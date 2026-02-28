Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
alpsko smučanje superveleslalom Ilka Štuhec Federica Brignone

Soldeu, alpsko smučanje, superveleslalom (Ž)

Olimpijska junakinja odpovedala nastop, Štuhec zgodaj na progo

Federica Brignone | Bo Federica Brignone nadaljevala niz zmag, s katerimi je proslavila na domačih olimpijskih igrah? | Foto Guliverimage

Bo Federica Brignone nadaljevala niz zmag, s katerimi je proslavila na domačih olimpijskih igrah?

Foto: Guliverimage

Po petkovem smuku je sobota v Soldeu v Andori rezervirana za tekmo svetovnega pokala v superveleslalomu. Slovenijo zastopa Ilka Štuhec, ki se bo držala istega načrta kot vedno. "Želim si peljati tako, kot znam," je sporočila po 15. mestu na petkovi smukaški preizkušnji. Nastop na obeh superveleslalomih ta konec tedna bo zaradi prevelikih bolečin izpustila olimpijska prvakinja Federica Brignone. Sobotna tekma se bo začela ob 10.15.

Ilka Štuhec, Soldeu (Andora)
Sportal Ilka Štuhec na smuku zaostala za najboljšimi, Švicarka do svoje šeste zmage

Na štartni listi ženskega superveleslaloma, ki je nadomestna tekma za odpovedano prireditev v Zauchenseeju, je 58 tekmovalk.

Tekmo bo odprla Švicarka Corinne Suter, vodilna v superveleslalomskem seštevku, Italijanka Sofia Goggia pa se bo na progo podala kot deveta. Takoj za njo bi se po strmini morala spustiti njena rojakinja Federica Brignone, aktualna olimpijska prvakinja v superveleslalomu in veleslalomu, a je nastop zaradi bolečin v kolenu odpovedala. Izpustila bo tudi nedeljsko tekmo. 

Edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec ima štartno številko dve.

Tudi v nedeljo bo v Soldeu na sporedu ženski superveleslalom.

Alpsko smučanje, Soldeu, superveleslalom (ž):

1. Corinne Suter (Švi)
2. Ilka Štuhec (Slo)
3. Camille Cerutti (Fra)
4. Keely Cashman (ZDA)
5. Roberta Melesi (Ita)
6. Elena Curtoni (Ita)
7. Cornelia Huetter (Avt)
8. Alice Robinson (Nzl)
9. Sofia Goggia (Ita)
10. Federica Brignone (Ita)
11. Ariane Raedler (Aut)
12. Emma Aicher (Nem)
13. Ester Ledecka (Češ)
14. Kajsa Vickoff Lie (Nor)
15. Romane Miradoli (Fra)

* nastop je odpovedala
