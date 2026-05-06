Na. R., STA

Sreda,
6. 5. 2026,
6.28

Osveženo pred

0 minut

Hormuška ožina ladjevje mornarica vojska ZDA Iran

Vojna v Iranu

Trump naznanil ustavitev ameriškega spremljanja ladij v Hormuški ožini

Donald Trump | Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social napisal, da so ga Pakistan in druge države prosili za ustavitev spremljanja ladij, da se pridobi čas za sklenitev sporazuma o končanju vojne z Iranom. | Foto Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek naznanil, da začasno ustavlja pred nekaj dnevi začeto operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje na poti skozi Hormuško ožino. Za to naj bi ga zaprosil Pakistan, obenem pa je bil po njegovih besedah dosežen velik napredek v smeri dogovora z Iranom.

6.10 Trump naznanil ustavitev ameriškega spremljanja ladij v Hormuški ožini

"Ukrep temelji na prošnji Pakistana in drugih držav, na izjemnem vojaškem uspehu, ki smo ga dosegli med kampanjo proti Iranu, ter na dejstvu, da je bil dosežen velik napredek pri sklepanju popolnega in končnega sporazuma s predstavniki Irana," je objavil Trump.

Državni sekretar ZDA Marco Rubio, ki je v torek nadomeščal tiskovno predstavnico Bele hiše Karoline Leavitt zaradi porodniškega dopusta, je dopisnikom pred tem povedal, da se je operacija Epic Fury (Epski bes), kot je Trumpova vlada poimenovala vojno proti Iranu, končala, poroča tiskovna agencija DPA.

"Operacija je končana. Operacija Epic Fury, kot je predsednik obvestil kongres, je v tej fazi končana," je dejal Rubio. Trump je v petek kongres obvestil, da je operacija končana, da mu ni bilo treba prositi za dovoljenje za vojno.

Rubio je pojasnil, da so ZDA dosegle vse cilje iz omenjene operacije in se zdaj usmerjajo na tako imenovani Projekt Svoboda, katerega cilj je ponovno odpreti Hormuško ožino. "To ni ofenzivna operacija, ampak obrambna," je dejal Rubio, kar pomeni, da zanjo ne potrebujejo dovoljenja kongresa.

V zvezi s tem se po njegovih besedah nadaljujejo diplomatska prizadevanja predsednikovega zeta Jareda Kushnerja in odposlanca Steva Witkoffa. Rubio je dejal, da je cilj diplomatskih prizadevanj vzpostaviti določeno raven razumevanja, o čem se je Iran pripravljen pogajati, s tem pa se jim ne mudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA so z Izraelom 28. februarja napadle Iran, pri čemer so ubili najvišje državne voditelje, vendar režim ostaja trdno na oblasti in napada cilje v regiji.

Zaprta je tudi strateško pomembna Hormuška ožina, cene bencina pa so v ZDA presegle štiri dolarje na galono (3,8 litra), ponekod v Kaliforniji so presegle celo sedem dolarjev. Pred vojno je bil bencin povprečno cenejši od treh dolarjev za galono.

Trump je 8. aprila razglasil premirje in ga vmes tudi že podaljšal.

