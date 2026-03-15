Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
Pe. M., Ž. L.

Nedelja,
15. 3. 2026,
22.46

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Roma Lazio Atalanta Napoli Juventus Inter Milano AC Milan serie A italijansko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Italijansko prvenstvo, 29. krog

Milan ni izkoristil remija vodilnega Interja, Como nadaljuje sanjsko sezono

Como | Nogometaši Coma so doma premagali Romo in skočili na četrto mesto. | Foto Reuters

Nogometaši Lazia so na večerni nedeljski tekmi 29. kroga z golom Gustava Isaksena premagali Milan, ki ni izkoristil sobotnega remija vodilnega Interja z Atalanto, da bi se mu približal. Inter ima zdaj osem točk prednosti. Člani Coma so gostili Romo in jo premagali z 2:1. S četrto zaporedno zmago so skočili na četrto mesto serie A, pred Juventus. Rimljani so sicer povedli že v sedmi minuti, a so domači, ki so od 64. minute igrali z igralcem več, z goloma Anastasiosa Douvikasa in Diega Carlos priredili preobrat.

Inter je v prvem polčasu na domačem stadionu prevladoval, si priigral nekaj lepih priložnosti, zadel pa je v 26. minuti, ko je mrežo po slabem posredovanju gostujočega vratarja stresel Pio Esposito.

V drugem delu se je prebudila Atalanta in v 83. minuti izenačila prek Nikole Krstovića. Soba za Var je preverila morebiten prekršek pred golom ekipe iz Bergama, a odločitve ni spremenila, kar je ob robu igrišča ujezilo trenerja črno-modrih Christiana Chiva. Po dveh rumenih kartonih je moral na tribuno.

Lanski prvak Napoli je z 2:1 premagal Lecce, ki je z golom Jamila Sieberta povedel že v tretji minuti, a so domači v drugem polčasu pripravili preobrat. Rasmus Højlund je v začetku drugega dela z desetim golom v tej sezoni serie A izenačil, Matteo Politano pa v 67. minuti zabil za zmago.

Juventus je v večernem sobotnem obračunu prevladoval pri Udineseju, a bil neučinkovit. Vseeno je z gostovanja v Vidmu odnesel tri točke, potem ko je edini (priznan) zadetek v 38. minuti dosegel Jeremie Boga. V drugem so stari dami razveljavili zadetek Flavia Conceicaa, potem ko je bil Teun Koopmeiners v prepovedanem položaju.

Italijansko prvenstvo, 29. krog:

Petek, 13. marec:

Sobota, 14. marec:

Nedelja, 15. marec:

Ponedeljek, 16. marec:

Lestvica

Najboljši strelci:

14 – Lautaro Martinez (Inter)
10 - Douvikas (Como), Højlund (Napoli)
9 – Davis (Udinese), Paz (Como), Leao (Milan), Yildiz (Juventus)
8 – Calhanoglu (Inter), Kean (Fiorentina), Krstović (Atalanta), Pellegrino (Parma), Pulisic (Milan), Scamacca (Atalanta)
7 – Berardi (Sassuolo), Castro (Bologna), Malen (Roma), Orban (Verona), Orsolini (Bologna), Simeone (Torino), Thuram (Inter)
...

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
