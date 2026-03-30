Beckhamovi otroci si želijo še več privilegijev

Nekdanji kapetan angleške nogometne reprezentance David Beckham je razkril, kako so se njegovi otroci odzvali na novico, da je prejel viteški naziv.

Legendarni David Beckham je novembra lani na gradu Windsor prejel viteški naziv, ki si ga je prislužil zaradi zaslug v športu in dobrodelnosti.

Na slovesnosti so ga spremljali žena Victoria Beckham in njegovi starši, kasneje pa so z njim praznovali še njegovi trije mlajši otroci, Romeo, Cruz in Harper. Najstarejši Brooklyn se dogodka ni udeležil, saj so bili odnosi med njim in starši že napeti.

Po prejemu naziva so 50-letnemu zvezdniku njegovi otroci postavili zanimivo vprašanje, ki ga je razkril v nedavnem intervjuju za TalkSPORT:

Vprašali so me, ali bodo zaradi viteškega naziva dobili še kakšne dodatne privilegije. Rekel sem jim, da razen tistih, ki jih že imajo, absolutno ne.

Vsi štirje Beckhamovi otroci zaradi slavnih in vplivnih staršev že zdaj uživajo številne privilegije, ki jim jih javnost pogosto tudi očita. Posebej pod drobnogledom je najstarejši Brooklyn, ki se je v preteklosti preizkusil v več različnih poklicih – od fotografije do kulinarike –, a po mnenju mnogih še vedno išče svojo pravo smer.

Foto: Guliverimage

Pohvalil se je z dosežki svojih otrok

Sicer pa je David v intervjuju poleg družinskih anekdot ponosno spregovoril tudi o dosežkih svojih otrok. Najprej je izpostavil sina Cruza, ki se podaja v glasbene vode – po njegovih besedah je vložil veliko truda, kar se zdaj tudi obrestuje, saj se je s svojo skupino odpravil na turnejo po Združenem kraljestvu.

Tudi drugi otroci sledijo svojim interesom: Romeo se preizkuša v manekenstvu, Harper pa naj bi pripravljala lasten lepotni projekt.

Kljub napetostim z najstarejšim sinom sta z ženo nedavno izrazila podporo tudi Brooklynu, ko sta mu javno čestitala za rojstni dan, s čimer sta nakazala, da si kljub nesoglasjem prizadevata ohraniti stik.

Preberite tudi: