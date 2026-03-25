SDS je na volilne komisije sedmih volilnih enot naslovila ugovore zaradi domnevnih nepravilnosti pri delu volilnih organov na volitvah v DZ. Stranka Demokrati pa je na DVK naslovila pritožbo glede postopka volitev v 4. in 7. volilni enoti, ki so jo odstopili v reševanje pristojnima volilnima komisijama, so sporočili z DVK.

SDS predlaga, da se za 24 volilnih okrajev v sedmih volilnih enotah z izjemo 7. volilne enote pregledajo zapisniki okrajnih volilnih komisij in volilnega odbora za predčasno glasovanje. Predlagajo tudi pregled fotografij hranjenja skrinjic in njihovega prevzema po zaprtju volišč na dan splošnega glasovanja. Prav tako predlagajo, da se ugotovi, da so volišča za predčasno glasovanje v teh 24 volilnih okrajih določena nezakonito, in da se glasovanja s teh volišč ne upošteva v skupnem izidu volitev v DZ.

Na več voliščih nedeljskega glasovanja pa predlagajo tudi ponovitev glasovanja, je razvidno iz ugovorov, ki jih je posredovala Državna volilna komisija (DVK).

Demokrati: Oškodovani smo lahko tudi za kakšen mandat

Kot izhaja iz pritožbe Demokratov Anžeta Logarja, pod katero je podpisan predsednik lokalnega odbora Demokratov Rače - Fram Aleksander Ogrizek, naj bi se v nedeljo na določenih voliščih v 4. in 7. volilni enoti zgodilo več kršitev. Med njimi Ogrizek izpostavlja zlasti nepravilno zapečatene volilne skrinjice na več voliščih, nepravilno ravnanje z nalepkami oziroma pečati za volilne skrinjice, pa tudi slabo označena volišča in drugo. Med volišči, na katerih naj bi se dogajale nepravilnosti, izpostavlja volišča na Pragerskem, v Pekrah, Framu, Ihanu in drugod, je razvidno iz pritožbe, ki so jo posredovali z DVK.

Po Ogrizkovi oceni so se v postopku volitev zgodile hujše kršitve, s tem pa posledično tveganje nezakonitosti in integritete volilnega postopka. Zato prosi DVK, da urgentno preveri vsa omenjena volišča in ugotovi, zakaj so se zgodile tako hude napake na voliščih, pa tudi v centralnem registru pokojnih oseb o pridobivanju obvestil za volitve.

"Po vsem tem smo Demokrati Anžeta Logarja lahko oškodovani tudi za kakšen mandat. Sklepam lahko, kaj se je dogajalo drugod po Sloveniji, če smo že samo v 7. volilni enoti našli več napak," je v ugovoru izpostavil Ogrizek.

Kandidati za volitve imajo še danes čas za vložitev morebitnih ugovorov pri volilnih komisijah volilnih enot. Zakon o volitvah v DZ namreč določa, da ima ob morebitnih nepravilnostih pri delu volilnega odbora oziroma okrajne volilne komisije pri volitvah vsak kandidat, predstavnik liste kandidatov in vsak volivec pravico vložiti ugovor pri volilni komisiji volilne enote. Ugovor se lahko vloži v treh dneh od dneva glasovanja. Volilne komisije pa bodo morale o njih odločiti v 48 urah.