Slovenskim atletinjam in atletom skoraj pol milijona evrov

Atletska zveza Slovenije (AZS) je danes v prostorih Telekoma Slovenije v Ljubljani podpisala pogodbe z najboljšimi atleti in atletinjami. Skupaj je v sistemu financiranja AZS več kot 100 posameznikov, letos pa bo zanje na voljo 427.557 evrov. Na podpisu pogodb je bil tudi Kristjan Čeh.

Kristjan Čeh je na drugi ravni financiranja v vrhunski selekciji. V njej je po novih kriterijih skupaj 15 športnic in športnikov, le Tina Šutej je med njimi v najvišji selekciji z letnim zneskom 14 tisoč evrov. Njen trener Milan Kranjc bo tako kot tudi trenerji preostalih športnikov dodatno dobil 35 odstotkov tega zneska.

Šest ravni financiranja

Razvrstitev znotraj vrhunske selekcije je sestavljena iz šestih ravni financiranja na podlagi uvrstitev na velika članska tekmovanja, uspešnosti na njih in uvrstitev na evropskih oziroma svetovnih rezultatskih lestvicah.

Čeh, Klara Lukan in Anita Horvat so v drugi kategoriji s po 12 tisoč evri, po deset tisoč evrov bosta dobila Neja Filipič in Matic Ian Guček, po osem tisoč pa Rok Ferlan in Maruša Mišmaš Zrimšek. Po sedem tisoč bodo prejeli Filip Jakob Demšar (110 metrov ovire), Nika Glojnarič (100 metrov ovire), Lucija Potnik (100 metrov) in Lia Apostolovski (višina), šest tisoč pa Anej Čurin Prapotnik (100 metrov), Liza Šajn (21 kilometrov) in Tom Teršek (kopje).

Najboljši imajo status za dve leti

Nejc Jeraša: "Namesto treh vrhunskih selekcij je ena sama, takoj nato pa reprezentančna. Večjo podporo bodo dobili mladi v prehodu v člansko kategorijo." Foto: Katja Kodba/STA "Strokovni svet na čelu s predsednikom Ladom Mesaričem je naredil veliko sprememb v kriterijih. Namesto treh vrhunskih selekcij je ena sama, takoj nato pa reprezentančna. Večjo podporo bodo dobili mladi v prehodu v člansko kategorijo. Tako smo uvedli mlajšo člansko kategorijo, sledi pa ji mladinska," je pojasnil direktor AZS Nejc Jeraša.

Jeraša je dodal, da imajo najboljši dve leti nespremenjen status. "To smo storili, da preprečimo stres v lovu na denarna sredstva tudi v primeru slabših sezon," je dejal predsednik AZS Primož Feguš. Napovedal je, da bodo tudi v primeru izjemno obetavnih športnic in športnikov poiskali možnost dodatnega financiranja.

Nekaj posebnih primerov bodo še obravnavali

Tako med drugim v vrhunski selekciji ni Žive Remic, ki si je s 16 leti zagotovila nastop na članskem dvoranskem SP konec tega tedna v poljskem Torunu, a je tam po odločitvi njenega trenerja ne bo, pa tudi ne 23-letne Zale Istenič. Ta bo v Torunu tekmovala, saj je letos postala druga najhitrejša Slovenka v zgodovini teka na 60 metrov z izpolnjeno mednarodno normo. "Vse take primere bomo na zvezi obravnavali in sprejeli ustrezne rešitve," je obljubil Jeraša.

Podpisa pogodb so se med drugim udeležili v tej zimi poškodovana udeleženca prejšnjih velikih tekem Demšar (100 metrov ovire) in Guček (400 metrov ovire) ter po porodu tudi slovenska rekorderka na tri tisoč metrov zapreke Mišmaš Zrimšek. Vsi že trenirajo in se pripravljajo za sezono na prostem.

