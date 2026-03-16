Odbojkarski legionarji

V končnicah uspešni Možič, Planinšič in Sillah

Fatoumatta Sillah | Fatoumatta Sillah | Foto Jure Banfi

Fatoumatta Sillah

Foto: Jure Banfi

Odbojkarska zveza Slovenije je v pregledu slovenskih reprezentantov in reprezentantk izpostavila uspešne nastope v končnicah italijanskih prvenstev. Do zmag so prišli Rok Možič in Uroš Planinšič z Verono ter Fatoumatta Sillah s Congelianom.

Fatoumatta Sillah je s 14 točkami dokazala svojo kakovost. Na prvem polfinalnem obračunu Conegliana in Novare je s soigralkami slavila po napeti tekmi, ki se je končala šele po petih nizih.

Drugo zmago po vrsti so v četrtfinalu zabeležili tudi odbojkarji Verone, ki so bili še drugič boljši od Allianz Milana, tokrat s 3:2 v nizih. Do dvomestnega števila točk je prišel Rok Možič (13), medtem ko je Uroš Planinšič pritisk na nasprotnika vršil na servisu, a ostal brez točk.

Uroš Planinšič Foto: VolleyballWorld V francoskem prvenstvu je Nika Milošič s pariškim Levalloisom vknjižila novo prvenstveno zmago, tokrat proti zasedbi France Avenir, in pri tem prispevala dve točki, ki ju je zabeležila v prvih dveh nizih.

V 25. krogu moškega prvenstva sta si nasproti stala reprezentančna kolega Rok Bračko v barvah Chaumonta in Nik Mujanović v dresu Toursa. Slednji je z ekipo tudi slavil, v statistiko pa vpisal 19 točk. Bračko je tokrat dosegel osem točk.

Tudi Eva Pavlović Mori je v ruskem prvenstvu že začela izločilne boje, na dveh obračunih svojega Zarečja iz Odincova proti Lokomotivu Kaliningradu je vsaka od ekip slavila enkrat. Izkušena slovenska podajalka je na obračunih dosegla pet in tri točke, že danes pa ekipi čaka odločilni obračun četrtfinala.

Žiga Štern je z ekipo Jenisej Krasnojarsk odigral še zadnji, 30. krog rednega dela in po štirih nizih ugnal Dinamo Ural. Ob koncu rednega dela se je uvrstil še v idealno postavo.

Končnico sta začeli tudi reprezentantki, ki si kruh služita v Romuniji. Mirta Velikonja Grbac je z Dinamom iz Bukarešte na prvi tekmi četrtfinala slavila proti Constanti in zabeležila osem točk, brez izgubljenega niza pa je slavila tudi Anja Mazej v dresu Voluntarija pruti Lugoju.

Predzadnji krog rednega dela je odigral še Sašo Štalekar, ki je v igro vstopil le v prvem nizu in zabeležil dve točki. Z Galatijem je brez izgubljenega niza slavil nad Unireo Dej.

Lorena Lorber Fijok je v 22. krogu nemškega prvenstva z Dresdnerjem vknjižila šesto zaporedno zmago, tokrat proti Binder Blaubären TSV Flacht, pri tem pa prispevala 13 točk.

Na Japonskem je ekipa Tokyo Great Bears Jana Kozamernika prišla do polovičnega izkupička proti Wolfdogs Nagoyi. Slovenski srednji bloker je oba obračuna spremljal s klopi.

Na parketu ni bilo niti Saše Planinšec v poljskem prvenstvu, njena ekipa Lodža je slavila nad zasedbo Dwor Mazowiecki.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.