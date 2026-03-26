Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
STA

Četrtek,
26. 3. 2026,
19.55

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

kvalifikacije za evropsko prvenstvo EP v rokometu 2028 Uroš Zorman slovenska rokometna reprezentanca

Žreb kvalifikacijskih skupin za EP 2028

Slovenija za EP 2028 proti Češki, BiH in Izraelu

EP v rokometu: Slovenija - Madžarska, Uroš Zorman | Foto Rokometna zveza Slovenije

Uroša Zormana in njegove izbrance v boju za EP 2028 čaka spopad z reprezentancami Češke, BiH in Izraela.

Foto: Rokometna zveza Slovenije

lovenska moška rokometna reprezentanca bo kvalifikacije za evropsko prvenstvo v Španiji, Švici in na Portugalskem 2028 igrala v skupini 5 skupaj s Češko, Bosno in Hercegovino ter Izraelom.

Kvalifikacije se bodo začele novembra letos, naslednja sklopa pa sta marca in maja prihodnje leto. Na prvenstvo, ki bo januarja 2028 v Madridu, Valencii, Lizboni in Zürichu, se bodo uvrstile po dve najboljši izbrani vrsti iz osmih kvalifikacijskih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.

Na evropskem prvenstvu bo skupaj z gostitelji, ki so neposredno uvrščeni na tekmovanje, ter Danske kot aktualne prvakinje nastopilo 24 reprezentanc.

Slovenija je bila na žrebu v Lizboni v prvem kakovostnem razredu. V drugem bobnu je bila Češka, nato pa sta sledili BiH in Izrael.

Pred začetkom kvalifikacij za EP 2028 Slovenijo maja letos čakata še odločilni tekmi v kvalifikacijah za SP 2027 proti Črni gori.

