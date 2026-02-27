Petek, 27. 2. 2026, 18.57
1 ura, 15 minut
Italijansko prvenstvo, 27. krog
Kako se bo vodilni Inter odzval na bolečo zaušnico?
Nogometaši Interja bodo sveže rane iz lige prvakov, kjer jih je senzacionalno ugnal norveški Bodo/Glimt, celili v italijanskem prvenstvu, kjer suvereno korakajo proti naslovu. Nerazzurri bodo v soboto gostili Genoo, mestni tekmec in najbližji zasledovalec Milan medtem gostuje pri Cremoneseju. Derbi 27. kroga bo gostil rimski Olimpico, Roma se bo v nedeljo pomerila z Juventusom. Aktualni prvak Napoli se bo pomeril z Verono, pri slednji je Sandi Lovrić zadnji dve tekmi izpustil zaradi poškodbe. V petkovem večeru krog odpirata Parma in Cagliari.
Italijansko prvenstvo, 27. krog:
Petek, 27. februar:
Sobota, 28. februar:
Nedelja, 1. marec:
Ponedeljek, 2. marec:
Lestvica:
Najboljši strelci:13 – Lautaro Martínez (Inter)
8 – Nico Paz (Como), Kenan Yıldız (Juventus), Christian Pulisic (Milan), Anastasios Douvikas (Como)
7 – Keinan Davis (Udinese), Gift Orban (Verona), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Rafael Leão (Milan), Riccardo Orsolini (Bologna)
6 – Matías Soulé (Roma), Nikola Krstović (Atalanta), Marcus Thuram (Inter)