Olimpijska junakinja odpovedala nastop, Štuhec zgodaj na progo

Po petkovem smuku je sobota v Soldeu v Andori rezervirana za tekmo svetovnega pokala v superveleslalomu. Slovenijo zastopa Ilka Štuhec, ki se bo držala istega načrta kot vedno. "Želim si peljati tako, kot znam," je sporočila po 15. mestu na petkovi smukaški preizkušnji. Nastop na obeh superveleslalomih ta konec tedna bo zaradi prevelikih bolečin izpustila olimpijska prvakinja Federica Brignone. Sobotna tekma se bo začela ob 10.15.

Na štartni listi ženskega superveleslaloma, ki je nadomestna tekma za odpovedano prireditev v Zauchenseeju, je 58 tekmovalk.

Tekmo bo odprla Švicarka Corinne Suter, vodilna v superveleslalomskem seštevku, Italijanka Sofia Goggia pa se bo na progo podala kot deveta. Takoj za njo bi se po strmini morala spustiti njena rojakinja Federica Brignone, aktualna olimpijska prvakinja v superveleslalomu in veleslalomu, a je nastop zaradi bolečin v kolenu odpovedala. Izpustila bo tudi nedeljsko tekmo.

Edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec ima štartno številko dve.

Tudi v nedeljo bo v Soldeu na sporedu ženski superveleslalom.