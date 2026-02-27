Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Petek,
27. 2. 2026,
18.57

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Italijansko prvenstvo, 27. krog

Kako se bo vodilni Inter odzval na bolečo zaušnico?

Avtor:
Ž. L.

Inter Milano | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nogometaši Interja bodo sveže rane iz lige prvakov, kjer jih je senzacionalno ugnal norveški Bodo/Glimt, celili v italijanskem prvenstvu, kjer suvereno korakajo proti naslovu. Nerazzurri bodo v soboto gostili Genoo, mestni tekmec in najbližji zasledovalec Milan medtem gostuje pri Cremoneseju. Derbi 27. kroga bo gostil rimski Olimpico, Roma se bo v nedeljo pomerila z Juventusom. Aktualni prvak Napoli se bo pomeril z Verono, pri slednji je Sandi Lovrić zadnji dve tekmi izpustil zaradi poškodbe. V petkovem večeru krog odpirata Parma in Cagliari.

Italijansko prvenstvo, 27. krog:

Petek, 27. februar:

Sobota, 28. februar:

Nedelja, 1. marec:

Ponedeljek, 2. marec:

Lestvica:

Najboljši strelci:

13 – Lautaro Martínez (Inter)
8 – Nico Paz (Como), Kenan Yıldız (Juventus), Christian Pulisic (Milan), Anastasios Douvikas (Como)
7 – Keinan Davis (Udinese), Gift Orban (Verona), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Rafael Leão (Milan), Riccardo Orsolini (Bologna)
6 – Matías Soulé (Roma), Nikola Krstović (Atalanta), Marcus Thuram (Inter)
