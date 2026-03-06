Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Torino AC Milan Inter Juventus Roma Napoli italijansko prvenstvo serie A

Italijansko prvenstvo, 28. krog

Veliki derbi v Milanu, Allegri se ne ozira na govorice

AC Milan, Massimiliano Allegri
Foto: Reuters

Massimiliano Allegri

Foto: Reuters

V 28. krogu italijanskega prvenstva bo tretji Napoli danes v Neaplju pričakal Torino. Z morebitno zmago bi se Neapeljčani vsaj začasno drugemu Milanu približali le na točko zaostanka. Milančane v nedeljo zvečer na San Siru čaka veliki derbi z Interjem.

Varuhi Massimiliana Allegrija za velikimi tekmeci zaostajajo deset točk 11 tekem pred koncem sezone. "Inter je na lestvici pred nami, ampak morda bodo igrali z manj pritiska kot mi," je pred derbijem povedal branilec Milana Strahinja Pavlović. "Derbi je zgodba zase, vsak je drugačen. Pričakujem tekmo z bojem za vsako žogo in upam, da bomo zmagali."

Inter ima na vrhu deset točk naskoka.
Foto: Reuters

Italijanski mediji so ta teden poročali, da bi trener Milana Allegri lahko po koncu sezone na Santiago Bernabeuu zamenjal začasnega trenerja Real Madrida Alvara Arbeloo. Toda nekdanji trener Juventusa, ki se je lani poleti za drugič vrnil k Milanu, je prejšnji teden dejal, da je zadovoljen na San Siru. "V klubu vlada popolna harmonija; pogovarjamo se in primerjamo zapiske. Pomembno je, da vsi delamo za dobro AC Milana," je dejal Allegri, ki je z Milanom leta 2011 osvojil Scudetto. "Zelo sem vesel, da sem se po toliko letih vrnil sem in da sem našel čudovito skupino fantastičnih igralcev. Klub načrtuje prihodnost AC Milana in da bi to dosegli, moramo doseči najpomembnejši rezultat, to je vrnitev v ligo prvakov."

Inter je na zadnjih 15 tekmah v serie A zmagal 14-krat, enkrat pa remiziral. So si pa veliki spodrsljaj privoščili v ligi prvakov, kjer jih je v boju za osmino finala izločil Bodo/Glimt.

Italijansko prvenstvo, 28. krog:

Petek, 6. marec:

Sobota, 7. marec:

Nedelja, 8. marec:

Ponedeljek, 9. marec:

Lestvica:

Najboljši strelci:

14 – Martínez (Inter)
9 – Douvikas (Como), Hojlund (Napoli), Leao (Milan), Paz (Como)
8 – Calhanoglu (Inter), Davis (Udinese), Kean (Fiorentina), Pulisic (Milan), Yıldız (Juventus)
...
Inter Como
Como spravil v solze Napoli, zdaj meša štrene še Interju, vroče bo tudi na drugem povratnem dvoboju
Torino AC Milan Inter Juventus Roma Napoli italijansko prvenstvo serie A
