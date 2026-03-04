Šeškovi Rdeči vragi kljub porazu v Newcastlu na tretje mesto

Marsikje po Evropi se sredi tega tedna igrajo pokalne tekme, na angleških nogometnih zelenicah pa se nadaljuje prvoligaški ples. V 29. krogu premier lige sta Benjamin Šeško in njegov Manchester United gostovala v Newcastlu in zgubila z 1:2. Radečan je odigral celotno srečanje. Kljub porazu pa so Rdeči vragi na prvenstveni lestvici prehiteli Aston Villo, ki je z 1:4 izgubila proti Chelseaju. Na delu sta bila danes tudi vodilna kluba lige, Arsenal je z 1:0 zmagal v Brightonu, medtem ko je Manchester City doma le remiziral (2:2) z Nottinghamom. V torek je Jaka Bijol z Leedsom doživel boleč poraz s Sunderlandom (0:1). Slovenski branilec je začel na klopi, vstopil v 84. minuti in igral 20 minut, saj je imela tekma kar 14-minuti podaljšek. Še hujši poraz je doživel Liverpool, saj ga je z 2:1 premagal Wolverhampton. Za zadnjega na lestvici je to šele tretja zmaga v sezoni.

Benjamin Šeško z Manchester Unitedom gostuje v Newcastlu, pri klubu, ki se je prav tako potegoval za njegove usluge. V prvem polčasu so bili domači agresivnejši, so pa v tretji minuti sodnikovega dodatka ostali z igralcem manj, ko je drugi rumeni karton zaradi simuliranja prejel Jacob Ramsey. Domači so nato z igralcem nanj povedli, ko je sodnik zaradi prekrška Bruna Fernandesa Srakam dosodil strel z enajstih metrov. Zadel je Anthony Gordon. A Fernandes se je odkupil tri minute kasneje, ko je iz prostega strela asistiral Casemiru za izenačenje na 1:1. Pri tem je ostalo vse do 90. minute tekme, ko so tribune stadiona St. James' Park spet izbruhnile od navdušenja, domači so namreč po izjemnem protinapadu Williama Osule povedli z 2:1. Rdeči vrago so tako doživeli prvi poraz, odkar jih vodi Michael Carrick.

Arsenal je z 1:0 zmagal v Brightonu, Manchester City pa je doma remiziral z Nottinghamom. Topničarji zdaj najbližjemu zasledovalcu na lestvici bežijo za sedem točk. Aston Villa je kar z 1:4 izgubila proti Chelseaju, pri katerem je "hat-trick" dosegel Joao Pedro. Birminghamčani so danes tretje mesto na lestvici predali Šeškovim Rdečim vragom.

Foto: Reuters

Leeds in Sunderland sta se lani vrnila v angleško premier ligo, dobro jima kaže, da bosta med elito tudi ostala. Leeds, ki je gostil torkov dvoboj, je bil pred njim na 15. mestu in šest točk nad območjem izpada, Sunderland pa je bil tri mesta in šest točk višje. Leeds je bil brez zmage zadnje tri tekme, Sunderland pa zadnje štiri. Ko so se med sabo pomerili decembra, je bilo 1:1.

Jaka Bijol je bil tokrat med rezervisti in je vstopil šele v 84. minuti. Od 70. je njegova ekipa zaostajala z 0:1. Pa Sunderland ni imel nobene resne priložnosti na celi tekmi. Habib Diarra je uspešno izvedel 11-metrovko, ki so jo dobili po igranju z roko v kazenskem prostoru. Slovenski branilec je imel v 87. minuti priložnost za izenačenje, a je iz bližine zadel vratnico. Domači so pritiskali, imeli na voljo še 14 minut sodniškega dodatka, v tem je imel v 98. še eno priložnost Bijol, a je bil na mestu gostujoči vratar. Leeds je tako izgubil kljub 70-odstotni posesti žoge in razmerju v strelih 17:3.

Nogometaši Liverpoola so se po tem porazu skoraj pogreznili v zemljo. Foto: Reuters

Wolverhampton je imel do 28. kroga premier lige eno samo zmago, zdaj pa je dosegel drugo zapored! V 29. je premagal Aston Villo, zdaj pa šokiral še Liverpool. Sredi drugega polčasa ga je v vodstvo popeljal Rodrigo Gomes. Mohamed Salah je zadel za izenačenje v 83. minuti. Ko se je že zdelo, da bodo reds izvlekli vsaj točko, je v sodnikovem dodatku za zmago Wolvesov zadel Brazilec Andre. Sprožil je z 18 metrov, žoga se je odbila še od Joeja Gomeza in presenetila Alissona Beckerja.

Angleško prvenstvo, 29. krog:

Torek, 3. marec:

Sreda, 4. marec:

Četrtek, 5. marec:

Lestvica