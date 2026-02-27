Kako se bo vodilni Inter odzval na bolečo zaušnico?

Nogometaši Interja bodo sveže rane iz lige prvakov, kjer jih je senzacionalno ugnal norveški Bodo/Glimt, celili v italijanskem prvenstvu, kjer suvereno korakajo proti naslovu. Nerazzurri bodo v soboto gostili Genoo, mestni tekmec in najbližji zasledovalec Milan medtem gostuje pri Cremoneseju. Derbi 27. kroga bo gostil rimski Olimpico, Roma se bo v nedeljo pomerila z Juventusom. Aktualni prvak Napoli se bo pomeril z Verono, pri slednji je Sandi Lovrić zadnji dve tekmi izpustil zaradi poškodbe. V petkovem večeru krog odpirata Parma in Cagliari.