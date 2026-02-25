Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P., STA

Sreda,
25. 2. 2026,
17.41

Manchester United

Šeškov delodajalec ukinil več sto delovnih mest in povečal poslovni dobiček

Benjamin Šeško | Navijači Manchester Uniteda nestrpno čakajo novo tekmo rdečih vragov. Benjamin Šeško in druščina bodo konec tedna gostili Crystal Palace. | Foto Reuters

Navijači Manchester Uniteda nestrpno čakajo novo tekmo rdečih vragov. Benjamin Šeško in druščina bodo konec tedna gostili Crystal Palace.

Foto: Reuters

Angleški nogometni velikan Manchester United je sredi obsežnega prestrukturiranja, ki je privedlo do ukinitve več sto delovnih mest, objavil povečanje poslovnega dobička, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Kakšne so poslovne številke pri delodajalcu Benjamina Šeška?

Poslovni dobiček v prvih šestih mesecih poslovnega leta 2026 (julij-december 2025) je znašal 37,4 milijona evrov v primerjavi z izgubo 4,5 milijona evrov v enakem obdobju lani.

Od prihoda poslovneža Jima Ratcliffa leta 2024, ki ima v lasti 29-odstotni delež kluba, je Manchester United, za katerega igra tudi slovenski napadalec Benjamin Šeško, po letih slabih tekmovalnih rezultatov uvedel reze na vseh ravneh.

Benjamin Šeško je v izvrstni formi. Na zadnjem srečanju je odločil zmagovalca na gostovanju pri Evertonu. | Foto: Reuters Benjamin Šeško je v izvrstni formi. Na zadnjem srečanju je odločil zmagovalca na gostovanju pri Evertonu. Foto: Reuters

Brez evropskega tekmovanja v tej sezoni in z nižjimi komercialnimi prihodki se je promet v drugem četrtletju poslovnega leta zmanjšal z 228 milijonov evrov na 218 milijonov, so sporočili iz Uniteda.

Izvršni direktor Omar Berrada pa je pohvalil "pozitiven finančni vpliv naše preobrazbe izven igrišča, tako glede stroškov kot dobičkonosnosti".

Premožni poslovnež Jim Ratcliffe ima v lasti 29-odstotni delež kluba. | Foto: Guliverimage Premožni poslovnež Jim Ratcliffe ima v lasti 29-odstotni delež kluba. Foto: Guliverimage

Prestrukturiranje, ki ga je vodil milijarder Ratcliffe, je povzročilo ukinitev približno 450 delovnih mest. Manchester United je lani napovedal tudi načrte za gradnjo novega stadiona s 100.000 sedeži, ki bo nadomestil dotrajani Old Trafford. Projekt je ocenjen na približno 2,3 milijarde evrov.

Kot poroča BBC, še ni povsem jasno, kako bo klub financiral nov stadion, posebej ob dejstvu, da se je dolg Manchester Uniteda približal 1,5 milijarde evrov.

