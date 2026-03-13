Osvojite 1.000 evrov za vrt in se pripravite na novo vrtnarsko sezono #nagradnaigra

Kako pripraviti vrt na novo vrtnarsko sezono? Preverite, kako pripraviti zemljo, vzgojiti lastne sadike in pravilno kolobariti ter katero vrtno orodje in stroje je najbolje uporabiti za lažje delo na vrtu .

Pomlad je čas, ko številni Slovenci znova stopijo na vrt. Nekateri pripravljajo gredice, drugi že sejejo prve sadike, tretji načrtujejo, kako letos pridelati še več domače zelenjave. Nova vrtnarska sezona pa je tudi idealna priložnost, da osvežite vrtno opremo, preizkusite nove rastline ali uredite vrt točno tako, kot ste si vedno želeli.

EURO NA EURO – EUROGARDEN.

Da bo priprava vrta še bolj navdihujoča, na Siol.net že šesto leto zapored poteka priljubljena nagradna igra.

Foto: Eurogarden, Rotar, Ramda, Sunseeker Elite

mesečne nagrade prvega meseca so:

Ramda vrtni škornji in

in Ramda škarje za obrezovanje! S sodelovanjem v nagradni igri se potegujete tako za mesečne nagrade kot za glavno nagrado – BON v vrednosti tisoč evrov. Foto: Eurogarden

Kako pripraviti vrt na sezono – z orodjem, ki vam prihrani največ časa in dela

Vsaka uspešna vrtnarska sezona se začne s pravilno pripravo vrta. Marec in začetek aprila sta čas, ko se zemlja počasi ogreva, dnevi postajajo daljši in vrt se prebuja iz zimskega mirovanja. Prav v tem obdobju je treba postaviti dobre temelje za novo sezono, saj od priprave tal, načrtovanja gred in vzgoje sadik pogosto zavisi, kakšen bo pridelek v poletnih in jesenskih mesecih.

Dobro pripravljen vrt pomeni manj plevela, bolj zdrave rastline in večji pridelek. Hkrati pa lahko z uporabo ustreznega vrtnega orodja in strojev prihranimo ogromno časa in fizičnega napora. Pri pripravi vrta se zato vse pogosteje uporabljajo sodobni vrtni stroji in pripomočki, kot so prekopalniki, kosilnice, številni baterijski vrtni stroji in različni pripomočki za nego tal. Zelo priljubljena izbira med vrtnarji so vrtni stroji blagovne znamke Ramda, ki jih je mogoče kupiti v vrtnem centru Eurogarden Dobrova pri Ljubljani, v Eurogarden Krško, v spletni trgovini Eurogarden.eu in v vseh bolje založenih tehničnih trgovinah.

Priprava vrta in zemlje na novo sezono

Čiščenje vrta po zimi

Prvi korak pri pripravi vrta je vedno temeljito čiščenje gred. Z vrta odstranimo vse ostanke lanskih rastlin, suho listje, plevel in stare zastirke. S tem preprečimo širjenje bolezni in škodljivcev, ki pogosto prezimijo prav v rastlinskih ostankih.

Ko so gredice očiščene, lahko začnemo pripravo tal. Pomembno je, da zemlje ne obdelujemo, ko je preveč mokra, saj lahko s tem poškodujemo njeno strukturo.

Rahljanje in izboljšanje tal

Foto: Eurogarden, Rotar, Ramda, Sunseeker Elite

Zemlja mora biti pred setvijo rahla, zračna in bogata s hranili. Na manjših vrtovih to opravimo z lopato, vilami ali motiko, na večjih površinah pa si lahko delo močno olajšamo s prekopalnikom zemlje.

Prav tukaj postanejo opazni sodobni vrtni stroji. Prekopalniki ali motokultivatorji blagovne znamke Ramda omogočajo hitro in enakomerno rahljanje zemlje, kar je posebej koristno pri težjih tleh. Takšen stroj lahko v nekaj minutah opravi delo, za katero bi sicer potrebovali več ur ročnega prekopavanja.

