Bijol izziva Haalanda, Šeško končno v udarni enajsterici Uniteda?

Jaka Bijol bo v 28. krogu angleškega prvenstva v soboto skušal na Elland Roadu zaustaviti Erlinga Haalanda in njegov Manchester City, vroči Benjamin Šeško pa bo na prvo marčevsko nedeljo na Old Traffordu, kamor prihaja Crystal Palace, upal na priložnost od prve minute. Krog v petkovem večeru odpirata Wolverhampton in Aston Villa.

Vodilni Arsenal si je v prejšnjem krogu na severnolondonskem derbiju povrnil nekaj samozavesti z visoko zmago nad Tottenhamom. Četa Mikela Artete je tako prekinila niz dveh tekem brez zmage, a že ta vikend za topničarje prinaša nov velik izziv. Na stadion Emirates prihaja Chelsea, ki na zadnjih šestih prvenstvenih obračunih ne pozna poraza, nazadnje pa ga je v ligaškem pokalu ugnal prav Arsenal.

Na papirju lažje delo čaka najbližje zasledovalce Londončanov; Manchester City s tekmo manj zaostaja za pet točk, pritisk na tekmece pa bo lahko stopnjeval z morebitno sobotno zmago na Elland Roadu. Nad sinjemodrimi sicer znova visi huda kazen zaradi famozne obtožnice o finančnih nepravilnostih v klubu, a se stroj Pepa Guardiole zaenkrat na to ne ozira.

Jako Bijola in soigralce v vsakem primeru čaka velikanski izziv; slovenski branilec je tekmo prejšnjega kroga proti Aston Villi (1:1) nekoliko nepričakovano začel na klopi za rezervne igralce in v igro vstopil ob začetku drugega polčasa.

Šeška bi ubilo, če ne začne

Bo Michael Carrick tokrat Benjamina Šeška uvrstil v začetno enajsterico Manchester Uniteda? Foto: Guliverimage

Med rezervisti je minuli vikend tekmo znova začel tudi Benjamin Šeško, ki pa je nato spet postal veliki junak rdečih vragov. Z njegovim zadetkom je Manchester United prišel do pomembne zmage nad Evertonom, zadetki Slovenca v zaključkih tekem po vstopu s klopi pa so ekipi v zadnjih tednih neposredno prinesli že sedem zlata vrednih točk.

Na Otoku so si tako bolj ali manj enotni, da Michael Carrick nima druge izbire, kot da Radečana v nedeljo končno spet uvrsti v začetno enajsterico.

"Mislim, da bo Šeško v nedeljo začel tekmo s Crystal Palaceom. Nisem bil vedno navdušen nad njim tekom te sezone, a se moraš prilagoditi, ko vidiš, kaj se dogaja na igrišču. United se je na zadnjih tekmah z West Hamom in Evertonom mučil, on pa je videti dobro, bolj je močan, bolj samozavesten. Mislim, da Michael Carrick to tekmo mora začeti z njim. Fanta bi ubilo, če v nedeljo ne začne," je za Sky Sports dejal legendarni Gary Neville.

Če se Carrick odloči za to potezo, bo mesto v udarni enajsterici Slovencu po vsej verjetnosti prepustil Amad Diallo.

Na obzorju velike spremembe Vodstvo angleške lige, ki že vrsto let v svetu nogometa ustvari največ denarja, se je zdaj odločilo za naslednji korak in vstopilo na singapurski trg z lastno pretočno platformo oz. streaming servisom. Novost vsekakor odpira novo priložnost v trženju, je potrdil poslovodja lige Richard Masters in za Financial Times razkril, da so načrti široki, a se v zadevo spuščajo postopoma, Singapur pa predstavlja pomemben test. Lastna pretočna platforma za ligo pomeni, da v celoti nadzira svoj proizvod, saj vsebino lahko ponudi končnemu kupcu prenosa pod lastnimi pogoji. Vmesni členi, kot so uveljavljene televizijske postaje in drugi ponudniki različnih spletnih platform, ki so si doslej od nogometa odrezali svoj kos pogače, pa bodo iz proizvoda odpadli oz. sodelovali le pod strogo določenimi pogoji. "Delamo na lastnem poslovnem modelu. Seveda se še učimo in zadevo testiramo, da bomo potem globalno lahko ponudili prenose," je o pomenu odhoda na singapurski trg še dejal Masters. Zadeva ne gre čez noč. Doslej so televizije same skrbele za iskanje marketing, oblikovanje trga, privabljanje naročnikov, distribucijo in ostale segmente dela. Masters priznava, da je je to velik izziv, predvsem pa liga potrebuje velika vlaganja v tehniko in liga bo v kratkem v Londonu odprla lastno produkcijo za prenose. Zadeva ni povsem nova, saj na podoben način v ZDA že delujejo lige NBA, MLS, MLB, ....

