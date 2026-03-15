Milan ni izkoristil remija vodilnega Interja, Como nadaljuje sanjsko sezono

Nogometaši Lazia so na večerni nedeljski tekmi 29. kroga z golom Gustava Isaksena premagali Milan, ki ni izkoristil sobotnega remija vodilnega Interja z Atalanto, da bi se mu približal. Inter ima zdaj osem točk prednosti. Člani Coma so gostili Romo in jo premagali z 2:1. S četrto zaporedno zmago so skočili na četrto mesto serie A, pred Juventus. Rimljani so sicer povedli že v sedmi minuti, a so domači, ki so od 64. minute igrali z igralcem več, z goloma Anastasiosa Douvikasa in Diega Carlos priredili preobrat.

Inter je v prvem polčasu na domačem stadionu prevladoval, si priigral nekaj lepih priložnosti, zadel pa je v 26. minuti, ko je mrežo po slabem posredovanju gostujočega vratarja stresel Pio Esposito.

V drugem delu se je prebudila Atalanta in v 83. minuti izenačila prek Nikole Krstovića. Soba za Var je preverila morebiten prekršek pred golom ekipe iz Bergama, a odločitve ni spremenila, kar je ob robu igrišča ujezilo trenerja črno-modrih Christiana Chiva. Po dveh rumenih kartonih je moral na tribuno.

Inter je v soboto remiziral z Atalanto, pred drugim Milanom ima osem točk prednosti.

Lanski prvak Napoli je z 2:1 premagal Lecce, ki je z golom Jamila Sieberta povedel že v tretji minuti, a so domači v drugem polčasu pripravili preobrat. Rasmus Højlund je v začetku drugega dela z desetim golom v tej sezoni serie A izenačil, Matteo Politano pa v 67. minuti zabil za zmago.

Juventus je v večernem sobotnem obračunu prevladoval pri Udineseju, a bil neučinkovit. Vseeno je z gostovanja v Vidmu odnesel tri točke, potem ko je edini (priznan) zadetek v 38. minuti dosegel Jeremie Boga. V drugem so stari dami razveljavili zadetek Flavia Conceicaa, potem ko je bil Teun Koopmeiners v prepovedanem položaju.

