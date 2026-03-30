Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. G.

30. 3. 2026,
12.57

5 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
viteški naziv privilegiji David Beckham

Ponedeljek, 30. 3. 2026, 12.57

5 minut

Beckhamovi otroci si želijo še več privilegijev

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
David Beckham | David Beckham je novembra prejel naziv sir, njegova žena Victoria pa s tem naziv lady. | Foto Guliverimage

David Beckham je novembra prejel naziv sir, njegova žena Victoria pa s tem naziv lady.

Foto: Guliverimage

Nekdanji kapetan angleške nogometne reprezentance David Beckham je razkril, kako so se njegovi otroci odzvali na novico, da je prejel viteški naziv.

Legendarni David Beckham je novembra lani na gradu Windsor prejel viteški naziv, ki si ga je prislužil zaradi zaslug v športu in dobrodelnosti.

Na slovesnosti so ga spremljali žena Victoria Beckham in njegovi starši, kasneje pa so z njim praznovali še njegovi trije mlajši otroci, Romeo, Cruz in Harper. Najstarejši Brooklyn se dogodka ni udeležil, saj so bili odnosi med njim in starši že napeti.

Po prejemu naziva so 50-letnemu zvezdniku njegovi otroci postavili zanimivo vprašanje, ki ga je razkril v nedavnem intervjuju za TalkSPORT: 

Vprašali so me, ali bodo zaradi viteškega naziva dobili še kakšne dodatne privilegije. Rekel sem jim, da razen tistih, ki jih že imajo, absolutno ne.

Vsi štirje Beckhamovi otroci zaradi slavnih in vplivnih staršev že zdaj uživajo številne privilegije, ki jim jih javnost pogosto tudi očita. Posebej pod drobnogledom je najstarejši Brooklyn, ki se je v preteklosti preizkusil v več različnih poklicih – od fotografije do kulinarike –, a po mnenju mnogih še vedno išče svojo pravo smer.

Beckhamovi otroci Cruz, Romeo in Harper so po tem, ko je njihov oče prejel viteški naziv, upali na še več privilegijev. | Foto: Guliverimage Beckhamovi otroci Cruz, Romeo in Harper so po tem, ko je njihov oče prejel viteški naziv, upali na še več privilegijev. Foto: Guliverimage

Pohvalil se je z dosežki svojih otrok

Sicer pa je David v intervjuju poleg družinskih anekdot ponosno spregovoril tudi o dosežkih svojih otrok. Najprej je izpostavil sina Cruza, ki se podaja v glasbene vode – po njegovih besedah je vložil veliko truda, kar se zdaj tudi obrestuje, saj se je s svojo skupino odpravil na turnejo po Združenem kraljestvu.

Tudi drugi otroci sledijo svojim interesom: Romeo se preizkuša v manekenstvu, Harper pa naj bi pripravljala lasten lepotni projekt.

Kljub napetostim z najstarejšim sinom sta z ženo nedavno izrazila podporo tudi Brooklynu, ko sta mu javno čestitala za rojstni dan, s čimer sta nakazala, da si kljub nesoglasjem prizadevata ohraniti stik.

viteški naziv privilegiji David Beckham
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.