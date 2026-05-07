Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Četrtek,
7. 5. 2026,
8.14

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
radio pokoj Ivan Hudnik

Četrtek, 7. 5. 2026, 8.14

1 ura, 5 minut

Ivan Hudnik se je upokojil, za slovo je zapel svojo uspešnico

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Ivan Hudnik | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Znani slovenski pevec je postal upokojenec, po dolgih letih se je poslovil z radia Ognjišče, kjer je delal kot glasbeni urednik.

"Po dolgih letih predanega ustvarjanja se poslavlja naš glasbeni urednik Ivan Hudnik, ki odhaja v zasluženi pokoj. S svojim posluhom za dobro glasbo in toplino je pustil neizbrisen pečat," so z radia Ognjišče sporočili na družbenih omrežjih in objavili video, ki je nastal na Hudnikovi poslovilni zabavi. Tam je pevec sodelavcem seveda zapel svojo najbolj znano pesem Zelene livade s teboj.

Hudnik je konec lanskega leta na radiu Ognjišče pred mikrofon sedel tudi kot gost in spregovoril o svojem radijskem delu. Med drugim je dejal, da je "v Sloveniji od vseh radijskih postaj najtežje biti urednik na Radiu Ognjišče, ker se ve, kaj smemo zavrteti, kaj je dobro za ljudi, pohujšljivih pesmi seveda ne, v ljubezenskih pesmih je pa hitro kaj preveč izrečenega".

Dodal je, da je bila zahtevna naloga tudi iskanje ravnotežja med željami poslušalcev, sodelavcev in svojih meril glede kakovosti glasbe, ki jo je izbiral: "Kaj vse sem slišal, kdo me je poslal, kaj da sem in tako naprej. Marsikatero tako žaljivo sem moral požreti."

Preberite še:

RTV Slovenija, deček s piščalko
Trendi Slovo znane novinarke z nacionalke: "Moj zadnji dan v tej hiši"
Ana Tavčar
Trendi Ana Tavčar razkrila, kam je odšla z nacionalke
Zmagovalci Lestvice IPF največkrat predvajanih glasbenih del v letu 2025
Trendi Nina Pušlar, Žan Serčič in MRFY z najbolj predvajanimi skladbami in videospoti #video
Anja Ramšak
Trendi Radijska voditeljica Anja Ramšak potrdila, da je noseča

radio pokoj Ivan Hudnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.