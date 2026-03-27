Občinski svet soglasno potrdil OPPN za Zlati grič v Škalcah

Občinski svet Občine Slovenske Konjice je v četrtek, 26. marca, soglasno potrdil občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje Zlatega griča v Škalcah. S tem je češka investicijska skupina Fidurock kot lastnica Zlatega griča dobila pravno podlago za nadaljevanje enega najpomembnejših turističnih razvojnih projektov v regiji. Ta predvideva nova delovna mesta ter nadgradnjo turistične ponudbe območja na višjo, mednarodno konkurenčno raven.

V naslednji fazi projekta bodo stekli postopki priprave projektne dokumentacije in pridobivanja gradbenih dovoljenj, ki jih želijo na Zlatem griču zaključiti še v letošnjem letu. Začetek gradnje je predviden v letu 2027.

"Prostorski načrt predstavlja zeleno luč za Zlati grič. Omogoča nam, da uresničimo razvoj, ki bo okrepil prepoznavnost območja in hkrati ohranil dediščino Škalc," je dejal David Hauerland, direktor češke investicijske skupine Fidurock, ki je lastnica Zlatega griča.

Potrjeni OPPN zajema več kot 20 hektarjev vinogradniškega območja v Škalcah. Pri tem bo večina površin tudi v prihodnje ostala namenjena vinogradništvu, s čimer se ohranja značilna kulturna krajina tega prostora.

Škalce so zaščitene kot naravna in kulturna dediščina, zato bodo za potrebe hotelskega kompleksa obnovili obstoječe hiše, kar bo dalo destinaciji izrazito butičen značaj.

V prenovo in razvoj Zlatega griča načrtujejo vložiti približno 20 milijonov evrov. Cilj investicije je celostna prenova in nadgradnja območja v butično vinsko-turistično destinacijo, ki bo omogočala večdnevne obiske in povezovala vino, kulinariko, naravo, šport ter sprostitev.

Ključni elementi načrta za razvoj na Zlatem griču so:

• obnova obstoječih objektov v razpršen hotelski kompleks s približno 55 sobami oziroma 120 ležišči,

• ureditev nove restavracije in wellness centra, ki bosta dopolnila turistično ponudbo,

• posodobitev in nadgradnja obstoječe infrastrukture za golf.

• obnova vinogradov in prenova vinske kleti.

Celotna ureditev bo potekala z upoštevanjem standardov naravne in kulturne dediščine.

Edina stavba, ki ni pod spomeniškim varstvom, je trenutna gostilna Zlati grič. Na njenem mestu bo zgrajena nova restavracija, ki bo vključevala tudi wellness center.

Po ocenah investitorja bo projekt po zaključku ustvaril med 60 in 80 novih delovnih mest ter hkrati prinesel dodatne priložnosti za mlade in lokalne dobavitelje, kot so pridelovalci hrane, obrtniki in vodniki. Z razvojem Zlatega griča želijo investitorji ustvariti prostor, ki bo ohranil identiteto Škalc, hkrati pa pomembno prispeval k nadaljnjemu turističnemu in gospodarskemu razvoju območja.

Na golf igrišču bodo posodobili in nadgradili infrastrukturo za igralce, hkrati pa bo z namestitvenimi kapacitetami tudi del razpršenega hotelskega kompleksa.