Pri pripravi tal je priporočljivo dodati tudi organska gnojila ali kompost, ki izboljšajo rodovitnost zemlje in poskrbijo za boljšo rast rastlin.

Oblikovanje gred

Ko je zemlja prerahljana in pognojena, gredice oblikujemo in jih poravnamo z grabljami. Dobro oblikovane gredice se hitreje segrejejo in omogočajo boljši odtok vode. Tako ustvarimo optimalne pogoje za setev in sajenje.

Visoke grede – praktična rešitev za sodoben vrt

Foto: Eurogarden, Rotar, Ramda, Sunseeker Elite

V zadnjih letih so visoke grede postale zelo priljubljena rešitev za domače vrtove. Njihova prednost je predvsem v tem, da omogočajo lažje vrtnarjenje, saj pri delu ni potrebno toliko sklanjanja. Poleg tega se zemlja v visokih gredah spomladi hitreje segreje, kar pomeni, da lahko s setvijo ali sajenjem začnemo nekoliko prej.

Visoka greda je običajno sestavljena iz več plasti organskega materiala. Na dno najprej položimo debelejše veje ali lesni material, ki zagotavlja drenažo. Sledi plast listja, travnih ostankov ali drugega organskega materiala, na vrhu pa kakovostna vrtna zemlja ali kompost. Takšna struktura omogoča dobro zadrževanje vlage in hkrati zagotavlja stalno sproščanje hranil za rastline.

Visoke grede so primerne za gojenje številnih vrtnin, zelišč in tudi nekaterih jagodičevk. Posebej dobro uspevajo solata, redkvica, špinača, jagode, različna zelišča in številne druge vrtnine. Ker je zemlja v gredi nekoliko dvignjena, je tudi manj težav s plevelom in zbitostjo tal.

Priprava lastnih sadik

Veliko vrtnarjev se sprašuje, ali je marca že prepozno za pripravo sadik. Odgovor je ne. Marec je pravzaprav popoln čas za vzgojo številnih vrtnin, ki jih kasneje presadimo na vrt.

Vzgoja lastnih sadik ima več prednosti. Rastline so bolje prilagojene lokalnim razmeram, izbira sort je večja, hkrati pa lahko vzgojimo več rastlin z manjšimi stroški.

Foto: Eurogarden, Rotar, Ramda, Sunseeker Elite

Katere rastline sejemo za sadike

V začetku pomladi v notranjih prostorih ali rastlinjakih najpogosteje sejemo paradižnik, papriko, čili in jajčevec. Nekoliko kasneje sledijo še kumare, bučke in različne buče.

Semena posejemo v kakovosten substrat in jih postavimo na svetlo mesto. Najboljša temperatura za kaljenje je okoli 20 stopinj Celzija. Pomembno je tudi zmerno zalivanje, saj prevelika vlaga lahko povzroči gnitje sadik.

Foto: Eurogarden, Rotar, Ramda, Sunseeker Elite

Ko sadike razvijejo prve prave liste, jih lahko presadimo v večje lončke, kjer bodo rasle do presajanja na vrt.

Kolobarjenje – skrivnost zdravega in rodovitnega vrta

Ena najpomembnejših, a pogosto spregledanih vrtnarskih praks je kolobarjenje. Gre za načrtno menjavanje kultur na gredah iz leta v leto.

Če na isto mesto vsako leto sadimo enake rastline, se v zemlji hitro izčrpajo določena hranila, povečajo pa se tudi bolezni in škodljivci, ki napadajo prav to vrsto rastlin.

Foto: Eurogarden, Rotar, Ramda, Sunseeker Elite

Kolobarjenje pomeni, da vsako leto zamenjamo skupine rastlin. Na primer tam, kjer je letos rasel paradižnik ali paprika, naslednje leto posadimo solato ali fižol. Rastline imajo namreč različne potrebe po hranilih, zato se zemlja lahko naravno obnavlja.

Dobro načrtovan vrt je običajno razdeljen na več gred, kjer se rastline iz različnih skupin izmenjujejo. Tako vrt ostaja rodoviten več let brez večjih težav.

Vrtno orodje in stroji, ki vam prihranijo največ dela

Delo na vrtu je lahko zelo naporno, če nimamo pravega orodja. Z ustreznimi pripomočki lahko marsikatero opravilo opravimo hitreje in z manj napora.

Foto: Eurogarden, Rotar, Ramda, Sunseeker Elite

Za urejanje trate in okolice vrta so nepogrešljivi kosilnice, trimerji in robni obrezovalniki. V zadnjih letih pa postajajo vedno bolj priljubljene tudi robotske kosilnice, ki travo kosijo samodejno. Med najboljše robotske kosilnice ta hip nedvomno spadajo robotske kosilnice Sunseeker Elite, ki za svoje delovanje ne potrebujejo mejne žice.

Za urejanje trate in okolice vrta so nepogrešljivi kosilnice, trimerji in robni obrezovalniki. V zadnjih letih pa postajajo vedno bolj priljubljene tudi robotske kosilnice, ki travo kosijo samodejno.

Zanesljivo izbiro vsekakor predstavljajo vrtni stroji blagovne znamke Ramda, ki so zasnovani za učinkovito delo na vrtu in okoli hiše. Njihova prednost je dobra zmogljivost, preprosta uporaba ter ugodno razmerje med kakovostjo in ceno.

Na tem mestu ne smemo pozabiti, da so bili številni vrtni stroji blagovne znamke Ramda po izboru bralcev in uporabnikov razglašeni za naj vrtni stroj! Tako je bil za naj vrtni traktor leta 2021 izbran vrtni traktor RAMDA 760E. Laskavi naziv naj vrtni stroj – naj kosilnica je leta 2023 prejela tudi kosilnica blagovne znamke RAMDA TW51SHL-T.

Nagradna igra na Siol.net že šesto leto

Celotno ponudbo teh vrtnih strojev in pripomočkov je mogoče dobiti v vrtnem centru Eurogarden Dobrova pri Ljubljani, v Eurogarden Krško ali v spletni trgovini Eurogarden.eu, kjer vrtnarji najdejo vse potrebno za pripravo in vzdrževanje vrta skozi celotno sezono.

Urejanje vrta in okolice

Poleg zelenjavnega dela vrta je pomembna tudi urejena okolica. Redno košenje trave, obrezovanje grmovnic in skrb za okrasne rastline ustvarjajo prijeten vrtni prostor.

Kosilnice in motorne kose omogočajo hitro in enakomerno košnjo trate, medtem ko škarje za obrezovanje pomagajo pri negi sadnega drevja, vrtnic in drugih grmovnic. Dobro urejen vrt ni le lep, ampak tudi bolj zdrav za rastline.

Dober začetek pomeni bogato vrtnarsko sezono

Uspeh na vrtu se začne že zgodaj spomladi. Če pravočasno pripravimo zemljo, načrtujemo kolobarjenje, vzgojimo lastne sadike in uporabimo ustrezno vrtno orodje, bomo imeli skozi celo sezono veliko manj težav.

Pravilna priprava vrta pomeni tudi več veselja pri vrtnarjenju. Ko rastline dobro rastejo in se vrt razvija v urejen, rodoviten prostor, postane delo na vrtu resnično prijetno.

Foto: Eurogarden, Rotar, Ramda, Sunseeker Elite

Z ustreznim načrtom, kakovostnimi semeni in zanesljivimi vrtnimi stroji, kot so orodja blagovne znamke Ramda iz ponudbe Eurogarden, lahko vsak vrt postane prostor obilnega pridelka in sprostitve v naravi.

