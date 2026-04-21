Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Na. R., STA

Torek,
21. 4. 2026,
9.44

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

Rusija Ukrajina deportacija vojska otroci Europol

Europol izsledil 45 prisilno deportiranih ukrajinskih otrok

europol | To je bila tretja mednarodna akcija Europola, namenjena iskanju otrok, ugrabljenih v Ukrajini. | Foto Reuters

To je bila tretja mednarodna akcija Europola, namenjena iskanju otrok, ugrabljenih v Ukrajini.

Evropski policijski urad (Europol) je skupaj z mednarodnimi partnerji izsledil 45 ukrajinskih otrok, ki so bili domnevno prisilno premeščeni v Rusijo, Belorusijo in na ukrajinska ozemlja pod rusko okupacijo. Informacije o otrocih so delili z ukrajinskimi oblastmi, je sporočil Europol.

Preiskovalci iz 18 držav in Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) so dva dneva v Haagu skupaj pripravljali poročila o otrocih, ki bi lahko vodila do njihovih lokacij. Analitiki so preučevali spletne vire in za iskanje otrok uporabili tehnologijo prepoznavanja obrazov, na primer s pomočjo fotografij, ki so jih posredovali starši. Ob tem so odkrili prevozne poti in vpletene vojaške enote.

Po podatkih Europola je bilo od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 z zasedenih ukrajinskih ozemelj ugrabljenih več kot 19.500 otrok. Nekatere so posvojili Rusi, medtem ko so drugi nameščeni v prevzgojnih taborih in psihiatričnih bolnišnicah.

Preiskavo je spodbudil ICC, ki je leta 2023 izdal mednarodna naloga za prijetje ruskega predsednika Vladimirja Putina in ruske komisarke za otrokove pravice Marije Lvove-Belove.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
