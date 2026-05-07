Bavarci besneli kot že dolgo ne: "Vse skupaj je naravnost smešno"

Nogometaši PSG so v sredo postali drugi finalisti lige prvakov. Francoska ekipa se je z Bayernom na drugi tekmi razšla z rezultatom 1:1 in se s skupnim izidom 6:5 zavihtela v drugi zaporedni finale. Bavarska ekipa je tako polfinale sklenila z velikim razočaranjem, pa tudi jezo nad nekaterimi sodniškimi odločitvami, ki so, po njihovem mnenju, ključno vplivale na potek srečanja.

Po nogometaših londonskega Arsenala so si finale lige prvakov, ki bo 30. maja v Budimpešti, priigrali še branilci naslova, igralci Paris Saint-Germaina. Tekma se je za Francoze začela sanjsko, saj je že v tretji minuti igre mrežo zatresel Ousmane Dembele. Bayern je nato dolgo neuspešno iskal vrnitev v igro, šele minuto pred koncem sodnikovega dodatka je izid na 1:1 poravnal Harry Kane, a je bilo srečanja nato konec. Nogometaši nemškega velikana so po koncu tekmecem čestitali za preboj v finale, so pa imeli ogromno povedati tudi o delu glavnega sodnika Joaa Pinheira in nekaterih odločitvah že v prvem polčasu obračuna.

Tako kot po tekmi Atletico Madrida in Arsenala se je tudi tokrat prelilo veliko črnila na račun sodniških odločitev. V ospredju sta se znašli predvsem dve. Bayern, sicer šestkratni prvak, nazadnje v sezoni 2019/20, je najprej po pol ure zahteval drugi rumeni karton za Nuna Mendesa in enajstmetrovko po igranju z roko Joaa Nevesa, a bil obakrat neuspešen. Portugalski sodnik Joao Pedro Pinheiro ga namreč na začudenje mnogih ni uslišal.

Sporno igranje z roko

V taboru Bayerna so po koncu besneli. Še posebej so se obregnili ob igranje z roko Joaa Nevesa v kazenskem prostoru Bavarcev, ko je žogo neposrečeno izbijal Vitinha, a je sodniška piščalka Joaa Pinheira ostala nema.

BAYERN ARE APPEALING FOR A PENALTY AS JOÃO NEVES HANDLES THE BALL IN THE BOX AFTER VITINHA’S CLEARANCE!!! 😱 pic.twitter.com/bJB1ivILkM — Dribble TV (@Dribble_TV1) May 6, 2026

Razlog, da enajstmetrovka ni bila dosojena, je pravilo International Football Association Boarda, ki določa, da igralec ne more biti kaznovan za igranje z roko ne glede na položaj roke, če žoga zelo nepričakovano pride do njega po strelu oziroma podaji soigralca. Na spletni strani IFAB piše: "To ni igranje z roko (razen če gre žoga neposredno v nasprotnikov gol ali če igralec takoj zatem doseže zadetek; v tem primeru se nasprotni ekipi dosodi neposredni prosti strel oziroma enajstmetrovka)."

A Bavarcev to ni prepričalo, po srečanju je bil glasen izvršni direktor kluba Jan-Christian Dreesen. "Šokantno je, da lahko sodnik, ki je v ligi prvakov do zdaj sodil le 15-krat, sodi na takšni tekmi. Mogoče je to pojasnilo za nekaj njegovih odločitev."

Veselje navijačev Parižanov Foto: Reuters

Kompany: Uporabite malo zdrave pameti

Mimo sodnikov ni mogel niti trener Vincent Kompany. "Moramo pogledati nekatere dele na obeh tekmah, ki so jih krojili sodniki. Ne želim, da je izgovor, a je pomembno. Če pogledamo obe tekmi, je šlo veliko odločitev proti nam, a trudili smo se proti odlični ekipi. Pokomentiral je tudi dogajanje okoli igranja z roko Nevesa. "Roko je imel v zraku in samo zato, ker je žoga prišla od njegovega soigralca, to ni enajstmetrovka. Uporabite malo zdrave pameti, vse skupaj je naravnost smešno. Na koncu je ravno en zadetek odločil srečanje."

