Pametni telefoni so v zadnjem desetletju hitro postali del otroštva. Pobuda Otroštvo brez pametnih telefonov – Počakajmo skupaj želi ta tok vsaj nekoliko upočasniti. Kot pojasnjuje ena od pobudnic, Amy Skinner, ne gre za prepoved tehnologije, temveč za skupno odločitev staršev, da otrokom omogočijo več časa za razvoj brez stalne digitalne prisotnosti.

Amy Skinner za Siol.net opisuje pobudo kot zelo praktičen odgovor na vprašanje, s katerim se danes prej ali slej sreča skoraj vsak starš: kdaj otroku kupiti pametni telefon. Pobuda Otroštvo brez pametnih telefonov – Počakajmo skupaj (pocakajmo.si) povezuje starše, ki želijo nakup pametnega telefona odložiti do konca osnovne šole ter uporabo družbenih omrežij vsaj do 16. leta. Pri tem ne ostaja le pri načelnem stališču, temveč ponuja konkreten mehanizem, t. i. starševsko namero, ki se ji lahko starši pridružijo in z njo izrazijo svojo odločitev, da bodo počakali.

Ključni element pobude je prav v tem, da starši pri tej odločitvi niso več sami. Na spletni strani lahko spremljajo, koliko otrok iz razreda ali šole njihovega otroka je že vključenih, kar ima neposreden vpliv na doživljanje otrok. Kot poudarja Skinner, je to bistveno: "Ko otrok vidi, da ne bo edini brez, se pritisk bistveno zmanjša, tako zanj kot za starše." Pobuda tako ponuja tretjo možnost med dvema skrajnostma, med popolno individualno odločitvijo in prepuščanjem družbenim pritiskom, in ustvarja prostor, kjer lahko čakanje postane skupna norma.

Amy Skinner in Vesna Perc sta pobudnici projekta, za katerega upata, da bo dosegel čim več staršev in jim pomagal pri odločitvi, kdaj otroku omogočiti uporabo telefona.

Začetek pobude ni bil strateško načrtovan, temveč zelo oseben. Skinner pripoveduje, da je že dlje časa razmišljala o tem, kako hitro pametni telefoni vstopajo v otroštvo in kako močno spreminjajo način, kako se otroci igrajo, družijo in preživljajo prosti čas. "Imela sem močan občutek, da si želim to čim dlje odložiti," pravi. Ob tem pa je čutila tudi nekaj drugega: da starši ne bi smeli biti v tej dilemi sami in da obstaja možnost, da se povežejo in nekaj naredijo že zdaj, brez čakanja na zakonodajo ali sistemske rešitve.

Navdih je našla v britanskem gibanju Smartphone Free Childhood UK, vendar se je prava potrditev zgodila doma, v pogovorih z drugimi starši. Tam je ugotovila, da podobni pomisleki niso redki, temveč zelo razširjeni. "Mnogi starši imajo podobne dvome, vendar se počutijo, kot da so pri tem sami," pojasnjuje. Prav iz teh pogovorov se je razvila ideja, da bi temo odprli širše v Sloveniji in ustvarili prostor za povezovanje.

Med pritiskom okolja in skrbjo za razvoj

Po besedah Amy Skinner pobuda naslavlja dva ključna vidika sodobnega otroštva. Prvi je družbeni pritisk, ki se je v zadnjem desetletju močno okrepil. V zelo kratkem času smo prešli od preprostih telefonov do stalne digitalne prisotnosti, pri čemer je postalo skoraj samoumevno, da otrok že v osnovni šoli dobi pametni telefon. Starši se tako znajdejo v zahtevnem položaju: po eni strani ne želijo, da bi bil njihov otrok izključen, po drugi strani pa imajo občutek, da je morda prezgodaj. "Veliko staršev otroku telefona ne kupi zato, ker si to res želijo, ampak ker je pritisk okolja premočan," pravi.

Drugi pomembni vidik pa so vedno bolj jasni dokazi o vplivu pametnih telefonov na razvoj otrok. Ko so telefoni začeli vstopati v otroštvo, teh učinkov še nismo dobro poznali, danes pa raziskave kažejo na vplive na pozornost, samoregulacijo, samozavest, empatijo ter socialne in čustvene veščine. Skinner poudarja, da se otroci ključnih stvari učijo skozi resnične izkušnje: igro, gibanje, odnose in tudi dolgčas. Zasloni pa ponujajo hitro in intenzivno stimulacijo, ki ne zahteva napora, zaradi česar se možgani navadijo na stalne dražljaje, medtem ko se sposobnost umirjenosti in potrpežljivosti zmanjšuje.

Ob tem opozarja tudi na manj očiten vidik: ne gre le za to, kaj telefoni povzročajo, temveč tudi za to, kaj iz otroštva izrinejo. Vsaka ura na telefonu je ura manj za igro, druženje, ustvarjalnost in krepitev samozavesti brez filtrov. "Če počakamo, otrokom damo več časa za razvoj temeljev, ki jih bodo nosili s sabo vse življenje," poudarja.

