Besede, ki jih Melania Trump ne bo vesela

Melania Trump | Melania Trump je ameriško televizijo ABC v ponedeljek na družbenem omrežju X pozvala, naj ukrepa proti komiku Jimmyju Kimmlu.

Melania Trump je ameriško televizijo ABC v ponedeljek na družbenem omrežju X pozvala, naj ukrepa proti komiku Jimmyju Kimmlu.

Ameriški komik Jimmy Kimmel je v ponedeljek v svoji oddaji zavrnil kritike zakoncev Trump zaradi šale, v kateri je ameriško prvo damo Melanio Trump opisal kot "vdovo v pričakovanju". Pojasnil je, da je bila omenjena šala izrečena na račun velike starostne razlike med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in njegovo ženo.

"To je bilo blago zbadanje na račun tega, da je on (predsednik Trump) star skoraj 80 let in da je ona (Melania Trump) mlajša od mene," je dejal 58-letni Kimmel. Ameriška prva dama je ta mesec praznovala 56. rojstni dan.

Komik je zatrdil, da njegove besede nikakor niso bile poziv k atentatu in da zakonca Trump to vesta. "Že več let se glasno izrekam zlasti proti nasilju s strelnim orožjem," je še zagotovil Kimmel, poroča britanski BBC.

Vdova v pričakovanju

Kimmel se je prejšnji četrtek v skeču na temo večerje dopisnikov Bele hiše pošalil, da prva dama ZDA sije kot "vdova v pričakovanju". Dejanska večerja dopisnikov Bele hiše je bila v soboto zvečer prekinjena, ko je oborožen posameznik poskušal vdreti v prireditveno dvorano, v kateri sta bila tudi zakonca Trump in drugi predstavniki ameriške vlade. Nekateri konservativni aktivisti in Trump so komikovo šalo interpretirali kot poziv k političnemu nasilju.

Melania poziva k ukrepanju, Trump k odpuščanju

Melania Trump je ameriško televizijo ABC v ponedeljek na družbenem omrežju X pozvala, naj ukrepa proti komiku Jimmyju Kimmlu. Kasneje je Trump televizijo pozval, naj komika odpusti.

Ameriška prva dama je v zapisu na družbenem omrežju komiku očitala, da je namen njegove "sovražne in nasilne retorike" razdeliti državo. "Strinjam se, da je sovražna in nasilna retorika nekaj, kar bi morali zavrniti," je v odzivu na njene besede dejal Kimmel. Pripomnil je, da bi bil odličen začetek za umiritev takšne retorike, če bi se o tej temi pogovorila s svojim možem.

Komiku je televizija ABC lanskega septembra za nekaj časa ukinila oddajo, in sicer zaradi šal na račun odziva Trumpovih podpornikov ob smrti konservativnega aktivista Charlieja Kirka.

Javier Milei in Victoria Villarruel
Novice Smo tik pred argentinsko invazijo na Falklandske otoke? To je za zdaj znano.
Cole Tomas Allen
Novice Domnevni napadalec obtožen poskusa umora Trumpa, grozi mu dosmrtni zapor
Donald Trump
Novice Je bil napad na večerji dopisnikov zrežiran?
Melania Trump
Novice Melania ostro: Dovolj je dovolj!
Donald Trump Melania Trump Jimmy Kimmel
VEČ NOVIC