Obregnil se je tudi ob položaj z morebitnim drugim nedosojenim rumenim kartonom Nunu Mendesu po pol ure igre. "Podobno je bilo tudi z morebitnim drugim rumenim kartonom … Mislil sem, da bo pokazal še drugi rumeni karton, a ker je ugotovil, da je enega že pokazal, si je premislil. Ni ga želel poslati z igrišča zaradi takšne zadeve, zato si je premislil. Nisem tudi videl, da bi pred tem Laimer igral z roko, kar so dosodili za tem, a rekli so, da je bilo tako," je še vrelo iz nekdanjega nogometaša.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: NO SECOND YELLOW CARD GIVEN FOR NUNO MENDES!



INSTEAD, FREE KICK FOR PSG!



pic.twitter.com/h1wePYiYUS — GoalAlert HQ ⚽️ 🥅 (@GoalAlertHQ) May 6, 2026

"Mislil sem, da sem se žoge dotaknil s trebuhom, Mendes pa nato z roko, a je sodnik pet sekund zatem dosodil moje igranje z roko, kar je bilo res čudno," pa je položaj opisal Konrad Laimer. Dodatno razburjenje so povzročile informacije o četrtem sodniku, ki naj bi glavnemu sodniku povedal, da se je Bayernov igralec žoge najprej dotaknil z roko. Avstrijec je bil zato vidno presenečen: "Od kdaj četrti sodnik posega v igro? Tega še nikoli nisem videl," je dejal očitno razburjen Laimer. Kljub temu pa nogometaš Bayerna za izpad ni želel kriviti izključno sodnikov. "To ni moja stvar, tega tako ali tako ne morem več spremeniti," je še pojasnil in s soigralci po koncu bolj kot to objokoval številne zamujene priložnosti na obeh tekmah.

Brez dlake na jeziku tudi Kane

Jezil se je tudi strelec edinega gola Bavarcev Harry Kane. "V težavah bom, če bom govoril, ampak to je bilo sramotno. Poglejte položaj z Joaom Nevesom. Kako to ni enajstmetrovka? Lahko naštejem še dva podobna položaja. Sodnikove odločitve so bile naravnost grozne, brez kakršnegakoli nespoštovanja ... Njegov vpliv je obrnil stvari v korist PSG. Na tako visoki ravni morajo sodniki preprosto soditi bolje," je bil jasen Anglež.

Harry Kane Foto: Reuters

Brez dlake na jeziku so bili tudi nekateri nekdanji nogometaši, zdaj pa strokovni komentatorji, med drugim Thierry Henry. "Škoda je že narejena. Sodnik se lahko pozneje opraviči, vendar to ne spremeni ničesar za igralce ali rezultat. To so odločilni trenutki, preprosto jih moraš pravilno presoditi. Opravičilo jim ne bo prineslo napredovanja," pa je povedal Francoz.

Parižani zadovoljni

In medtem ko so Bavarci besneli, so Parižani pokali od zadovoljstva in sreče, saj bodo v finalu lovili še drugo zaporedno evropsko krono v dveh letih. "Karakter, ki smo ga pokazali proti ekipi, kot je Bayern, je zelo pozitiven. Zelo smo veseli, da smo se uvrstili v drugi finale lige prvakov zapovrstjo," je povedal po tekmi. "Bilo je zelo intenzivno. Zelo težko. Igrajo nogomet na najvišji ravni. Obe ekipi sta si podobni, radi intenzivno pritiskamo. Zelo smo srečni," se je španskega trenerskega soočenja v finalu z Mikelom Arteto razveselil trener Luis Enrique.

Preberite še: