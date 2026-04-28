Ameriški predsednik Donald Trump je v nagovoru ob današnjem sprejemu britanskega kralja Karla III. in kraljice Camille pred Belo hišo dejal, da Američani vse od neodvisnosti nimajo tesnejših prijateljev, kot so Britanci, ter izrazil upanje, da bo poseben odnos med državama trajal večno.

Kralj Karel III. in kraljica Camilla sta na svojem prvem državnem obisku v ZDA, ki vključuje Washington, New York in Virginijo. Obisk ob 250. obletnici osamosvojitve ZDA od britanskega imperija poteka po strelskem incidentu pred večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše ter ob napetostih med državama zaradi vojne v Iranu.

Donald Trump in britanski kralj Karel III. Foto: Reuters

S kraljem prijatelja, s premierjem na bojni nogi

Srečanje poteka tudi v senci povezave Karlovega brata Andrewa Mountbatten-Windsorja, nekdanjega princa Andrewa, s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Medtem ko je Trump kralja Karla III. večkrat pohvalil kot prijatelja, je njegov odnos z britanskim premierjem Keirjem Starmerjem povsem drugačen. Trump ga redno kritizira, ker noče sodelovati v ameriško-izraelski vojni proti Iranu.

Po svečanem sprejemu je Trump govoril o razvoju odnosov med državama in dejal, da so Američani, ki so se leta 1776 borili za neodvisnost, imeli v žilah "anglo-saksonski pogum, v njihovih srcih je utripala angleška vera in trdno prepričanje v to, kar je pravično, dobro in resnično".

Predsednik ZDA kralja spravil v smeh

Trump gosta ni užalil z omembo trenutnih sporov glede vojne proti Iranu, ampak ga je spravil v smeh z besedami, da je njegova na Škotskem rojena mama Mary McLeod oboževala kraljevsko družino, za Karla III. – ko je bil ta še majhen princ – pa je menila, da je izjemno simpatičen.

Po Trumpovem govoru sta se oba para ustavila na južnem balkonu Bele hiše za ogled vojaške parade, v kateri je sodelovalo skoraj 500 pripadnikov vseh rodov ameriške vojske, poroča CNN. Sledila je izmenjava daril in zasebni pogovor kralja ter predsednika, kraljica in prva dama pa imata na programu srečanje s šolarji.

Kralj bo imel okoli 21. ure po srednjeevropskem času govor pred obema domovoma ameriškega kongresa, zvečer pa Trump gostu prireja državniško večerjo.

Donald Trump in britanski kralj Karel III. v spremstvu kraljice Camille in prve dame ZDA Melanie Trump. Foto: Reuters

Obiska bo konec v četrtek

Kraljevski par je v ZDA prispel v ponedeljek, predsednik in prva dama pa sta mu pripravila čajanko in ogled čebelnjaka. Karel III. bo v sredo v New Yorku obiskal spomenik žrtvam terorističnega napada na ZDA 11. septembra 2001 in se srečal z županom Zohranom Mamdanijem.

Ob koncu obiska bo v četrtek v Virginiji potekala proslava ob 250. obletnici ustanovitve ZDA in polaganje venca v čast vojaškim vezem med državama.