Gabriela Sabatini še danes priznava, da v svojih najboljših športnih letih ni mogla več prenesti vseh zahtev, ki jih prinaša kariera vrhunske teniške igralke. Spomnimo, da je Sabatini svojo teniško kariero končala pri komaj 26 letih.

Že zelo zgodaj je opozorila nase, ko se je pri 15 letih leta 1985 prebila v polfinale OP Francije. Njena športna pot se je v nadaljevanju vzpenjala, potem ko je leta 1990 zmagala na OP ZDA, leto pozneje pa je na Wimbledonu igrala v finalu. Še štirikrat je igrala v polfinalu ter se štirikrat uvrstila med najboljše štiri v Melbournu na OP Avstralije. Dvakrat je zmagala zaključni turnir WTA, leta 1988 pa je na olimpijskih igrah v Seulu osvojila srebrno medaljo. V njeni vitrini se je skupno nabralo 27 turnirskih lovorik, na lestvici WTA pa je bila najvišje tretja. Leta 1996 je presenetila teniški svet, ko je sporočila, da se umika iz sveta tenisa.

Gabriela Sabatini je zelo mlada končala kariero. Foto: Guliverimage

Psihično ni zmogla več

"Imaš občutek, da padeš v krizo in si rečeš: "Ne želim igrati, ne želim biti več del tega. Vse se zdi enako, nič me ni več motiviralo.""

"Psihično nisem več zmogla. Pri 26 letih sem bila telesno v odlični formi. Mislim, da se je vse skupaj začelo okoli leta 1994, približno dve leti prej. Takrat sem začela sodelovati s športnim psihologom, s katerim sem že prej delala, da bi razumela, kaj se mi dogaja," je v pogovoru z Agustinom Creevyjem povedala Sabatini in med drugim razkrila, da je že pri 17 letih prvič začutila, da ne želi več igrati tenisa. Leta 2006 so jo sprejeli v teniško hišo slavnih.

El romance olvidado entre Donald Trump y Gabriela Sabatini https://t.co/n54BU8LlJZ pic.twitter.com/GiyxG48aet — Otro Mundo (@OtroMundoMD) May 15, 2018

Povezovali so jo tudi z Donaldom Trumpom

Danes 55-letna Argentinka je bila vedno precej zadržana, ko je šlo za njeno zasebno življenje, ki ga ni pogosto delila z javnostjo. Največ pozornosti je pritegnila konec osemdesetih let, ko je bila krajši čas v razmerju z Donaldom Trumpom, zdajšnjim predsednikom ZDA. Njuna zveza naj bi trajala le mesec dni. Mediji so jo pozneje povezovali še z nekaterimi znanimi imeni iz sveta zabave, med drugim z glasbenikoma Rickyjem Martinom in Michaelom Boltonom ter hollywoodskim igralcem Mickeyjem Rourkom.

Foto: Guliverimage Sabatini pa se je dobro znašla tudi v poslovnih vodah. Že leta 1989 je izdala svoj prvi parfum, ki je pozneje postal zelo prepoznaven. Po začetnem uspehu svoje znamke parfuma je kolekcijo dišav še razširila. Njeni parfumi so zaradi dostopnosti in kakovosti še danes priljubljeni. Še vedno je povezana tudi s tenisom, saj igra na ekshibicijskih turnirjih, poleg tega pa je velika ljubiteljica kolesarjenja.