Ko se spremeni, kaj pomeni normalno

Eden ključnih ciljev pobude je postopna sprememba družbenih norm. Ne gre za centralizirano gibanje, temveč za spodbudo, da se starši aktivirajo v svojem lokalnem okolju, v razredih in šolah, kjer njihovi otroci vsakodnevno živijo in se družijo. Skinner pojasnjuje, da že relativno majhen delež sodelujočih lahko spremeni občutek, kaj je običajno. Raziskave namreč kažejo, da je lahko že približno četrtina skupine dovolj za premik družbene norme.

To se v praksi že dogaja. Na nekaterih šolah je v pobudo vključenih skoraj 50 odstotkov otrok v prvih razredih, kar pomeni, da polovica otrok ne bo imela pametnega telefona do konca osnovne šole. S tem se bistveno spremeni občutek, kaj je normalno, in pritisk na posameznike se zmanjša. "Ko se dogovorimo skupaj, to ni več stroga individualna odločitev, ampak skupna norma," pravi.

Presenetljivo široka podpora

Pobuda je v Sloveniji naletela na zelo pozitiven odziv. V dobrem mesecu dni se je vključilo več kot 1.420 otrok s skoraj 300 osnovnih šol, število pa vsak dan narašča. Pobudo podpirajo starši, učitelji, ravnatelji in strokovni delavci, prejela pa je tudi strokovno podporo organizacije Logout ter bila nominirana za Ime tedna na Valu 202.

Amy Skinner meni, da je eden od razlogov za takšen odziv prav način, kako je pobuda zastavljena. "Ne deluje alarmistično ali obsojajoče, temveč se osredotoča na to, kakšno pozitivno otroštvo želimo ustvariti," pojasnjuje. Zanimivo je tudi, kot pravi Skinner, da jo podpirajo celo starši, katerih otroci pametne telefone že imajo, saj pobuda odpira širši razmislek o tem, kaj je v tem obdobju zares pomembno.

Ne prepoved, ampak časovni zamik

Na vprašanje, ali se kdaj počuti kot stroga ali preveč zaščitniška mama, Skinner odgovori z nekaj humorja: "Na začetku sva se z Vesno (soustanoviteljico Vesno Perc, op. a.) v šali poimenovali kot tečni mami, a hitro sva videli, da nas je takih ogromno." Po njenem mnenju pobuda ne izhaja iz želje po strogosti, temveč iz razumevanja okolja, v katerem danes odraščajo otroci.

Poudarja, da pametni telefoni niso nevtralno orodje, saj so aplikacije zasnovane tako, da pritegnejo pozornost in spodbujajo čim daljšo uporabo. Postavljanje meja zato ni pretirana zaščita, temveč del odgovornega starševstva. "Ne gre za prepoved ali zavračanje tehnologije, ampak za 'zdaj še ne'," pravi. Cilj je, da imajo otroci bolj postopen in zrel vstop v digitalni svet ter da se naučijo tehnologijo uporabljati kritično, preden dobijo lasten dostop do nje.

Digitalne veščine brez pametnega telefona

Pogost pomislek staršev je, da bi otroci brez pametnega telefona zaostajali na področju digitalne pismenosti. Skinner temu odločno nasprotuje. "Biti tehnološko vešč ni isto kot skrolanje po TikToku," poudarja. Po njenem mnenju se ključne digitalne veščine, kot so pisanje, iskanje informacij, uporaba programov in ustvarjalnih orodij, razvijajo predvsem prek šole in drugih naprav, ne pa prek osebnega pametnega telefona.

Izpostavlja tudi, da otroci tehnologijo usvojijo zelo hitro, pogosto v nekaj tednih, medtem ko se težje odvadijo navad, ki nastanejo zaradi njene prezgodnje uporabe. Zato zgodnja uporaba ne pomeni boljše priprave na prihodnost, temveč lahko vodi v slabšo koncentracijo, težave s spanjem in večjo odvisnost od zaslonov. Pobuda zato ne zagovarja odpovedi tehnologiji, temveč bolj premišljen in časovno ustrezen pristop.

Ko čakanje postane olajšanje

Izkušnje otrok brez pametnega telefona so različne in močno odvisne od okolja. Če je otrok eden redkih brez telefona, se lahko v določenih trenutkih počuti izključenega. Prav zato je povezovanje staršev ključno: ko se več otrok v razredu odloči počakati, ta občutek izgine.

Hkrati pa, kot opaža Skinner, mnogi otroci brez pametnega telefona občutijo tudi olajšanje: manj je pritiska, primerjanja in stalne dosegljivosti, več pa neposrednega druženja in igre. Pogosto se zgodi, da otroci, ki so sprva frustrirani, kasneje odločitev staršev razumejo, saj imajo več prostora za razvoj odnosov, samozavesti in drugih pomembnih veščin.