Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
9. 3. 2026,
12.46

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
paraolimpijske igre Jernej Slivnik paralimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026

Ponedeljek, 9. 3. 2026, 12.46

13 minut

Slivnik za začetek paraolimpijskih iger 18. v superveleslalomu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jernej Slivnik | Jernej Slivnik je na paraolimpijskih igrah v Milanu in Cortini opravil prvi nastop. | Foto Reuters

Jernej Slivnik je na paraolimpijskih igrah v Milanu in Cortini opravil prvi nastop.

Foto: Reuters

Slovenski smučar Jernej Slivnik je na paraolimpijskih igrah v Milanu in Cortini opravil prvi nastop. V današnji superveleslalomski tekmi v Cortini d'Ampezzo je v konkurenci sedečih smučarjev končal na 18. mestu, prvak je postal Nizozemec Jeroen Kampschreur.

Slivnik je z današnjo tekmo začel slovenske nastope na igrah. Čaka ga še petkova tekma v veleslalomu, druga slovenska udeleženka iger, smučarska tekačica Tabea Dolžan, pa bo imela svoja nastopa v torek in sredo v sprintu in na desetkilometrski preizkušnji.

Z današnjo tekmo je 25-letni Hrušičan začel svoje tretje paraolimpijske igre po Pyeongchangu 2018 in Pekingu 2022. Obenem pa je bil to njegov prvi nastop na najvišji ravni v hitrih disciplinah, saj je na prejšnjih igrah tekmoval v veleslalomu in slalomu.

Na današnji tekmi je imel slovenski predstavnik že precej slabše razmere na progi, smučarji v sedeči konkurenci so namreč nastopili zadnji; pred njimi so se na progo podale slepe in slabovidne tekmovalke, smučarke v stoječi in sedeči konkurenci, pa tudi slepi in slabovidni smučarji in tekmovalci v stoječi konkurenci.

Zaradi toplega vremena in spomladanskih snežnih razmer so prireditelji start celotnega dogajanja tudi prestavili za pol ure na zgodnejši termin ob 9. uri, a je Slivnik prišel na vrsto šele precej po 12. uri.

V Slivnikovi skupini sedečih smučarjev je bilo 23 predstavnikov. Slivnik si je že v zgornjem delu proge nabral nekaj zaostanka, razlike pa nato do cilja ni bistveno spremenil, na koncu je bil 18. z zaostankom 10,13 sekunde.

Zlato si je priboril Nizozemec Kampschreur, drugi je bil Norvežan Jesper Pedersen, bron pa je pripadel Američanu Andrewu Kurki (+ 0,87).

Za Nizozemca je bila to druga zlata paraolimpijska medalja, Norvežan, ki je branil zmago s prejšnjih iger v Pekingu in ima že pet zlatih kolajn, pa je zdaj dobil drugo srebrno v karieri.

Preberite še:

Tabea Dolžan, Jernej Slivnik
Sportal Začetek paraolimpijskih iger tudi v primežu političnih napetosti
Jernej Slivnik Tabea Dolžan
Sportal Slovenska paraolimpijca Jernej Slivnik in Tabea Dolžan nared za največji izziv leta
paraolimpijske igre Jernej Slivnik paralimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.