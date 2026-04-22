Pomlad že diši po vinu: pobegnite med vinograde, kjer čas teče počasneje

Zgodaj zjutraj, ko se meglice še zadržujejo nad Slovenskimi Konjicami, vinogradi Zlatega griča počasi oživijo. Prvi sončni žarki trte obarvajo v nežno zeleno, v zraku pa je čutiti, da se dogaja nekaj novega. Pomlad v Škalcah ni zgolj letni čas, ampak vabilo. K sprehodu, prvi partiji golfa in kozarcu vina z razgledom. Takšnem, ki ga ne želite izpiti v naglici.

Pomlad v škalskih gričih ni le prizor, ampak občutek. Trenutek, ko se z naravo prebudi več kot 800 let stara vinogradniška tradicija, je vsakič znova neprecenljiv, kar začutite na skoraj vsakem koraku. Na teh tleh so prve trte zasadili menihi iz Žičke kartuzije, ljubezen do vina pa ostaja do danes.

Ko vinogradi oživijo in zgodbe dobijo okus

Med idiličnimi vinogradi med Ljubljano in Mariborom se na 70 hektarjih prepletajo zgodovina, narava in nagrajena sodobna arhitektura. Le lučaj od avtocestnega izvoza, a vseeno skrita med griči in odmaknjena od mestnega vrveža, se skriva vinska klet, ki ponuja popoln pobeg v naravo brez dolge poti.

Sprehod med tukajšnjimi trtami tako ni le pot, ampak poseben uvod v zgodbo. Ta pa se nadaljuje v kleti, kozarcih in na krožnikih. Na Zlatem griču ni hitenja. Le mir, razgledi in občutek, da ste točno tam, kjer morate biti.

Pravijo, da se tukaj igra počasneje – ne zaradi terena, ampak ker razgledi in pogovori pogosto prekinejo še tako resno partijo. Foto: Zlati grič

Začetek sezone golfa med vinogradi Pomlad v Škalcah ne prebudi le vinogradov, temveč tudi skrbno urejene zelenice. Igrišče za golf z devetimi luknjami, umeščeno med trte, ponuja eno najbolj slikovitih igralnih kulis, ki zlahka prevzame vsakogar. Sezona golfa na Zlatem griču traja od pomladi, ko se griči odenejo v svežo zeleno, do pozne jeseni, ko pokrajina zažari v toplih, pisanih odtenkih. Razgibana zasnova igrišča pa spretno izkorišča naravne danosti terena. Njegova dinamičnost predstavlja prijeten izziv tako za začetnike kot za tiste, ki želijo izpopolniti svojo igro. Ob tem igralci uživajo tudi v miru, čudovitih razgledih in sproščenem vzdušju. Golf na Zlatem griču tako ni le športna izkušnja, ampak tudi prostor druženja, učenja in doživetij v naravi.

Okus pomladi v vinu in kulinariki

Bogata kartuzijanska tradicija se na Zlatem griču prepleta z eno najsodobnejših vinskih zgodb pri nas. Enolog Sašo Topolšek sledi prepričanju, da vino nastaja v vinogradih, v kleti pa ga le skrbno spremljajo in usmerjajo, da ohrani svoj naravni značaj.

V ritmu narave se s pomladjo police napolnijo s svežimi in mladimi vini linije Kreativa, ki s svojo lahkotnostjo in živahnostjo lepo sledijo sezonskim okusom. Med njimi izstopata Sauvignon, znan tudi kot špargljevo vino, ter Fusion, cuvee Sauvignona in Chardonnaya, ki se odlično poveže s solatnimi krožniki, testeninami in zelenjavnimi jedmi.

V Gostilni Zlati grič se tako vino in kulinarika naravno srečata v harmoniji z letnimi časi. Sezonske sestavine narekujejo ritem krožnika, vino pa ga dopolni – naj gre za lahkotno pomladno kosilo, večhodni meni ali preprost grižljaj ob kozarcu vina, vsak trenutek dobi svoj značaj in okus.

Na Zlatem griču pridelujejo bela in rdeča vina, ki redno prejemajo domača in mednarodna priznanja. V 3.500 kvadratnih metrov veliki kleti sveža vina zorijo v sodih iz inoxa, kakovostnejša pa v hrastovih sodih in barikih. Foto: Zlati grič

Od svežine do arhiva: vina Zlatega griča Vina Zlatega griča niso enoznačna, ampak predstavljajo paleto izrazov iste pokrajine. Vina linije Kreativa so popolna za vsakodnevne sproščene trenutke, saj so sveža, živahna in poudarjajo lahkotnost. Bolj strukturirana vina z globino predstavlja linija Premium, vrhunska vina najboljših letnikov pa Črna linija. Za posebne priložnosti so popolne penine Carthusiana, ki v kleteh Žičke kartuzije razvijejo kompleksne in harmonične okuse. Ob tem pa ne smemo pozabiti tudi na Konjičana, tradicionalno belo zvrst, ki je z vinsko kletjo povezana že od njenih začetkov in sodi med njena najbolj prepoznavna vina. Ime nosi kot poklon kraju, vinorodnim gričem in ljudem, ki tu že stoletja živijo z vinogradništvom. Konjičan ustvarja most med generacijami, je prijeten in dostopen za vsak dan ter hkrati dovolj izrazit, da ostane v spominu. Vse linije lahko iz prve roke doživite ob vodenem ogledu vinske kleti, ki se konča s pokušino. Po predhodni najavi je mogoča tudi pokušina redkejših polnitev in arhivskih vin, ki jih hranijo v Žički kartuziji.

Doživite vse barve pomladi na enem mestu

Pomlad na Zlatem griču ima več obrazov. Odpravite se na miren sprehod v tišini med vinogradi, odigrajte živahno partijo golfa ali ob kozarcu vina okusite izbrane lokalne jedi. Griči nad Slovenskimi Konjicami so idealna izbira za kratek izlet ali oddih ob koncu tedna. Z odprtimi vrati vas vabi Vinogradniški dvorec iz 15. stoletja, kjer se harmonično prepletata sodobno udobje in bogata zgodovina.

Prvotni lastnik dvorca, ki je danes ohranjen kot kulturni spomenik in ga je Zlati grič v celoti obnovil pred 20 leti, je bil grof Ivan Erazem Tattenbach. Foto: Zlati grič

Lahko pa izkoristite tudi priložnost za nekaj več: dan, ko se na široko odprejo tudi vrata kleti Zlati grič. Takrat se vina okuša brez naglice, med ljudmi pa krožijo lepe zgodbe.

Praznik štirih obletnic na Zlatem griču

Zlati grič vljudno vabi na dan odprtih vrat, ki bo v petek, 15. maja 2026. Tradicionalno je to dogodek, kjer se prepletajo dobro vino, kulinarika, vesela družba in živahna glasba. Letos pa bo prav posebno obarvan, saj obeležujejo kar štiri obletnice:

17 let odprtja nove vinske kleti,

35 let delovanja podjetja,

20 let Vinogradniškega dvorca,

880 let od prve omembe Slovenskih Konjic.

Narava, kulinarika in izbrano vino tukaj niso ločene zgodbe, ampak ena sama izkušnja. Občutek brez nepotrebnega blišča. Sprehod, kozarec vina in morda partija golfa ter za konec večerja ob sončnem zahodu. Kmalu ugotovite, da se vam nikamor ne mudi …