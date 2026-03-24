Avtor:
A. P. K.

Torek,
24. 3. 2026,
10.24

Kakšno orodje je najbolje uporabljati za obrezovanje dreves in urejanje vrta?

vrtnarsko orodje, vrt, škarje, žaga | Pomembno je, da je naše vrtno orodje dobro vzdrževano, ustrezno nabrušeno in kakovostno. | Foto Shutterstock

Pomembno je, da je naše vrtno orodje dobro vzdrževano, ustrezno nabrušeno in kakovostno.

Foto: Shutterstock

Za najbolj učinkovito ter natančno spomladansko rez sadnega drevja in drugih grmovnic ter urejanje vrta je treba uporabljati ustrezno in dobro vzdrževano orodje, ki nam pomaga do dobrih rezultatov.

Najpomembnejše je, da pri nakupu novega vrtnega orodja upoštevate spodnje tri točke:

  1. Kakovost pred količino: Raje imejte manj kakovostnega orodja kot veliko poceni orodja, ki se hitro pokvari ali pa prinaša slabše rezultate.
  2. Prilagodljivost orodja: Za večje površine so primerne grablje s širšo glavo, za medvrstno okopavanje pa ožje. Posamezna orodja so primerna le za določeno vrtno opravilo.
  3. Vzdrževanje: Orodje po uporabi očistite in redno brusite.

Katero orodje uporabljamo za obrezovanje dreves in grmovnic?

Pri obrezovanju dreves in drugih manjših grmov si pomagajte z različnimi orodji. Vaša izbira orodja naj bo odvisna predvsem od debelosti vej in višine drevesa, ki ga želite obrezati oz. oblikovati in mu skrajšati veje.

Vrtne škarje oz. ročni obrezovalnik uporabite predvsem za rezanje in obrezovanje tankih vej in poganjkov. Škarje so primerne za veje do približno dveh centimetrov debeline, saj omogočajo natančen in čist rez, kar je pomembno za hitro celjenje drevesa.

Škarje za veje imajo daljše ročaje, zato vam bodo pri rezanju dale več moči. Uporabljajo se za srednje debele veje (približno do debeline od štiri do pet centimetrov) ter omogočajo tudi doseg nekoliko višjih vej.

Žaga za obrezovanje se uporablja za debele veje, ki jih škarje ne morejo prerezati. Primerna za veje nad debelino štiri ali pet centimetrov in ima posebne zobe, ki dobro režejo tudi svež les.

Teleskopska žaga (ang. "pole saw") je žaga na dolgem teleskopskem ročaju. Slednja omogoča rezanje visokih vej brez lestve in omogoča varnejše in lažje obrezovanje. Poznamo ročne, električne in motorne (delujejo na bencinski pogon) teleskopske žage. Dolžina teleskopske palice običajno dosega od dva do pet metrov.

Z napačnimi rezi lahko poškodujemo drevje

Pri obrezovanju moramo biti previdni, saj lahko z napačnimi rezi poškodujemo drevje in mu s tem preprečimo nadaljnjo rast ter uspešno cvetenje. Za obrezovanje sadnih dreves običajno potrebujemo ročne škarje, za debelejše veje pa lahko tudi akumulatorske oziroma baterijske škarje in različne vrste žag za obrezovanje. Dobro je imeti tudi teleskopske škarje, ki nam pomagajo doseči višje lege vej, in škarje za rezanje trav z dolgimi rezili.

Za lepe in natančne reze potrebujemo nabrušeno orodje, ki nam omogoča natančne in ostre reze, saj lahko drevesa s topim orodjem ranimo, jim onemogočimo nadaljnjo rast, na drevesu pustimo poškodbe in povzročimo luščenje vej ter lubja.

Pri delu se zaščitimo s čelado z glušniki, vizirjem in zaščitnimi očali, zaščitnimi hlačami, gozdarsko jakno, obutvijo z nedrsečim podplatom in seveda delovnimi rokavicami.

Katero orodje, poleg zgoraj naštetih, še spada med snovno orodje za vrt?

Motika: za rahljanje zemlje, odstranjevanje plevela in oblikovanje gredic. Vile: najboljše za prekopavanje (zlasti trde zemlje) in rahljanje. Lopata: za prekopavanje, sajenje in prenašanje materiala. Železne grablje: za drobljenje grud, ravnanje tal in pripravo na setev. Sadilna lopatka in klin: nujna za sajenje sadik. Zalivalka in vrtna cev: za pravilno in lažjo oskrbo rastlin z vodo. Vrtne rokavice: za zaščito rok.

vrt, vrt in okolica, pomlad, februar, marec, urejanje okolice
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.