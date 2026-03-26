V živo: Turčija v finale kvalifikacij, težjo nalogo ima Italija

Za zadnjih šest vstopnic za SP 2026 se poteguje še 22 reprezentanc. Izmed evropskih izbranih vrst, ki sodelujejo v dodatnih kvalifikacijah, izstopa Italija. Štirikratni svetovni prvaki so se znašli pred izzivom, saj jim grozi, da bodo izpustili že tretje svetovno prvenstvo zapored. Na zadnjih dveh preizkušnjah v play-offu so bili neuspešni. Izločili sta jih Švedska in Makedonija. Tokrat čaka slovensko sosedo dvoboj s Severno Irsko (20.45), ki ji je nekajkrat že pokvarila načrte v kvalifikacijah za SP. V primeru zmage bo Italija v finalu dodatnih kvalifikacij igrala z boljšim iz polfinalnega dvoboja med Walesom ter Bosno in Hercegovino. Prva polfinala tekma je medtem že končana, Turčija je doma z golom Ferdija Kadiogluja izločila Romunijo.

Kvalifikacije za SP 2026, 6. in 8. krog (nedelja, ponedeljek, torek)

Dodatne kvalifikacije za SP 2026 (polfinalne tekme):

Četrtek, 26. marec:

Slabe tri mesece pred začetkom SP 2026 je znanih 42 od 48 udeležencev. V Evropi so si zmagovalci vseh 12 kvalifikacijskih skupin zagotovili neposredno udeležbo, drugouvrščene izbrane vrste pa čaka popravni izpit v dodatnih kvalifikacijah, kjer so se jim pridružili še štirje "srečneži" iz zadnje izvedbe lige narodov, med njimi tudi dobri slovenski znanci Švedi.

V Mehiki vzporedno potekajo medcelinske dodatne kvalifikacije. DR Kongo in Irak sta nosilca, tako da sta si že zagotovila mesto v finalu. V noči na petek bosta izvedela imena tekmecev.

V Evropi se za zadnje štiri vstopnice poteguje 16 reprezentanc, med njimi pa se lahko z največjimi uspehi in tradicijo pohvali Italija. Azzurri spadajo med svetovne nogometne velesile, a jim največje tekmovanje na svetu že dolgo povzroča težave. Na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih jih sploh ni bilo.

Makedonci šokirali Azzurre v Palermu

Najprej so jih v dodatnih kvalifikacijah za SP 2018 v slabo voljo spravili Švedi (1:0 v Stockholmu, 0:0 v Milanu), pod boleč neuspeh se je podpisal selektor Gianpiero Ventura, presenetljivo pa so pokleknili tudi v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022. Že v polfinalu jih je v Palermu šokirala Severna Makedonija, zmagoviti zadetek pa je v 92. minuti prispeval Aleksandar Trajkovski.

Veselje Makedoncev po zmagi nad Italijo v Palermu v polfinalu dodatnih kvalifikacij za SP 2022. Makedonci so nato v finalu play-offa izpadli proti Portugalcem. Tokrat čaka Makedonce v polfinalu gostovanje na Danskem. Foto: Reuters

Tako so Italijani, ki so bili takrat aktualni evropski prvaki, pod taktirko Roberta Mancinija doživeli še en neuspeh. Da so sploh morali v dodatne kvalifikacije, je bila kriva zadnja tekma v kvalifikacijski skupini, kjer so po remiju v Belfastu na Severnem Irskem (0:0) zaostali za Švico.

Gennaro Gattuso želi 20 let po tem, ko je z Italijo postal svetovni prvak, voditi Azzurre na mundialu. Foto: Reuters Italija je tako v skrbeh, saj jo v polfinalu dodatnih kvalifikacij v Bergamu čaka reprezentanca, ki ji je v preteklosti že zaprla vrata nastopa na svetovno prvenstvo. Italija ne bo pozabila razočaranja v kvalifikacijah za SP 1958, ko je v skupini zaostala za Severno Irsko in tako doživela svoj prvi neuspeh v kvalifikacijah. Takrat so bili Otočani prvi, Italijani drugi, Portugalci pa tretji.

Skupno je Italija v bogati zgodovini izpustila le štiri mundiale. Na uvodnega se leta 1930 (Urugvaj) zaradi ekonomskih razlogov sploh ni odpravila, nato pa je bila trikrat neuspešna v kvalifikacijah (1958, 2018 in 2022). Severna Irska je nazadnje na svetovnem prvenstvu nastopila leta 1986 v Mehiki.

