Znani slovenski pevec je postal upokojenec, po dolgih letih se je poslovil z radia Ognjišče, kjer je delal kot glasbeni urednik.

"Po dolgih letih predanega ustvarjanja se poslavlja naš glasbeni urednik Ivan Hudnik, ki odhaja v zasluženi pokoj. S svojim posluhom za dobro glasbo in toplino je pustil neizbrisen pečat," so z radia Ognjišče sporočili na družbenih omrežjih in objavili video, ki je nastal na Hudnikovi poslovilni zabavi. Tam je pevec sodelavcem seveda zapel svojo najbolj znano pesem Zelene livade s teboj.

Hudnik je konec lanskega leta na radiu Ognjišče pred mikrofon sedel tudi kot gost in spregovoril o svojem radijskem delu. Med drugim je dejal, da je "v Sloveniji od vseh radijskih postaj najtežje biti urednik na Radiu Ognjišče, ker se ve, kaj smemo zavrteti, kaj je dobro za ljudi, pohujšljivih pesmi seveda ne, v ljubezenskih pesmih je pa hitro kaj preveč izrečenega".

Dodal je, da je bila zahtevna naloga tudi iskanje ravnotežja med željami poslušalcev, sodelavcev in svojih meril glede kakovosti glasbe, ki jo je izbiral: "Kaj vse sem slišal, kdo me je poslal, kaj da sem in tako naprej. Marsikatero tako žaljivo sem moral požreti."

Preberite še: