Trumpov obraz bo krasil 25 tisoč ameriških potnih listov

Ameriški State Department bo letos v čast 250. obletnice ustanovitve ZDA izdal 25 tisoč potnih listov s podobo predsednika Donalda Trumpa in njegovim podpisom na notranji strani platnice, je v torek prva poročala televizija Fox.

Takšne potne liste bo izdajal le urad za potne liste v Washingtonu, ki izdaja dokumente za nujna mednarodna potovanja izključno po predhodni najavi. Namenjen je prebivalcem, ki potrebujejo takojšnjo osebno obravnavo v povezavi z izdajo, podaljšanjem, izgubo ali poškodbo potnih listov. Ostali uradi bodo izdajali običajne potne liste brez Trumpove podobe.

Po poročanju televizije ABC tisti, ki bodo za potni list zaprosili na uradu v prestolnici ZDA, ne bodo imeli možnosti izbire in bodo morali sprejeti dokument s Trumpovo podobo na njem, če bodo hoteli potovati.

"Nova domoljubna oblika potnega lista predsednika Trumpa je še en odličen način, kako se lahko Američani pridružijo spektakularnim praznovanjem 250. rojstnega dne Amerike. Predsednik Trump še naprej ponosno vodi obnovo nacionalnega ponosa in patriotizma med našim zgodovinskim praznovanjem 250. obletnice," je sporočila Bela hiša.

Trumpov podpis na bankovcih

Ministrstvo za finance je marca naznanilo, da bodo Trumpov podpis dodali bankovcem, pred tem pa so že izdali kovanec za en dolar in poseben spominski zlati kovanec s Trumpovo podobo. Bankovci doslej niso nosili podpisov ameriških predsednikov, pred Trumpom je bila na kovance dodana podoba predsednika Calvina Coolidga med služenjem njegovega mandata.