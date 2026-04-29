Od začetka ruske invazije so ukrajinske obrambne sile za več kot 2,5-krat povečale doseg svojih globokih napadov v Rusiji. Medtem ko so leta 2022 njihovi droni lahko zadeli cilje na razdalji približno 630 kilometrov, danes uspešno zadenejo ruske vojaške in industrijske cilje na razdalji približno 1.750 kilometrov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ob tem ne skriva zadovoljstva nad rezultati. "Naši droni so spremenili način vojskovanja. Danes ciljamo na tisto, kar Rusijo najbolj boli," je povedal Zelenski in dodal, da izgube Rusije zaradi teh napadov znašajo več deset milijard evrov.

Eden prvih večjih napadov, ki so ga izvedle ukrajinske vojaške sile, je bil decembra 2022 na letalsko bazo Engels-2, ki je 650 kilometrov od ukrajinske meje. Takrat sta bila poškodovana dva ruska strateška bombnika Tu-95MS.

Leta 2024 je Ukrajina razširila doseg napadov. Aprila tistega leta so ukrajinske vojaške sile na razdalji 1.200 kilometrov zadele tovarno brezpilotnih letal Shahed v Alabugi, maja pa rafinerijo nafte Gazprom Neftekhim Salavat na razdalji 1.500 kilometrov, podatke, ki so jih sporočile ukrajinske obrambne sile, povzema Jutarnji.hr.

Letos je Ukrajina dosegla nove rekorde. Februarja so ukrajinske sile zadele rafinerijo v Uhti v Republiki Komi, ki leži 1.750 kilometrov od ukrajinske meje, kar je trenutno najdaljši znani uspešen napad v vojni.

Marca so zabeležili več kot 70 napadov na ruske industrijske in energetske cilje, pri čemer so zadeli pet strateških objektov in deset naftnih rafinerij po vsej Rusiji, so sporočile ukrajinske obrambne sile.

Obrambni minister Mihailo Fedorov pa je jasno povedal, da se Ukrajina nima namena ustaviti. "Vsak dan si prizadevamo, da bi ogrozili preživetje Rusije," je dejal.