BiH v Walesu, Ukrajina "doma" v Španiji

Sergej Barbarez želi ponoviti podvig rojaka Safeta Sušića (2014) in voditi BiH na največjem tekmovanju. Foto: Reuters V dodatnih kvalifikacijah ne manjka zanimivih spopadov. V igri za nastop na mundialu so še tri reprezentance, zrasle na pogorišču Jugoslavije. Za zdaj si je nastop na SP 2026 zagotovila le Hrvaška, stalna udeleženka največjih tekmovanj, ki se je na zadnjih dveh mundialih povzpela na stopničke, poleti pa bi lahko v ZDA, Kanadi in Mehiki nastopili tudi Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija ter Kosovo.

Nogometaši BiH, ki so se v zadnjem krogu skupinskega dela kvalifikacij na gostovanju na Dunaju pred ogromnim številom fanatičnih navijačev že spogledovali z zmago nad Avstrijo in uvrstitvijo na SP 2026, se bodo danes v polfinalu play-offa pomerili z Valižani. V izbrani vrsti BiH še vedno vztraja 40-letni Edin Džeko, ki je z "zmaji" že nastopil na največjem tekmovanju pred 12 leti v Braziliji.

Wales ima prednost domačega igrišča, zmagovalec omenjenega obračuna pa bo lahko na domačem igrišču zaigral tudi v finalu. Obstaja velika možnost, da bi v tem primeru gostil prav motivirano Italijo, ki jo vodi Gennaro Gattuso, in skuša narediti vse, da bi preprečil še tretji zaporedni izostanek z največjega tekmovanja. Valižani so kvalifikacije sklenili veličastno, v zadnji tekmi so doma napolnili mrežo Makedoncem in zmagali kar s 7:1.

Ukrajina je v zadnjih letih igrala domače tekme v državi, s katero je pred 14 leti skupno gostila evropsko prvenstvo. To je Poljska. Ker pa so danes v dodatnih kvalifikacijah dejavni tudi Poljaki – Albanijo gostijo na domačih tleh v Varšavi – bo Ukrajina zaigrala na drugem nevtralnem prizorišču. Z na papirju močno Švedsko, ki je razočarala v "slovenski" skupini in z le dvema točkama osvojila zadnje mesto, se bo udarila v topli Valencii na stadionu Levanteja. Skandinavce vodi Graham Potter. Alexander Isak, najdražja okrepitev v zgodovini Premier League, zaradi poškodbe ne more pomagati Švedom, bo pa zagotovo zelo motiviran zvezdnik Arsenala Viktor Gyökeres.

Kosovo prvič trka na vrata največjega tekmovanja

Kosovo bo skušalo nogometno pravljico, ki jo je spisal v "slovenski" skupini, nadaljevati na Slovaškem. Kosovo na jakostni lestvici Fife zaseda šele 79. mesto in je najnižje uvrščeni udeleženec dodatnih kvalifikacij. Zmagovalca srečanja čaka v finalu boljši iz dvoboja med Turčijo in Romunijo, kjer bodo prednosti domačega igrišča deležni Turki. Turški selektor Vincenzo Montella ima na voljo kopico zvezdnikov največjih evropskih klubov, tako da bodo Turki v vročem Istanbulu v vlogi favoritov.

Med 16 reprezentancami, ki bodo nastopile v dodatnih kvalifikacijah, na svetovnem prvenstvu še nikoli niso nastopili Albanija, Severna Makedonija in Kosovo (na fotografiji), ki je v kvalifikacijski skupini proti Sloveniji na dveh tekmah osvojilo štiri točke. V play-offu čaka nogometaše Kosova za začetek gostovanje na Slovaškem. Foto: Aleš Fevžer

Danska, ki je ostala brez neposrednega nastopa na SP 2026 v sodnikovem podaljšku srečanja v Glasgowu, si bo skušala zagotoviti preboj na največje tekmovanje prek dodatnih kvalifikacij. Za začetek prihaja na Parken v Köbenhavn nepredvidljiva Severna Makedonija, ki še ni nikoli nastopila na svetovnem prvenstvu, Češka pa bo v drugem polfinalnem obračunu gostila Irsko.

Zadnja je v kvalifikacijah v izdihljajih srečanja v Budimpešti izločila Madžarsko, s katero se bo v soboto na prijateljskem dvoboju pomerila Slovenija. To bo dvoboj, na katerem bo v vlogi selektorja slovenske izbrane vrste po odhodu Matjaža Keka debitiral Boštjan Cesar.

Evropske dodatne kvalifikacije za SP 2026 (finalne tekme): Wales/Bosna in Hercegovina – Italija/Severna Irska

Ukrajina/Švedska – Poljska/Albanija

Slovaška/Kosovo – Turčija/Romunija

Češka/Irska – Danska/Severna Makedonija Finalne tekme za nastop na SP bodo odigrane 31. marca.

Medcelinske dodatne kvalifikacije za SP 2026: DR Kongo – Nova Kaledonija/Jamajka

Irak – Bolivija/Surinam Finalni tekmi za nastop na SP bosta odigrani 31. marca.