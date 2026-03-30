kozmetika otroci oglaševanje nega kože Sephora

Sephora v preiskavi zaradi oglaševanja kozmetike otrokom

Sephora | Foto Guliverimage

Italijanski varuh konkurence AGCM je začel preiskavo francoskega proizvajalca in prodajalca luksuznega blaga LVMH ter hčerinskih družb Sephora in Benefit, ker so z oglasi za nego kože merili na mladoletne osebe. Podjetja naj bi prek izjemno zahrbtne oglaševalske strategije mlade spodbujala h kompulzivnemu nakupovanju kozmetike.

Italijanski organ je preiskave sprožil na podlagi sumov, da so bile pomembne informacije, kot so opozorila in varnostni ukrepi za kozmetične izdelke, ki niso namenjeni mladoletnikom ali niso bili testirani na njih, morda izpuščene ali predstavljene na zavajajoč način.

Podjetja torej niso jasno poudarila, da njihovi izdelki niso namenjeni otrokom, namesto tega so "sprejela posebej zahrbtno tržno strategijo, v katero so vključila zelo mlade mikrovplivneže, ki spodbujajo kompulzivno nakupovanje kozmetičnih izdelkov med mladimi", so navedli pri AGCM. Ob tem so poudarili, da so mladi še posebej ranljiva skupina.

AGCM meni, da lahko takšno oglaševanje pri mladih spodbuja pretirano in nezdravo ukvarjanje z nego kože, kar strokovnjaki opažajo vse pogosteje.

Trend Sephora kids in otroci z rutino nege kože

V okviru preiskave so uradniki AGCM skupaj z italijansko finančno policijo izvedli preglede sedežev podjetij LVMH in Sephora v Italiji. Preiskava se osredotoča na morebitne nepoštene poslovne prakse, povezane s prezgodnjo uporabo kozmetike za odrasle, vključno s spodbujanjem kompulzivnega nakupovanja izdelkov, kot so obrazne maske, serumi in kreme proti staranju, pri otrocih, mlajših od deset let.

Čeprav prodaja takšnih izdelkov mladoletnikom ni nezakonita, pri varuhu konkurence poudarjajo, da lahko pogosta in kombinirana uporaba širokega spektra kozmetičnih izdelkov škoduje zdravju mladoletnikov.

Znamka Sephora, ki ima milijone sledilcev na platformah, kot sta Instagram in TikTok, je bila v zadnjem času v središču trenda Sephora kids. Ta pojav na družbenih omrežjih prikazuje otroke, ki delijo svojo rutino nege kože in nakupe kozmetike. Na stotine videov prikazuje otroke, kako kupujejo in razkazujejo izdelke pod oznakami, kot sta Sephora kids haul ali Get ready with me.

Kozmetika, namenjena odraslim, ni za otroke

Tako italijanski regulator kot tudi dermatološki strokovnjaki opozarjajo, da lahko uporaba kozmetičnih izdelkov, namenjenih odraslim, pri otrocih povzroči resne težave. Med tveganji so draženje kože, alergijske reakcije in v nekaterih primerih celo trajne poškodbe.

AGCM je še poudaril, da pomembna opozorila glede uporabe izdelkov pri otrocih morda niso bila ustrezno predstavljena ali pa so bila celo zavajajoča. Podjetje LVMH je v odzivu sporočilo, da bo v celoti sodelovalo s preiskovalci, zaradi trajanja postopka pa ni dodatno komentiralo preiskave. Ob tem je poudarilo, da vse njihove družbe strogo upoštevajo italijanske predpise.

