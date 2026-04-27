Najbolj hinavski ljudje se rodijo v teh nebesnih znamenjih

Medtem ko nekateri ljudje vedno jasno pokažejo, kaj mislijo in čutijo, pa nekateri včasih govorijo nekaj drugega, kot v resnici počnejo. Takšno obnašanje praviloma označujemo za hinavsko, čeprav so v ozadju pogosto drugi razlogi, kot negotovost, želja po sprejetju ali izogibanje konfliktom. Po mnenju astrologov predvsem trije znaki horoskopa svoje obnašanje velikokrat prilagajajo situaciji in ljudem. To ni nujno slabo, a daje vtis neiskrenosti.

Dvojčka

Dvojčki so znani po svoji prilagodljivosti in komunikativnosti, svoj način razmišljanja in obnašanja zlahka spreminjajo glede na okoliščine, kar jim pomaga, da se dobro znajdejo v različnih družabnih situacijah. Prav ta sposobnost pa lahko deluje kot nedoslednost in ljudje okoli njih imajo občutek, da govorijo tisto, kar si drugi želijo slišati, namesto da bi povedali svoje pravo mnenje.

Tehtnica

Tehtnice v odnosu težijo k miru in harmoniji, zato se pogosto izogibajo konfliktom. Da bi obdržale dobre odnose, neredko rečejo tisto, za kar se jim zdi, da je v tistem trenutku in situaciji najbolj primerno, čeprav se morda ne sklada z njihovim dejanskim mnenjem. Takšen pristop daje vtis dvoumnosti ali neiskrenosti, čeprav je njihova glavna namera izogniti se napetostim in ohraniti skladnost.

Ribi

Ribe so zelo občutljive in intuitivne osebe, a se tudi pogosto prilagajajo, da bi se lažje vklopile v okolico. Zlahka začutijo potrebe drugih ljudi in se jim skušajo približati, zaradi česar pogosto spremenijo svoje obnašanje. Zaradi tega dajejo vtis, da niso vedno dosledne, pa čeprav se za takšnim vedenjem skriva predvsem želja, da bi bile sprejete in da ne bi koga prizadele.