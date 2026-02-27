Kolikokrat ste že stali na terasi in razmišljali, ali bi šli na izlet ali ostali doma ter pokosili travo? Sončni vikendi vedno prinesejo isto dilemo. Vrt kliče. Otroci pa še bolj. In prav ti dnevi pogosto odločijo, česa se bomo spominjali. V naravi otroci hitro začnejo raziskovati, plezati, spraševati. Starši pa hodijo brez hitenja. Takšni dnevi se ne merijo v kilometrih, temveč v občutkih, ki ostanejo še dolgo po tem, ko se vrnete domov. Dobra novica? Danes vam ni več treba izbirati med urejenim vrtom in družinskim izletom.

Na siol.net začenjamo novo rubriko Družina potuje, kjer predstavljamo ideje za kratke, dostopne družinske izlete po Sloveniji. Takšne, ki ne zahtevajo celodnevne logistike. Takšne, kjer je najpomembnejše, da ste skupaj.

Ideja za izlet na Primorsko: Otliško okno

Otliško okno je naravni kamniti most na robu Trnovske planote, skozi katerega se odpre čudovit razgled na Vipavsko dolino. Foto: Shutterstock

Ko je v notranjosti še hladno, Primorska pogosto že ponuja toplejše sonce. Vipavska dolina je spomladi še posebej lepa. Zrak je čist, razgledi segajo daleč proti morju, na poti pa ni preveč ljudi.

Če iščete izlet z otroki na Primorskem, ki ni naporen, a ponudi nekaj posebnega, je Otliško okno prava izbira. Do naravnega kamnitega mostu nad Ajdovščino vodi tudi pot iz vasi Otlica, ki traja le približno 25 minut hoje. Ravno prav, da imajo otroci občutek dosežka. In ravno prav, da nihče ne obupa na polovici.

Naravni most, ki ga ne boste pozabili

Otliško okno je veličastna odprtina v skalovju na robu Trnovske planote. Ko stopite do njega, začutite veter in širino Vipavske doline pod sabo. Pogled skozi kamnito odprtino ob jasnih dneh seže vse do morja.

Skozi okno se odpre pogled na prostrano zeleno Vipavsko dolino. Foto: Shutterstock

Legenda pravi, da je okno nastalo, ko je hudič ob padcu z rogom zarezal v skalo. Otroci takšno razlago sprejmejo brez zadržkov in ravno zato je doživetje še močnejše.

Zakaj je ta izlet idealen za družine?

Pot je nezahtevna in primerna tudi za mlajše otroke. Izlet dodatno popestri kamniti polž, ki stoji nekoliko stran od poti. Ob njem sta še kamnita piramida in tabla z opisom. Otroci ju pogosto doživijo kot del kamnite pravljice sredi narave, odrasli pa kot premišljen poseg v prostor, ki poti doda posebno doživetje.

Kamniti polž ob poti proti Otliškemu oknu je ena tistih posebnosti, ki preseneti sredi narave. Foto: Shutterstock

Če želite daljšo različico, lahko začnete pri izviru Hublja, od koder boste do Otliškega okna potrebovali približno eno uro in dvajset minut. Ko Hubelj naraste, ob izviru vse bobni, voda prši na vse strani in prizor je nekaj, kar otroci opazujejo z odprtimi usti. Zgornji tok ima skoraj alpski značaj, s prodnato strugo, tolmuni in slikovitimi skalami, zato je že sam izvir vreden postanka, še preden se odpravite proti razgledni planoti.

Izlet lahko podaljšate do Sinjega vrha

Če vam po ogledu Otliškega okna ostane še kaj energije, lahko pohod podaljšate na Sinji vrh, ki ponuja čudovit razgled na Vipavsko dolino, ob lepem vremenu pa vse do morja in Julijskih Alp.

Sinji vrh je znan tudi po domači kulinariki, zato je lahko prijeten zaključek izleta, ko po pohodu prija topel obrok ali domača sladica. Razgledna lega in sproščeno okolje pa bosta poskrbela za umiritev in čudovit pogled daleč čez Vipavsko dolino.

Čudovit pogled s Sinjega vrha na Kras Foto: Shutterstock

Za še krajši pobeg: slap v Stomažu

Če iščete res kratek izlet ali le dodatek k dnevu v Vipavski dolini, se nad vasjo Stomaž skriva manj znan, a zelo slikovit slap, ki ga dopolnjuje zanimiv kamniti obok. Ob obilnejšem deževju je prizor še posebej izrazit, saj voda čez skalo ustvari skoraj pravljično kuliso. Dostop ni zahteven, je pa treba parkirati v vasi in spoštovati zasebna zemljišča. Prav občutek, da ste odkrili nekaj manj obljudenega, pa je pogosto tisto, kar otrokom naredi dan še bolj poseben.

Majhen obokan slap s tolmuni ob ruševinah starega zapuščenega mlina se skriva v gozdu blizu vasi Stomaž. Foto: Shutterstock

