Moj tempo, moj prostor: Deja Jakopič o vztrajnosti, teku in uri Huawei Watch GT Runner 2

Tek je zame že dolgo več kot le gibanje. Je moj prostor za umik, za razmislek in hkrati za premikanje lastnih meja. Prav zato so mi takšne preizkušnje, kot je Istria 100 by UTMB , vedno poseben izziv, letos pa sem imela ob sebi še dodatnega sopotnika – uro Huawei Watch GT Runner 2 . Ta je nastala v sodelovanju z maratonsko legendo Eliudom Kipchogejem in združuje izkušnje vrhunskih športnikov z napredno tehnologijo.

Priprave na tekmo niso bile idealne. Slab teden pred dogodkom me je ujel prehlad, zaradi česar sem morala nekoliko prilagoditi zadnje treninge. Bolj kot fizično me je to iz ravnotežja vrglo psihično. A ko enkrat stojiš na štartu, vse to izgine. Ostanejo samo še fokus, dih in prvi koraki.

Foto: arhiv ponudnika Na takšnih tekih si vedno postavim okvirni cilj, vendar uspeha ne merim zgolj v času. Zame je veliko pomembnejše, da ohranjam enakomeren tempo, da sledim načrtu prehrane in da se izognem večjim krizam. Tokrat mi je uspelo prav to – konstanten tek, brez večjih padcev, in na koncu tudi boljši čas kot lani.

Pri tem mi je bila ura v veliko pomoč. Med tekom mi je najpomembneje, da imam ključne informacije na enem mestu. Tempo, srčni utrip, razdalja, višinski metri; vse to sem imela ves čas na zapestju, le pogled stran. In ravno to mi je omogočilo, da sem ostala zbrana in da nisem izgubljala energije za nepomembne stvari.

Foto: arhiv ponudnika Pri trail teku je zame ena ključnih lastnosti natančnost GPS. Ura uporablja napreden večsatelitski sistem in posebno zasnovo antene, ki izboljša sprejem signala tudi v zahtevnejšem okolju. V praksi to pomeni, da sem imela občutek, da se lahko na podatke res zanesem. Da, tudi tam, kjer poti niso najbolje označene.

Pomemben vidik je tudi udobje. Ura je izjemno lahka, z ohišjem iz titana in zračno zasnovanim paščkom, ki omogoča boljše odvajanje vlage. Po nekaj kilometrih sem nanjo praktično pozabila, kar je na dolgih razdaljah res velika prednost.

Ko sem prečkala ciljno črto, pa se je začel drugi del zgodbe – analiza. Vedno najprej pogledam, ali sem se držala načrtovanega tempa. Nato grem bolj v detajle. Tokrat mi je aplikacija pokazala precej več kot samo osnovne podatke. Poleg srčnega utripa in kadence sem lahko videla tudi obremenitev treninga, razporeditev napora in določene kazalnike regeneracije.

Zelo zanimiv se mi je zdel tudi vpogled v parametre, kot so variabilnost srčnega utripa, kakovost okrevanja in celo ocena splošnega stanja telesa, ki jih omogoča napredni sistem spremljanja zdravja. To so podatki, ki jih med tekom ne občutiš neposredno, a ti kasneje pomagajo razumeti, zakaj si se na določenem delu počutil tako, kot si se.

Na podlagi teh analiz lahko precej bolj konkretno načrtujem naslednje treninge. Ne gre več samo za občutek, ampak za kombinacijo občutka in podatkov, kar mi daje več samozavesti in strukture.

Foto: arhiv ponudnika Velik plus je tudi baterija. Pri tekih, kakršne opravljam sama, si res ne želiš razmišljati o tem, ali bo ura zdržala. Tukaj s tem ni težav, saj zdrži tudi daljše aktivnosti z vključenim GPS, kar pomeni, da se lahko popolnoma osredotočiš na tek.

Poleg vsega mi je všeč uporabniški vidik. Ura se brez težav poveže s telefoni z operacijskim sistemom Android ali iOS, kar pomeni, da nisi omejen glede izbire naprave. Aplikacija Huawei Health pa ponuja res dober pregled nad podatki, dodatno pa sem preizkusila tudi Health+, kjer dobiš dostop do vodenih vadb, meditacij in vsebin za regeneracijo, ki jih kot tekač včasih res potrebuješ.

Foto: arhiv ponudnika In še ena stvar, ki je mogoče ne bi takoj povezali s tekom, pa mi je v vsakdanjem življenju zelo praktična – plačevanje z uro. Podpora za Curve Pay omogoča, da lahko plačam kar z zapestja, brez telefona ali denarnice. Še posebej pride prav takrat, ko grem po teku še na kavo ali pa, iskreno, na hitro v trgovino.

Čeprav rada tečem po hribih in premikam svoje meje, se namreč še vedno rada kdaj samo sprehodim po mestu, si vzamem čas zase in počnem tiste stvari, ki jih pač rade počnemo ženske. Tudi nakupujem.

Če potegnem črto – Huawei Watch GT Runner 2 zame ni le naprava za beleženje aktivnosti. Postala je del mojega procesa treninga in tudi vsakdana. Pomaga mi razumeti moje telo, bolje razporejati energijo in iz vsakega teka odnesti nekaj več.

Na koncu pa bistvo ostaja nespremenjeno. Tek je še vedno tisti iskreni dialog s samim seboj. Tehnologija ga ne nadomesti, ga pa lahko naredi bolj jasnega, bolj premišljenega in na koncu tudi bolj učinkovitega.

Foto: arhiv ponudnika

Naročnik oglasne vsebine je HUAWEI TECHNOLOGIES LJUBLJANA D.O.O.