Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sreda,
29. 4. 2026,
8.10

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,09

Natisni članek

Natisni članek
energetska infrastruktura Vojna v Ukrajini Volodimir Zelenski

Sreda, 29. 4. 2026, 8.10

1 ura, 26 minut

Ukrajina z novim načinom vojskovanja podira rekorde: "Ciljamo tisto, kar Rusijo najbolj boli"

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,09
Ukrajina, Dron, Shahed | Marca je Ukrajina izvedla 70 napadov na ruske vojaške in industrijske cilje. | Foto Guliverimage

Marca je Ukrajina izvedla 70 napadov na ruske vojaške in industrijske cilje.

Foto: Guliverimage

Od začetka ruske invazije so ukrajinske obrambne sile za več kot 2,5-krat povečale doseg svojih globokih napadov v Rusiji. Medtem ko so leta 2022 njihovi droni lahko zadeli cilje na razdalji približno 630 kilometrov, danes uspešno zadenejo ruske vojaške in industrijske cilje na razdalji približno 1.750 kilometrov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ob tem ne skriva zadovoljstva nad rezultati. "Naši droni so spremenili način vojskovanja. Danes ciljamo na tisto, kar Rusijo najbolj boli," je povedal Zelenski in dodal, da izgube Rusije zaradi teh napadov znašajo več deset milijard evrov.

Eden prvih večjih napadov, ki so ga izvedle ukrajinske vojaške sile, je bil decembra 2022 na letalsko bazo Engels-2, ki je 650 kilometrov od ukrajinske meje. Takrat sta bila poškodovana dva ruska strateška bombnika Tu-95MS.

Leta 2024 je Ukrajina razširila doseg napadov. Aprila tistega leta so ukrajinske vojaške sile na razdalji 1.200 kilometrov zadele tovarno brezpilotnih letal Shahed v Alabugi, maja pa rafinerijo nafte Gazprom Neftekhim Salavat na razdalji 1.500 kilometrov, podatke, ki so jih sporočile ukrajinske obrambne sile, povzema Jutarnji.hr. 

Letos je Ukrajina dosegla nove rekorde. Februarja so ukrajinske sile zadele rafinerijo v Uhti v Republiki Komi, ki leži 1.750 kilometrov od ukrajinske meje, kar je trenutno najdaljši znani uspešen napad v vojni.

Marca so zabeležili več kot 70 napadov na ruske industrijske in energetske cilje, pri čemer so zadeli pet strateških objektov in deset naftnih rafinerij po vsej Rusiji, so sporočile ukrajinske obrambne sile.

Zelenski: Naši droni so spremenili način vojskovanja

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ne skriva zadovoljstva z rezultati. "Naši droni so spremenili način vojskovanja. Danes ciljamo na tisto, kar Rusijo najbolj boli," je dejal Zelenski in dodal, da ruske izgube zaradi teh napadov znašajo več deset milijard evrov. 

Obrambni minister Mihailo Fedorov pa je jasno povedal, da se Ukrajina nima namena ustaviti. "Vsak dan si prizadevamo, da bi ogrozili preživetje Rusije," je dejal.

