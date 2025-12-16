Zet predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner je v ponedeljek opustil načrte za sporno gradnjo Trumpovega hotela v Beogradu, kjer bi stal na kraju nekdanjega ministrstva za obrambo in generalštaba, ki ga je leta 1999 bombardirala zveza Nato, poroča Wall Street Journal.

Kushnerjevo podjetje Affinity Partners je sporočilo, da se iz spoštovanja do prebivalcev Srbije in Beograda za zdaj umika od projekta, ki je predvideval tri stolpnice. Podjetje se je zavezalo tudi, da bo tam zgradilo spominski kompleks, posvečen vsem žrtvam Natovega bombardiranja. Kushner je projektu Trumpovega hotela v Beogradu, ki je sprožil tudi proteste, posvetil dve leti.

Status kulturnega spomenika odpravili lani

Srbsko državno tožilstvo je pred tem v ponedeljek vložilo obtožnico proti ministru za kulturo Nikoli Selakoviću in še trem osebam zaradi domnevnih nezakonitosti pri odvzemu statusa kulturnega spomenika kompleksu nekdanjega generalštaba v Beogradu. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je pretekli četrtek sicer dejal, da bo, če bo vložena obtožnica v zvezi s projektom generalštaba, pomilostil vse, ki so domnevno sodelovali pri malverzacijah.

Zgradbi nekdanjega generalštaba in ministrstva za obrambo v Beogradu, ki sta bili poškodovani med Natovim bombardiranjem leta 1999, sta imeli status kulturnega spomenika. Vlada je ta status odpravila novembra lani, pred tem pa je z družbo Affinity podpisala pogodbo o revitalizaciji te lokacije.

Kushnerja pritegnila živahnost Beograda

Pred drugim predsedniškim mandatom Donalda Trumpa je Kushner dejal, da se ne bo vrnil v državno službo, vendar pa se zdaj v imenu ZDA pogaja z Rusijo in Ukrajino o miru, sodeloval pa je tudi pri pogajanjih za mir v Gazi. Njegova 4,8 milijarde dolarjev vredna zasebna kapitalska družba Affinity po poročanju Wall Street Journala vlaga po vsem svetu in obrača denar držav z Bližnjega vzhoda. Med drugim pomaga financirati sovražni prevzem filmskega podjetja Warner Bros družbe Paramount.

Kushner se je v projekt vključil po Trumpovem prvem mandatu in dejal, da ga je k temu pritegnila rastoča živahnost Beograda, kjer so se cene nepremičnin zvišale, novi projekti stanovanjskih objektov pa so pritegnili premožnejše prebivalstvo. V začetku leta 2024 je z Vučićevo vlado dosegel dogovor glede nepremičnine.

Kushner je pritegnil partnerje in oblikoval skupno podjetje z Eagle Hills, projektantom iz Združenih arabskih emiratov, ki ima izkušnje v Beogradu. Hotel naj bi nosil blagovno znamko Trump Organization, dogovor pa je sklenil po pogovoru s svojim svakom Ericom Trumpom.