Sreda,
25. 2. 2026,
10.05

51 minut

Gorenje predstavlja novega ambasadorja blagovne znamke – nogometno legendo Luko Modrića. Vse velike zgodbe se začnejo doma.

Gorenje, vodilni evropski proizvajalec gospodinjskih aparatov, ponosno sporoča pomembno partnerstvo z nogometno ikono Luko Modrićem kot ambasadorjem blagovne znamke. To partnerstvo združuje blagovno znamko, ki je sinonim za domačo odličnost, z igralcem, ki popolnoma pooseblja mojstrstvo, vztrajnost in uspeh. Partnerstvo bo zaživelo po vsej Evropi v obsežni večkanalni kampanji, ki vključuje televizijo, oglaševanje na prostem, digitalne in tiskane medije ter družbena omrežja.

Gorenje GSI_Luka Modrić | Foto: Gorenje GSI Foto: Gorenje GSI Prava odličnost se začne doma

Kot dobitnik nagrade Ballon d'Or in eden najbolj nagrajenih nogometašev svoje generacije Luka Modrić predstavlja raven profesionalnega uspeha, ki odraža Gorenjevo zavezanost k vrhunski kakovosti. To je partnerstvo, ki presega igrišče. Temelji na globokem razumevanju, da se športna odličnost, individualni dosežki in prava veličina zares začnejo doma.

Gorenje GSI-Luka Modrić | Foto: Gorenje GSI Foto: Gorenje GSI

"Luka Modrić je več kot nogometna ikona. Je človek, ki svojo družino šteje za največji dosežek. Pri Gorenju delimo iste vrednote. Naše partnerstvo ne temelji zgolj na gospodinjskih aparatih – gre za podporo življenja doma, ki omogoča doseganje odličnosti. Ponosni smo, da lahko nudimo udobje doma legendi, kot je Luka, in družinam po vsej Evropi, ki omogoča, da se osredotočijo na trenutke, ki resnično štejejo." Maja Iljaž, vodja marketinga Gorenje GSI.

Gorenje GSI-Luka Modrić | Foto: Gorenje GSI Foto: Gorenje GSI Zasnovano na skupnih vrednotah

Odločitev Luke za sodelovanje z Gorenjem je motiviral prizemljen pristop in skupna predanost družinskemu življenju.

"Ponosen sem, da sem postal del družine Gorenje," je povedal Luka Modrić. "Vedno sem verjel, da moj nastop pod žarometi stadiona odraža mir in stabilnost, ki ju najdem doma. Gorenje se ujema z mojimi družinskimi vrednotami, saj ustvarja okolje, ki poenostavlja življenje in mi omogoča, da svojo energijo posvečam karieri ter svojim najdražjim. Vse velike zgodbe se začnejo doma."

Dediščina nogometne odličnosti

Partnerstvo Gorenja z Luko Modrićem še dodatno krepi nogometno dediščino skupine Hisense. Kot vodilno podjetje na področju gospodinjskih aparatov ima skupina Hisense dolgo in bogato zgodovino sodelovanja z največjimi svetovnimi nogometnimi dogodki, vključno z UEFA EURO 2016, 2020 in 2024 ter svetovnimi prvenstvi FIFA 2018, 2022 in 2026.

Kot ponosen sponzor prihajajočega svetovnega prvenstva FIFA 2026™, Hisense in Gorenje nadaljujeta s podpiranjem duha igre in povezovanjem z navijači preko inovacij ter skupne strasti do odličnosti.

Gorenje GSI-Luka Modrić | Foto: Gorenje GSI Foto: Gorenje GSI

Naročnik oglasne vsebine je GORENJE GSI, D.O.O.

