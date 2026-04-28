Besede, ki jih Melania Trump ne bo vesela

Ameriški komik Jimmy Kimmel je v ponedeljek v svoji oddaji zavrnil kritike zakoncev Trump zaradi šale, v kateri je ameriško prvo damo Melanio Trump opisal kot "vdovo v pričakovanju". Pojasnil je, da je bila omenjena šala izrečena na račun velike starostne razlike med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in njegovo ženo.

"Ni šlo za poziv k atentatu in to zakonca Trump tudi vesta"

"To je bilo blago zbadanje na račun tega, da je on (predsednik Trump) star skoraj 80 let in da je ona (Melania Trump) mlajša od mene," je dejal 58-letni Kimmel. Ameriška prva dama je ta mesec praznovala 56. rojstni dan.

Komik je zatrdil, da njegove besede nikakor niso bile poziv k atentatu in da zakonca Trump to vesta. "Že več let se glasno izrekam zlasti proti nasilju s strelnim orožjem," je še zagotovil Kimmel, poroča britanski BBC.

Foto: Guliverimage

Vdova v pričakovanju

Kimmel se je prejšnji četrtek v skeču na temo večerje dopisnikov Bele hiše pošalil, da prva dama ZDA sije kot "vdova v pričakovanju". Dejanska večerja dopisnikov Bele hiše je bila v soboto zvečer prekinjena, ko je oborožen posameznik poskušal vdreti v prireditveno dvorano, v kateri sta bila tudi zakonca Trump in drugi predstavniki ameriške vlade. Nekateri konservativni aktivisti in Trump so komikovo šalo interpretirali kot poziv k političnemu nasilju.

Melania poziva k ukrepanju, Trump k odpuščanju

Melania Trump je ameriško televizijo ABC v ponedeljek na družbenem omrežju X pozvala, naj ukrepa proti komiku Jimmyju Kimmlu. Kasneje je Trump televizijo pozval, naj komika odpusti.

Foto: Guliverimage

Ameriška prva dama je v zapisu na družbenem omrežju komiku očitala, da je namen njegove "sovražne in nasilne retorike" razdeliti državo. "Strinjam se, da je sovražna in nasilna retorika nekaj, kar bi morali zavrniti," je v odzivu na njene besede dejal Kimmel. Pripomnil je, da bi bil odličen začetek za umiritev takšne retorike, če bi se o tej temi pogovorila s svojim možem.

Komiku je televizija ABC lanskega septembra za nekaj časa ukinila oddajo, in sicer zaradi šal na račun odziva Trumpovih podpornikov ob smrti konservativnega aktivista Charlieja Kirka.