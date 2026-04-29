Najvišji človek na svetu razkril, zakaj ga je žena zapustila

Turški kmet, ki je z 251 centimetri v Guinnessovo knjigo rekordov vpisan kot najvišji človek na svetu, je v novem dokumentarcu spregovoril o razpadu svojega zakona.

Sultan Kösen, Turek kurdskega porekla, je v dokumentarcu The World's Tallest Man: The Next Chapter na britanski televiziji Channel 4 spregovoril o svoji nekdanji ženi in razlogih za ločitev.

Turški velikan, ki mu je tumor na hipofizi povzročil gigantizem in akromegalijo, je z 251 centimetri že 17 let vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov kot najvišji človek na svetu. Leta 2013 se je poročil s Sirijko Merve Dibo. On je imel 31, ona le 20 let, on je meril 251, ona le 168 centimetrov, on je govoril le turško, ona le arabsko, a ju to ni odvrnilo od poroke.

Poroka leta 2013 Foto: Profimedia

Kot je danes 43-letni Kösen povedal v dokumentarcu, jo je imel zelo rad, njegove življenjske sanje pa so bile, da bi našel partnerko in si ustvaril družino. Na razkošni poroki s kar 1.500 gosti je povedal: "Takoj, ko sem jo pogledal v oči, sem vedel, da je to ljubezen."

Le nekaj mesecev po poroki so začele krožiti govorice, da je njun zakon v težavah, a sta skupaj medijem zatrjevala, da je vse v najlepšem redu. "Z njim hočem ostati do konca življenja," je takrat dejala njegova žena. "Sem najsrečnejša ženska na svetu."

Zakonca leto dni po poroki Foto: Profimedia

A njun zakon vendarle ni zdržal. Zdaj je Kösen v dokumentarcu razkril, da sta se leta 2021 ločila, ker je pritisk zaradi njegovega zdravstvenega stanja, družinskih odnosov in življenja pod drobnogledom javnosti postal prevelik. "Ni šlo naprej. Moja žena je izbrala svojo družino in ločila sva se. Najina sreča ni dolgo trajala," je povedal velikan in dodal, da ga ob pogledu na poročne fotografije še vedno prežema žalost. Želi si najti novo partnerko, čeprav ni prepričan, da se bo to kdaj zgodilo.

Zaradi gigantizma mora za premikanje že od 25. leta starosti uporabljati bergle in invalidski voziček, zaradi svoje višine in teže – pri 251 centimetrih ima 165 kilogramov – pa v sklepih trpi stalne bolečine. "Če bi v svojem življenju lahko kaj spremenil, bi spremenil kolena," je dejal odkrito. "Želim si, da bi lahko več hodil, tekel in potoval."

