetična mamila na čelu s fentanilom so po vladni statistiki lani v ZDA povzročila več kot 48 tisoč smrti in so prepovedana.

V definicijo orožja za množično uničenje v svetu sicer spada jedrsko, kemično in biološko orožje, vključitev fentanila pa po ugibanju pravnih strokovnjakov v ZDA Trumpu odpira možnosti za pravno utemeljitev uporabe vojske pri boju proti mamilom, poroča ABC.

Trump je doslej več mamilarskih kartelov razglasil za mednarodne teroristične organizacije, njegova vojska pa v Karibih in drugje napada čolne, ki domnevno prevažajo mamila. Venezuelskega predsednika Nicolasa Madura je razglasil za vodjo mamilarskega kartela, v bližino Venezuele je poslal vojake in letalonosilko, redno pa grozi z vojaškim posredovanjem.

Med podpisom ukaza o fentanilu je Trump nakazal, da bo njegova vlada morebiti bolj prizanesljiva do marihuane, ki je legalna v številnih zveznih državah ZDA, na zvezni ravni pa je še vedno opredeljena kot prepovedana droga. "Razmišljamo o tem, ker si tega želi veliko ljudi," je dejal Trump.