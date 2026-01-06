Fabregas misli zelo resno, Como z novo zmago na četrto mesto

Tudi v Italiji prvi januarski dnevi prinašajo dvojni spored nogometa. Po tekmah minulega vikenda je v torek, sredo in četrtek na sporedu 19. krog serie A. Vodilni Inter bo v sredo gostoval pri Parmi, mestni rival in najbližji zasledovalec Milan pa bo na delu dan pozneje, ko na San Siro prihaja Genoa. Krog sta v torkovem popoldnevu odprla Pisa in Como (0:3).

Italijansko prvenstvo, 19. krog:

Torek, 6. januar:

Inter ima (zaenkrat) stvari pod nadzorom

Inter tudi v novem letu ostaja najbolj vroča zasedba na Apeninskem polotoku. Nerazzurri so pred domačimi navijači minuli vikend brez težav ugnali Bologno in se veselili že pete zaporedne zmage v prvenstvu. Vse odkar je konec novembra izgubila milanski derbi, četa Christiana Chivuja ruši vse pred seboj; naslednji izzivalec je Parma, ki je v leto 2026 vstopila z remijem proti Sassuolu in se trenutno nahaja na 15. mestu prvenstvene lestvice.

Prav pri Sassuolu bo v torkovem večeru gostoval Juventus, ki se nahaja pred pomembnim izzivom. Stara dama je v zadnjem obdobju kazala dvig forme, a je za začetek leta naletela na hladen tuš. Varovanci Luciana Spalettija v Torinu niso uspeli ugnati Lecceja, po zlu sta šli dve dragoceni točki v boju za naslov.

Drugi krog v letu 2026 se je sicer odprl že v popoldanskih urah, ko je Pisa na domačem igrišču gostila Como. Četa Cesca Fabregasa drži stik z vodilno peterico in ostaja v igri za prestižna evropska mesta. Še toliko bolj po tretji zaporedni zmagi, ki jo je vknjižila v Pisi.

Goste je v 68. minuti v vodstvo poslal Maximo Perrone, osem minut kasneje je bil natančen še Anastasios Douvikas. V zaključku obračuna se je z ubranjeno enajstmetrovko izkazal še Jean Butez. Globoko v sodnikovem dodatku je enajstmetrovko na nasprotnem koncu igrišča priigral še Douvikas in postavil končni izid tekme. Como je s to zmago vsaj začasno skočil celo na četrto mesto ter se točkovno poravnal z Juventusom in Romo.

Sreda, 7. januar:

Četrtek, 8. januar:

Lestvica: