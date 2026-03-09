Slivnik za začetek paraolimpijskih iger 18. v superveleslalomu

Slovenski smučar Jernej Slivnik je na paraolimpijskih igrah v Milanu in Cortini opravil prvi nastop. V današnji superveleslalomski tekmi v Cortini d'Ampezzo je v konkurenci sedečih smučarjev končal na 18. mestu, prvak je postal Nizozemec Jeroen Kampschreur.

Slivnik je z današnjo tekmo začel slovenske nastope na igrah. Čaka ga še petkova tekma v veleslalomu, druga slovenska udeleženka iger, smučarska tekačica Tabea Dolžan, pa bo imela svoja nastopa v torek in sredo v sprintu in na desetkilometrski preizkušnji.

Z današnjo tekmo je 25-letni Hrušičan začel svoje tretje paraolimpijske igre po Pyeongchangu 2018 in Pekingu 2022. Obenem pa je bil to njegov prvi nastop na najvišji ravni v hitrih disciplinah, saj je na prejšnjih igrah tekmoval v veleslalomu in slalomu.

Na današnji tekmi je imel slovenski predstavnik že precej slabše razmere na progi, smučarji v sedeči konkurenci so namreč nastopili zadnji; pred njimi so se na progo podale slepe in slabovidne tekmovalke, smučarke v stoječi in sedeči konkurenci, pa tudi slepi in slabovidni smučarji in tekmovalci v stoječi konkurenci.

Zaradi toplega vremena in spomladanskih snežnih razmer so prireditelji start celotnega dogajanja tudi prestavili za pol ure na zgodnejši termin ob 9. uri, a je Slivnik prišel na vrsto šele precej po 12. uri.

V Slivnikovi skupini sedečih smučarjev je bilo 23 predstavnikov. Slivnik si je že v zgornjem delu proge nabral nekaj zaostanka, razlike pa nato do cilja ni bistveno spremenil, na koncu je bil 18. z zaostankom 10,13 sekunde.

Zlato si je priboril Nizozemec Kampschreur, drugi je bil Norvežan Jesper Pedersen, bron pa je pripadel Američanu Andrewu Kurki (+ 0,87).

Za Nizozemca je bila to druga zlata paraolimpijska medalja, Norvežan, ki je branil zmago s prejšnjih iger v Pekingu in ima že pet zlatih kolajn, pa je zdaj dobil drugo srebrno v karieri.

Preberite še: