Nika Prevc na skakalnici, kjer je lani zmagala dvakrat

Po končanih olimpijskih igrah in sprejemu v Ljubljani so se smučarji skakalci in skakalke vrnile na tekme svetovnega pokala. Vodilna v skupnem seštevku Nika Prevc bo za svojo že 14. zmago v tej zimi skakala v avstrijskem Hinzenbachu. Na tej skakalnici je pred letom dni dobila obe tekmi. Na kvalifikacijah, ki se začnejo ob 14. uri, bo skakalo še pet Slovenk.

Smučarji skakalci ta konec tedna tekmujejo na poletih na Kulmu, dobrih 130 kilometrov severneje v Hinzenbachu pa skačejo dekleta. Niki Prevc se nasmiha veliki kristalni globus, tretji zapored. Devet tekem pred koncem ima trikratna dobitnica kolajne na nedavno končanih zimskih olimpijskih igrah 486 točk naskoka pred Japonko Nozomi Marujamo.

V Hinzenbachu matematično še ne more slaviti v svetovnem pokalu, lahko pa na skakalnici, kjer je v minuli sezoni dvakrat slavila, precej poviša prednost. Za Slovenijo bodo na kvalifikacijah tekmovale še Nika Vodan, Katra Komar, Jerica Jesenko, Nina Kontrec in povratnica po poškodbi Taja Bodlaj.

Kvalifikacije so na sporedu ob 14. uri (pred tem še trening), tekma se bo začela ob 15.20.

Smučarski skoki, Hinzenbach, trening in kvalifikacije (ž):