Europol izsledil 45 prisilno deportiranih ukrajinskih otrok

Evropski policijski urad (Europol) je skupaj z mednarodnimi partnerji izsledil 45 ukrajinskih otrok, ki so bili domnevno prisilno premeščeni v Rusijo, Belorusijo in na ukrajinska ozemlja pod rusko okupacijo. Informacije o otrocih so delili z ukrajinskimi oblastmi, je sporočil Europol.

Preiskovalci iz 18 držav in Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) so dva dneva v Haagu skupaj pripravljali poročila o otrocih, ki bi lahko vodila do njihovih lokacij. Analitiki so preučevali spletne vire in za iskanje otrok uporabili tehnologijo prepoznavanja obrazov, na primer s pomočjo fotografij, ki so jih posredovali starši. Ob tem so odkrili prevozne poti in vpletene vojaške enote.

Po podatkih Europola je bilo od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 z zasedenih ukrajinskih ozemelj ugrabljenih več kot 19.500 otrok. Nekatere so posvojili Rusi, medtem ko so drugi nameščeni v prevzgojnih taborih in psihiatričnih bolnišnicah.

Preiskavo je spodbudil ICC, ki je leta 2023 izdal mednarodna naloga za prijetje ruskega predsednika Vladimirja Putina in ruske komisarke za otrokove pravice Marije Lvove-Belove.