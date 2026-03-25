Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
25. 3. 2026,
9.25

Osveženo pred

45 minut

ukrepi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije sneg temperature moj vrt Vrt Vrt pozeba

Sreda, 25. 3. 2026, 9.25

45 minut

KGZS poziva k preventivnim ukrepom proti pozebi

Foto: Bojan Puhek

Sadjarjem priporočajo, da posebno pozornost namenijo zaščiti nasadov, saj so predvsem koščičarji (breskve, marelice) že v fazi cvetenja, ko so najbolj občutljivi na nizke temperature.

Foto: Bojan Puhek

Napovedana ohladitev, možnost snega do nižin ter nestanovitne razmere v prihodnjih dneh povečujejo tveganje za pozebo in poškodbe pridelkov, so opozorili v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). Pridelovalcem zato priporočajo spremljanje vremenskih razmer in pravočasno izvedbo zaščitnih ukrepov.

Sadjarjem priporočajo, da posebno pozornost namenijo zaščiti nasadov, saj so predvsem koščičarji (breskve, marelice) že v fazi cvetenja, ko so najbolj občutljivi na nizke temperature, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Pričakujemo lahko večjo količino padavin

"Do konca tedna je pričakovana večja količina padavin, zato priporočamo, da se temu ustrezno prilagodijo tudi ukrepi varstva rastlin. Zelenjadarjem svetujemo, da za zelenjadnice na prostem uporabijo sredstva za krepitev rastlin, s katerimi lahko povečajo njihovo odpornost proti stresnim razmeram," so navedli.

Pridelovalci zgodnjega krompirja posevke zaščitite z dvojno kopreno

Pridelovalci zgodnjega krompirja naj po priporočilu zbornice posevke zaščitijo z dvojno kopreno, s čimer bodo zmanjšali tveganje poškodb zaradi nizkih temperatur.

Foto: Tim Grešak/Meteoinfo Slovenija

Redno spremljajte stanje in sneg po potrebi odstranjujte

"Ker je napovedan tudi moker sneg, naj bodo posebej pozorni vsi, ki uporabljajo zaščitne tunele za sadje in zelenjavo. Zaradi teže snega lahko pride do poškodb konstrukcij, zato priporočamo redno spremljanje stanja in po potrebi odstranjevanje snega," so dodali.

Razmere bodo še naprej spremljali in pridelovalce sproti obveščali o nadaljnjih priporočilih, so napovedali.

